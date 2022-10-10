Chúc mừng 3 con giáp nghênh đón Thần Tài trong tuần mới này (10-16/10): công việc trăm bề thuận lợi, của nả ngập nhà, hốt vàng hốt bạc trong tầm tay

Trong tuần mới này (10-16/10), người tuổi Tý hãy chuẩn bị tinh thần để đón những điều tốt đẹp nhất sắp xảy ra. Đặc biệt trong công việc, tuổi Tý cần phải cẩn trọng suy nghĩ trước khi đưa ra vấn đề gì đó. Vào khoảng giữa tuần, tuổi Tý được sao may mắn chiếu mệnh, không những tiếp nhận được nhiều tin tốt lành mà tài vận cũng bất ngờ chảy về túi, nhìn chung cả tuần đều suôn sẻ.

Trời sinh những người tuổi Tý vốn có tính cách lạc quan, thoải mái, họ không sợ đối mặt với nhiều thử thách, khó khăn. Con giáp này tâm niệm, cuộc sống phải luôn có biến động, họ không ngừng nỗ lực, cố gắng để đợi những điều may mắn sẽ xảy ra.

Người tuổi Mùi gặp được rất nhiều may mắn trong tuần này (10-16/10), vì thế mà những tiếng cười luôn rộn rã từ nơi công sở cho tới gia đình.

Vận trình tình cảm có đào hoa tốt. Tuổi Tý độc thân có thể sẽ được bạn bè hoặc người quen giới thiệu cho một người phù hợp với bạn. Bạn có thể sẽ tỏ ra lúng túng và bối rối đôi chút khi đối mặt với người đó.

Người làm công ăn lương hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình nên có nhiều cơ hội nhận được phần thưởng, được ghi nhận để cất nhắc thăng chức, tăng lương. Bạn hoàn toàn có thể đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa để cố gắng trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm kinh doanh buôn bán, túi tiền của bạn rủng rỉnh hơn đáng kể khi lượng khách hàng tăng đột biến. Có thể bạn phải làm luôn chân luôn tay đấy, nhưng thành quả sẽ vô cùng xứng đáng.

Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Mùi khá vui tươi và rực rỡ trong tuần này. Bạn và người ấy vui vẻ bàn bạc cho những kế hoạch trong tương lai và cùng hỗ trợ nhau thực hiện. Những người độc thân có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đối tượng triển vọng, cứ đà này, bạn sẽ tìm ra người tâm đầu ý hợp nhanh chóng thôi.

Tuổi Tuất

Là con giáp may mắn tuần này (10-16/10) nên người tuổi Tuất không thiếu cát tinh hỗ trợ, nhờ vậy bạn có khả năng bao quát công việc tốt hơn trước rất nhiều. Có người gây ấn tượng với thành tích đáng kể trong thời gian này.

Phương diện tài chính cũng có dấu hiệu phát triển đáng mừng khi cả việc chính và việc phụ đều mang tới thu nhập dồi dào cho bạn. Người làm công ăn lương dễ nhận tiền thưởng nóng vì hoàn thành mục tiêu, trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhanh chóng nhận lãi lời từ việc đầu tư buôn bán.

Ảnh minh họa: Internet

Tuần này, người độc thân sẽ có nhiều cơ hội để gặp được nửa kia. Bạn hãy thử nhìn xung quanh, tại nơi làm việc hay các mối quan hệ bạn bè xem, biết đâu đang có một người thầm thương trộm nhớ bạn. Với người đã lập gia đình, bạn và người ấy ngày một thấu hiểu và bao dung cho nhau, nhờ thế mà số lần mâu thuẫn giảm hẳn. Hai người có thể tìm cách hâm nóng tình cảm bằng một chuyến đi ngắn ngày hoặc một bữa ăn tối lãng mạn chỉ có hai người.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!