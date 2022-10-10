Chỉ cần qua hết ngày Rằm tháng 9 âm lịch hôm nay, Thần Tài mở cửa cho lộc: 3 con giáp rũ sạch vận đen đón tiền về túi, bước chân ra ngõ va được quý nhân, cuộc đời khai thông sáng sủa

Sau Rằm tháng 9 Âm lịch, vận trình của người tuổi Dần suôn sẻ vạn phần. Họ sẽ nhận được bất ngờ trong công việc và có thể sẽ phải đi công tác xa. Sự nghiệp của Dần có tiến triển tốt. Nếu người tuổi này bền gan, vững chí thì dù gặp khó khăn hay cạnh tranh, họ vẫn sẽ vượt qua thử thách, đạt được thành tích như mong đợi.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mang tư chất thông minh, tự tin và lý trí. Người tuổi này tự tin, giữ tinh thần lạc quan, gặp khó khăn cũng không buồn nản. Con giáp tuổi Dần có nhãn quan tinh thường, đầu óc nhạy bén, tài năng xuất chúng nhưng lại khiêm nhường.

Trời sinh tuổi Tỵ là những người có tính cách hiền lành, nhân hậu và luôn có kế hoạch riêng cho cuộc sống. Người tuổi Tỵ vốn dĩ thích sự bình yên, và dễ dàng sầu muộn những việc liên quan đến chuyện tình cảm, thị phi.

Người tuổi này cần biết nắm bắt thêm các cơ hội làm việc bán thời gian, làm thêm ngoài giờ để tăng thêm thu nhập. Nhờ chăm chỉ làm việc, lại gặp được điều may nên thu nhập của người tuổi Dần không tồi.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, kể tù sau Rằm tháng 9 âm lịch này, tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn. Những phiền muộn không muốn có sẽ sớm qua đi, thay vào đó là những chuyện vui vẻ đang chờ phía trước. Sắp tới đây, tuổi Tỵ có tin vui về công việc, không những thế cuộc sống tình cảm cũng có chuyển biến tích cực.

Với những phúc lành vốn có, trong vòng 2-3 ngày nữa tuổi Tỵ sẽ làm được nhiều việc có ích, giúp cuộc sống tinh thần tốt hơn, tài vận cũng khá dư dả, thoải mái. Tiền bạc không thiếu vì được cát tinh trợ mệnh, mang theo cơ hội phát tài phát lộc. Điều quan trọng là Tỵ biết thế mạnh của mình là gì và giành ưu thế khi cạnh tranh nên thu về được khoản lợi nhuận khổng lồ.

Tuổi Dậu

Trong số những con giáp, tuổi Dậu là con giáp không phải lúc nào cũng gặp được may mắn, tuy nhiên một khi vận may đã đến thì họ sẽ gặt hái được rất nhiều thành công. Người tuổi Dậu vốn siêng năng, chăm chỉ và không ngừng nỗ lực, cố gắng xây dựng cuộc sống viên mãn, vì vậy họ chưa bao giờ buông xuôi hay từ bỏ cơ hội nào.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, kể từ sau Rằm tháng 9 âm lịch này, người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là quý nhân xuất hiện và giúp đỡ tuổi Dậu giải quyết những vấn đề khó khăn. Dậu còn được Thần Tài đồng hành, sao tốt che chở nên có thể thăng tiến trong sự nghiệp. Người tuổi này làm kinh doanh thì công việc của họ tiến triển tốt, doanh số tăng.

Những ngày sắp tới sẽ có nhiều niềm vui hơn, cuộc sống tinh thần cũng phát triển tốt đẹp, nhìn chung những tháng cuối năm của Dậu khá trọn vẹn về tình cảm lẫn vật chất.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!