Liên tiếp 3 ngày tới (23, 24 và 25/9), 3 con giáp chính thức thoát cảnh nghèo, tài khoản tăng tiền vù vù không có điểm dừng, cuối năm mua biệt thự sắm siêu xe

Nhờ có cát tinh nâng đỡ mà tuổi Mùi sẽ tìm được hướng đi đúng đắn cho mình, nhất là những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, bản mệnh chớ nên chủ quan và dựa dẫm, ỷ lại vào người khác quá mức. Đặc biệt, bản mệnh còn rất may mắn nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền trong ngày.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên vui vẻ hạnh phúc. Người độc thân dễ dàng tìm thấy được tình yêu của đời mình do có Tam Hợp, Quý Nhân giúp đỡ. Những hy sinh của con giáp này may mắn được đối phương cảm nhận và trân trọng. Tuy vậy, đừng quá nóng vội mà làm người kia cảm thấy căng thẳng.

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Con giáp tuổi Mão

Người tuổi Mão được trời thương nên mọi việc suôn sẻ bất ngờ: Công việc vận hành suôn sẻ, trơn tru, sự nghiệp có bước tiến vượt bậc, những khó khăn tài chính trước đó tự động tháo gỡ, người tốt xuất hiện giúp đỡ đúng lúc, thời cơ làm giàu ập đến.

Dù không giàu nhanh hay bùng nổ như tuổi Tỵ, nhưng Mão lại có tài lộc ổn định, đều đặn – cứ bền bỉ như phù sa bồi đắp. Với sự cẩn thận và trực giác nhạy bén, tầm nhìn chiến lược, tuổi Mão dễ tìm thấy cơ hội đầu tư dài hạn, hoặc bắt đầu những nguồn thu mới từ nghề tay trái. Mão cũng rất giỏi quản lý thu chi nên tiền cứ thế sinh sôi liên tục. Nếu kiên trì giữ vững phong độ này, con đường tài chính của tuổi Mão những tháng cuối năm sẽ ngày càng khởi sắc.

