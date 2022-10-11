Tử vi 5 ngày tốt (12-16/10), 3 con giáp hưởng trọn niềm vui - hạnh phúc của thiên hạ: công danh rực sáng, tiền đồ vững chãi, của cải chất đống, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 08:21

Nhà tiên tri lừng danh nhắc mệnh, trong 5 ngày tới (12-16/10), những con giáp được nhắc đến dưới đây sẽ có cuộc sống thay đổi bất ngờ, thăng hoa rực rỡ.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão rất giỏi vượt qua thử thách trong cuộc sống, cách cư xử khéo léo. Họ hiểu rõ khả năng của mình, nói chuyện tuy nhanh nhưng đều là khẩu xà tâm phật, bụng dạ không xấu; làm việc nên cẩn trọng hơn, của cải không ít, lợi nhuận thu được nhiều hơn những gì bỏ ra.

Tử vi 5 ngày tốt (12-16/10), 3 con giáp hưởng trọn niềm vui - hạnh phúc của thiên hạ: công danh rực sáng, tiền đồ vững chãi, của cải chất đống, vạn sự như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 5 ngày sắp tới (12-16/10)cho thấy, người tuổi Mão lộc lá tràn trề, sự nghiệp phơi phới. Phúc khí nhà trời đều đổ dồn cho con giáp này hưởng thụ. Chưa kể là túi tiền của con giáp này cũng tăng đều theo từng ngày, cứ tiêu xài vơi bớt lại đầy lên.

Tài vận của người tuổi Mão cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi, thu nhập gia tăng. Mão có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên. Con giáp này tự nhiên khí thế bừng bừng, ham muốn làm giàu và quyết tâm đầu tư chơi lớn. Cũng nhờ sự liều lĩnh này mà Mão gặt hái được khá nhiều thành công, mở ra cơ hội kiếm tiền cho bản thân và bạn bè.

Tuổi Thân

Trong 12 con giáp, Thân là con giáp khôn khéo, tinh anh lại biết cách sắp xếp, định hướng cuộc đời của chính mình. Những tháng ngày tự mình bươn chải tuy vất vả, khó khăn nhưng lại là bài học đắt giá để tạo nên sự thành công của Thân về sau.

Tử vi 5 ngày tốt (12-16/10), 3 con giáp hưởng trọn niềm vui - hạnh phúc của thiên hạ: công danh rực sáng, tiền đồ vững chãi, của cải chất đống, vạn sự như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng cần đợi lâu, trong 5 ngày tới (12-16/10), tuổi Thân sẽ kinh doanh một vốn bốn lời, làm đâu thắng đó. Không chỉ trong sự nghiệp, tất cả mọi việc con giáp này làm đều thuận lợi, êm đẹp ngoài sức tưởng tượng. May mắn đeo bám không buông giúp người cầm tinh con Khỉ hứng cơn mưa tài lộc ập xuống vào 5 ngày tới.

Những ngày sắp tới, vận thế của tuổi Thân chuyển biến tốt đẹp, phúc, lộc, thọ - ba ngôi sao đều chiếu tới tuổi Thân. Con giáp này nhớ kỹ, làm việc cho tốt, chăm chỉ, nổ lực, rất có thể trong khoảng thời gian này, tuổi Thân sự làm nên sự nghiệp thuộc về mình.

Tuổi Tuất

Tử vi học chỉ rõ, người tuổi Tuất sở hữu trí tuệ thông minh, khôn khéo và biết đối nhân xử thế nên được lòng bề trên lẫn mọi người xung quanh. Họ có cách ứng xử, giải quyết linh hoạt nên đạt được hiệu suất cao trong công việc, thăng quan tiến chức nhanh chóng.

Tử vi 5 ngày tốt (12-16/10), 3 con giáp hưởng trọn niềm vui - hạnh phúc của thiên hạ: công danh rực sáng, tiền đồ vững chãi, của cải chất đống, vạn sự như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của Thìn sẽ thăng tiến thần tốc trong  5 ngày tới (12-16/10), giúp Tuất nghênh thần tài đón phú quý. Chỉ cần nắm bắt thời cơ, tận dụng triệt để vận may trời cho Tuất sẽ giàu sang vô đối, tiền chất chật nhà cũng không xuể.

Bản mệnh tiền bạc rủng rỉnh trong tay, dù là làm ăn buôn bán hay làm công ăn lương thì cũng đều không lo thiếu thốn. Đặc biệt, với những bạn làm công ăn lương thì thời điểm này nên tận dụng để thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với công việc của mình. Bạn có khả năng được cấp trên cất nhắc sau những cố gắng không ngừng nghỉ đó đấy.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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