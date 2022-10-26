Đúng lúc mặt trời lên thiên đỉnh (12 giờ, thứ Năm - 27/10/2022), 3 con giáp nào được Thần Phật chở che, khai thông tài lộc, cả đời ăn sung mặc sướng, một đời viên mãn

Đúng 12 giờ trưa mai (27/10), con giáp tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, vận khí tràn trề. Sóng gió ắt qua đi, tài lộc vào nhà. Con giáp tuổi này đang ốm đau, bệnh tật cũng sớm gặp thầy, gặp thuốc.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Sửu cần cù, chịu khó. Tuy không tài năng hơn người nhưng con giáp này lại ham học hỏi. Họ giàu năng lực lãnh đạo và có thể thuyết phục người khác làm theo ý mình. Con giáp tuổi này đã quyết tâm làm việc gì thì sẽ làm đến cùng chứ không dễ gì nản lòng, bỏ cuộc.

Các bạn thuộc con giáp Khỉ, thời gian qua, họ luôn bết bát. Dù là sự nghiệp hay tình duyên thì cũng thường gặp thất bại, tuy nhiên chờ lúc mặt trời lên thiên đỉnh ngày 27/10, được Phật phù hộ, may mắn hanh thông, con giáp khỉ bước đầu sẽ tỏa sáng, được người khác phái vây quanh.

Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, kiếm tiền bằng nhiều nguồn. Những người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến rộng mở, lương thưởng tăng lên nhanh chóng.

Tình hình tài chính cải thiện, công việc chính hay phụ đều thu về khoản tiền kha khá, làm gì cũng có quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng mấy chốc bạn sẽ thu hoạch được tình yêu của mình, sau này bạn sẽ bước vào cung cầu hôn, mở ra một ngày hạnh phúc viên mãn.

Tình hình tài chính cải thiện, công việc chính hay phụ đều thu về khoản tiền kha khá, làm gì cũng có quý nhân phù trợ. Nhìn chung tuổi Ngọ cứ tập trung vào các hạng mục cố định đã theo đuổi từ lâu chứ chưa nên mạo hiểm dấn thân vào những thứ mới mẻ xa lạ nhé.

Tuổi Dần

Xem tử vi cho 12 con giáp báo hiệu vận trình của tuổi Dần khá ổn, những hạng mục khó còn dang dở sẽ được hoàn thành, áp lực giảm đi đáng kể. Đúng 12 giờ ngày mai (27/10), mối quan hệ với đồng nghiệp và bạn bè cũng duy trì ở mức hài hòa, không xảy ra bất đồng nào quá lớn. Người buôn bán kinh doanh có một tuần vất vả, thu nhập ở mức tạm đủ.

Không nên đầu tư vào các lĩnh vực mạo hiểm hoặc lĩnh vực mà mình chưa có nhiều kinh nghiệm, cứ đặt an toàn lên hàng đầu kẻo mất hết khoản tiền lớn - Ảnh minh họa: Internet

Song con giáp này vẫn nên thận trọng khi làm việc với đối tác mới, không nên đầu tư vào các lĩnh vực mạo hiểm hoặc lĩnh vực mà mình chưa có nhiều kinh nghiệm, cứ đặt an toàn lên hàng đầu kẻo mất hết khoản tiền lớn. Các cặp đôi có thể mâu thuẫn về những vấn đề liên quan tới con cái, tiền bạc, cách sắp xếp thời gian… nhưng mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Điều quan trọng là cả hai bên nên có thời gian để suy nghĩ, nhìn nhận lại bản thân và đối phương để tránh nói ra những điều quá đáng. Sức khỏe của tuổi Dần không tốt lắm, những vấn đề bạn gặp phải chủ yếu là về chuyện ăn uống, tiêu hóa kém…

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.