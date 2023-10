Liên tiếp 3 ngày sắp tới (12, 13, 14/10): Phật Bà nâng bước, 3 con giáp làm gì cũng ra tiền, công việc thăng hoa rực rỡ, sự nghiệp cất cánh, tiền đầy túi tình đầy tim

Trong vòng 3 ngày tới (12, 13, 14/10), người tuổi Sửu có quý nhân giúp đỡ, vượt qua khó khăn một cách dễ dàng. Trong công việc, họ đạt thành tích tốt, có chỗ đứng không thể thay thế trong công ty. Người tuổi này làm kinh doanh trước đó từng chật vật, khó khăn thì thời gian tới cũng bắt đầu gặp may mắn.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu là người hiền lành, khôn khéo, biết đối nhanh xử thế. Không những thế, con giáp này còn bao dung, nhân hậu, sẵn sàng tha thứ ngay cả khi người khác có lỗi với mình. Thời gian gần đây, con giáp tuổi Sửu bị sao xấu chiếu mệnh, các mối quan hệ không được suôn sẻ. May mắn thay, con giáp này được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp.

Trong số các con giáp thì những người cầm tinh tuổi Tỵ dù là nam hay nữ đều chăm chỉ siêng năng, làm việc hết mình nên họ thường có cuộc sống an nhàn sau tuổi trung niên. Những người tuổi Tỵ họ sống thực tế và không ngừng nỗ lực mỗi ngày để lo cho tương lai của gia đình.

Một số người sẽ bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh trong khi một số người khác nhận cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn. Người tuổi này có thể kiếm lời sau thời gian thua lỗ trước đó. Do đó, con giáp này cần giữ tâm trạng thỏa mái để thăng tiến trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học chỉ rõ trong 3 ngày tới, Tỵ sẽ có cơ may lội ngược dòng, liên tiếp đón tin vui tài lộc khiến cuộc sống nở hoa. Thời gian này thì tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn nối tiếp may mắn, thành công nối tiếp thành công Tỵ sẽ có bạc tiền dư dả, tiêu xài thả ga cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Người làm kinh doanh có lộc làm ăn buôn bán, người vào kẻ ra tấp nập mua bán không ngừng, tiền tài vào nhà nhiều như nước. Sức khỏe của người tuổi Tỵ cũng rất ổn định, quý bạn chỉ cần duy trì chế độ ăn uống, luyện tập khoa học như hiện tại thì sẽ duy trì được sức khỏe tốt.

Tuổi Thân

Tử vi học cho biết trong thời gian 3 ngày sắp tới đây (12, 13, 14/10), người tuổi Thân sẽ gặp may mắn trong sự nghiệp lẫn tình duyên cuộc sống vô cùng viên mãn. Thời gian này tuổi Thân cũng có nhiều cơ hội kiếm tiền, tài vận cứ tăng vù vù và công danh sự nghiệp cũng khởi sắc thăng hoa.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng người tuổi Thân nên tranh thủ thời gian này để phát huy được thế mạnh của mình. Những người tuổi Thân hãy cứ kiên trì theo đuổi đam mê, nắm bắt cơ hội rồi thần tài sẽ ban cho bạn vô số tài lộc trong thời gian tới.

Trong chuyện tình cảm, đào hoa khá vượng là thời điểm thích hợp để những người còn độc thân tìm kiếm nửa kia của mình. Thân hãy chủ động và mạnh dạn hơn trong việc kéo gần khoảng cách với những ai mà bạn cảm thấy có thiện cảm.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!