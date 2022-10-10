3 con giáp nắm cơ hội cao trúng số độc đắc trong tuần này (10-16/10): thời thế đã đến, tận dụng sẽ thay đổi số phận, giàu sang vô kể

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 14:46

Tử vi chỉ rằng trong tuần mới này (10-16/10), có 3 con giáp này hưởng mọi may mắn tiền bạc tăng lên chóng mặt.

Tuổi Mão

Tử vi tuần này (10-16/10) cho biết, nhờ có sự giúp đỡ của Chính Ấn và Chính Quan mà người tuổi Mão có thể đạt được thành công trong sự nghiệp. Những thành tựu mà bạn đạt được sẽ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng dù thành công thế nào cũng không nên quá kiêu ngạo. Nó có thể khiến những cố gắng của bạn đổ sông đổ bể.

3 con giáp nắm cơ hội cao trúng số độc đắc trong tuần này (10-16/10): thời thế đã đến, tận dụng sẽ thay đổi số phận, giàu sang vô kể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ khoảng giữa tuần, vận trình tài lộc của bạn sẽ có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Nếu làm công ăn lương thì có nhiều cơ hội được thưởng nóng. Nếu làm kinh doanh thì có thể tìm thấy những khách hàng, đối tác triển vọng.

Nhân duyên của người tuổi Mão trong tuần này cũng có nhiều dấu hiệu tích cực. Hãy giữ quan hệ với những người chân thành, thẳng thắn và luôn thầm lặng quan tâm bạn chứ đừng ngó lơ họ. Nếu đã lập gia đình bạn hãy tìm cách hâm nóng tình cảm với người ấy.

Tuổi Ngọ

Xin chúc mừng tuổi Ngọ nhé, bởi bạn chính là một trong những con giáp may mắn tuần này (10-16/10) khi được hưởng cát khí, quý nhân luôn vây quanh tương trợ kịp thời.

3 con giáp nắm cơ hội cao trúng số độc đắc trong tuần này (10-16/10): thời thế đã đến, tận dụng sẽ thay đổi số phận, giàu sang vô kể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quý nhân vận của bạn tăng nhanh, nhất là trong thứ 4 và thứ 5 tuần này (12, 13/10). Tính cách cẩn thận trong công việc giúp bạn tránh được những sai sót không đáng có, còn rất được lòng cấp trên. Các mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng đang tiến triển tốt đẹp, tạo cho bản mệnh các cơ hội phát triển công việc trong tương lai, hứa hẹn sẽ có những bước đột phá tích cực sẽ xảy ra trong khoảng thời gian mà bạn lên kế hoạch.

May mắn như nhân đôi khi phương diện tình cảm của mệnh chủ khá lý tưởng. Con giáp này và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau trong nhiều vấn đề mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời. Để có thể được như hiện tại, trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện.

Tuổi Tuất

Tử vi cho biết, trong tuần mới này (10-16/10), thần May Mắn mỉm cười với người tuổi Tuất mang đến cho con giáp này những bước nhảy vọt trên con đường công danh sự nghiệp.

3 con giáp nắm cơ hội cao trúng số độc đắc trong tuần này (10-16/10): thời thế đã đến, tận dụng sẽ thay đổi số phận, giàu sang vô kể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, công việc của người tuổi Tuất đang tiến triển vô cùng tốt đẹp. Khả năng sáng tạo mà tuổi này đang sở hữu giúp công việc được giải quyết khá nhanh. Dường như đây là ngày mà bạn dễ dàng để có thể cho mọi người thấy năng lực của mình.

Chẳng những vậy, vận trình công danh tài lộc của những người tuổi Tuất cũng có cơ hội vượng phát. Bản mệnh có thể giành được những thành quả nhất định nếu có kế hoạch khởi nghiệp trong thời gian này, trước tiên là thu về được một khoản tiền không nhỏ. Có thể thấy những xui xẻo đã lùi xa, tuần này chính là thời điểm mà bản mệnh thoải mái tận hưởng những điều may mắn, thành công ngay trong tầm tay.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

Chỉ cần qua hết ngày Rằm tháng 9 âm lịch hôm nay, Thần Tài mở cửa cho lộc: 3 con giáp rũ sạch vận đen đón tiền về túi, bước chân ra ngõ va được quý nhân, cuộc đời khai thông sáng sủa

Chỉ cần qua hết ngày Rằm tháng 9 âm lịch hôm nay, Thần Tài mở cửa cho lộc: 3 con giáp rũ sạch vận đen đón tiền về túi, bước chân ra ngõ va được quý nhân, cuộc đời khai thông sáng sủa

Sau ngày Rằm tháng 9 Âm lịch, những con giáp này được dự đoán sẽ gặt hái được thành quả sau thời gian dài nỗ lực trong công việc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp con giáp trúng số

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 48 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 48 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 48 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà