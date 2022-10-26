Ngoài vận tài lộc đỏ như son thì tình duyên của Ngọ cũng ấm êm viên mãn. Họ và một nửa thuận hòa, yêu thương và thấu hiểu nhau nên tình cảm ngày càng khăng khít, bền chặt.

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, vào 17 giờ chiều mai (27/10/2022), vận số của người tuổi Ngọ sẽ có những chuyển biến tích cực đến ngỡ ngàng. Dù đang làm công ăn lương, gặp phải những rắc rối trong công việc thì mọi chuyện rồi sẽ hanh thông, suôn sẻ ngay. Vậy nên, tiền cứ chui vào túi Ngọ ào ào như thác, khiến họ đếm mỏi tay cũng không hết.

Người tuổi Thân là người thông minh, tư duy linh hoạt nhưng nhiều lúc lại quá khôn lỏi mà chỉ vì lợi ích nhỏ bé trước mắt mà bỏ qua cơ hội lớn.

Vào 17 giờ chiều mai (27/10/2022), vận thế của người tuổi Thân khởi sắc mạnh mẽ, con giáp này làm việc gì cũng thuận lợi hanh thông. Đặc biệt khi đã biết nhìn nhận nhược điểm của bản thân mà sửa đổi, người tuổi Thân có thể có tầm nhìn xa hơn và nắm bắt được những cơ hội lớn, từ đó trở nên giàu có.

Đặc biệt khi đã biết nhìn nhận nhược điểm của bản thân mà sửa đổi, người tuổi Thân có thể có tầm nhìn xa hơn và nắm bắt được những cơ hội lớn, từ đó trở nên giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 2022 có nói, vào 17 giờ chiều mai (27/10/2022), con giáp tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều may, hợp vía Thần Tài. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, được dự đoán trở thành ông/bà chủ giàu có. Những người làm công ăn lương thì hòa thuận với đồng nghiệp, nhận được thêm cơ hội hợp tác làm ăn.

Con giáp này cần chủ động và mạnh dạn hơn, chớ nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào trong sự nghiệp. Ngoài ra, với những công việc đã làm, họ cần xem xét lại nhiều lần để tránh sai sót. Thời điểm này, người tuổi Mão dẫu gặp điều không may cũng được quý nhân giúp đỡ nên sẽ sớm tai qua, nạn khỏi.

Thời điểm này, người tuổi Mão dẫu gặp điều không may cũng được quý nhân giúp đỡ nên sẽ sớm tai qua, nạn khỏi - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.