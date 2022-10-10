Từ khoảng giữa tuần, vận trình tài lộc của bạn sẽ có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Nếu làm công ăn lương thì có nhiều cơ hội được thưởng nóng. Nếu làm kinh doanh thì có thể tìm thấy những khách hàng, đối tác triển vọng.

Tử vi tuần này (10-16/10) cho biết, nhờ có sự giúp đỡ của Chính Ấn và Chính Quan mà người tuổi Mão có thể đạt được thành công trong sự nghiệp. Những thành tựu mà bạn đạt được sẽ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng dù thành công thế nào cũng không nên quá kiêu ngạo. Nó có thể khiến những cố gắng của bạn đổ sông đổ bể.

Xin chúc mừng tuổi Ngọ nhé, bởi bạn chính là một trong những con giáp may mắn tuần này (10-16/10) khi được hưởng cát khí, quý nhân luôn vây quanh tương trợ kịp thời.

Nhân duyên của người tuổi Mão trong tuần này cũng có nhiều dấu hiệu tích cực. Hãy giữ quan hệ với những người chân thành, thẳng thắn và luôn thầm lặng quan tâm bạn chứ đừng ngó lơ họ. Nếu đã lập gia đình bạn hãy tìm cách hâm nóng tình cảm với người ấy.

Ảnh minh họa: Internet

Quý nhân vận của bạn tăng nhanh, nhất là trong thứ 4 và thứ 5 tuần này (12, 13/10). Tính cách cẩn thận trong công việc giúp bạn tránh được những sai sót không đáng có, còn rất được lòng cấp trên. Các mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng đang tiến triển tốt đẹp, tạo cho bản mệnh các cơ hội phát triển công việc trong tương lai, hứa hẹn sẽ có những bước đột phá tích cực sẽ xảy ra trong khoảng thời gian mà bạn lên kế hoạch.

May mắn như nhân đôi khi phương diện tình cảm của mệnh chủ khá lý tưởng. Con giáp này và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau trong nhiều vấn đề mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời. Để có thể được như hiện tại, trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện.

Tuổi Tuất

Tử vi cho biết, trong tuần mới này (10-16/10), thần May Mắn mỉm cười với người tuổi Tuất mang đến cho con giáp này những bước nhảy vọt trên con đường công danh sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, công việc của người tuổi Tuất đang tiến triển vô cùng tốt đẹp. Khả năng sáng tạo mà tuổi này đang sở hữu giúp công việc được giải quyết khá nhanh. Dường như đây là ngày mà bạn dễ dàng để có thể cho mọi người thấy năng lực của mình.

Chẳng những vậy, vận trình công danh tài lộc của những người tuổi Tuất cũng có cơ hội vượng phát. Bản mệnh có thể giành được những thành quả nhất định nếu có kế hoạch khởi nghiệp trong thời gian này, trước tiên là thu về được một khoản tiền không nhỏ. Có thể thấy những xui xẻo đã lùi xa, tuần này chính là thời điểm mà bản mệnh thoải mái tận hưởng những điều may mắn, thành công ngay trong tầm tay.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!