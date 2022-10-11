Tử vi ngày tốt (12/10/2022): 3 con giáp như rồng bay phượng múa, của cải bắt đầu đổ về, mọi việc hanh thông, gia đạo ấm êm, cuộc sống viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 14:46

Tử vi ngày mai (12/10) cho thấy, 3 con giáp dưới đây có vận trình suôn sẻ, làm ăn thuận lợi, mọi thứ diễn ra rất trôi chảy.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày tốt (12/10/2022): 3 con giáp như rồng bay phượng múa, của cải bắt đầu đổ về, mọi việc hanh thông, gia đạo ấm êm, cuộc sống viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai (12/10) cho thấy, Chính Tài chiếu vận đem lại tin tốt cho đường công việc của Tỵ. Con giáp này cứ tập trung xây dựng sự nghiệp hiện tại, thần may mắn sẽ không bỏ quên bạn. Một số người đang chịu khó nâng cao năng lực bằng cách học lên cao hoặc học thêm kỹ năng mới.

Thu nhập của con giáp này dự báo tăng lên, bạn không ngần ngại xông pha kiếm tiền nên tiền đổ về là điều bình thường. May mắn hơn, bản mệnh còn đạt được những khoản thu nhập khá nếu bạn đang làm nghề tự do. 

Chuyện tình cảm bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Chuyện tình cảm đã bước vào giai đoạn ổn định, nhưng có chút nhàm chán, cảm giác mọi thứ diễn ra cứ đều đều. Bạn luôn đặt gia đình mình lên hàng đầu, người khác như thế nào bạn không quá quan tâm.

Tuổi Dậu

Tử vi ngày tốt (12/10/2022): 3 con giáp như rồng bay phượng múa, của cải bắt đầu đổ về, mọi việc hanh thông, gia đạo ấm êm, cuộc sống viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai (12/10) của 12 con giáp cho thấy, công việc của tuổi Dậu diễn ra hanh thuận và suôn sẻ. Quý Nhân phù trợ mang đến cho người tuổi Dậu khá nhiều may mắn trên con đường phát triển sự nghiệp. Đồng thời, bản mệnh biết cách tận dụng thời cơ cũng như vận dụng thế mạnh nên nhanh chóng chinh phục đỉnh của sự nghiệp. 

Vận trình tài lộc được đà tăng tiến. Thành tựu rực rỡ trong công việc giúp con giáp thu về doanh thu khủng đến bất ngờ, từ đó gia tăng nguồn thu nhập hiện tại một cách rõ rệt. Đường tiền bạc của tuổi này may mắn được Tam Hội chiếu cố nên có quý nhân giúp đỡ. 

Ngoài ra, vận trình tình cảm của Dậu kể từ ngày mai cũng có dấu hiệu khởi sắc. Tử vi cho biết, tình yêu luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người tuổi này trong cuộc sống đầy biến động. Người độc thân tìm được người bạn đời phù hợp với mình thông qua các mối quan hệ xã giao. 

Tuổi Hợi

Tử vi ngày tốt (12/10/2022): 3 con giáp như rồng bay phượng múa, của cải bắt đầu đổ về, mọi việc hanh thông, gia đạo ấm êm, cuộc sống viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 12/10 dự đoán, vận trình công việc của tuổi Hợi trong ngày mai diễn đúng như mong muốn. Cơ hội được trao tận tay và chỉ chờ người tuổi này nhạy bén nắm bắt là có thể chuyển hóa thành những thành tựu nổi bật trong công việc. Song, bản mệnh cũng đừng quá phụ thuộc vào vận may mà hãy tự mình nỗ lực để có được sự nghiệp vững vàng. 

Thực Thần trợ giúp Hợi được lộc nhiều hơn mọi ngày. Mai là ngày bạn có lộc ăn uống, kiếm thêm được nhiều khoản phụ. Hợi luôn biết cách để bản thân không phải xin xỏ, dựa dẫm tiền bạc bất cứ ai, tự làm tự ăn, không phụ thuộc. Vận trình tài lộc có điểm sáng rõ. Công việc chính có nguồn thu nhập ổn định, từ đó cải thiện được nguồn tài chính của con giáp này nhanh chóng và có thể an tâm chi trả cho những nhu cầu cá nhân. 

Mặt tình cảm lên hương nhờ Hỏa dưỡng Thổ. Trong ngày đào hoa nở rộ, người thương nhau rồi lại về bên nhau. Tình yêu có khả năng hàn gắn mọi vết thương, đừng chỉ một mình ôm nỗi đau thương bất tận nhé, bạn xứng đánh được hạnh phúc. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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