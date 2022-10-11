Trúng được quả độc đắc vào chiều nay (16/9 âm lịch): 3 con giáp giàu to nứt vách, thoát kiếp bần hàn trả hết nợ nần, cuộc sống vui vẻ hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 12:01

Nhờ được Thần Tài chiếu cố mà những con giáp này bất ngờ trúng được quả đậm, tiền bạc sung túc rủng rỉnh.

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người thông minh, lanh lợi nhưng lại thích sống độc lập, tự do, không muốn phụ thuộc và dựa dẫm vào bất cứ ai. Người tuổi Mão biết sáng tạo và có khả năng tạo được nhiều thành công trong sự nghiệp.  

Trúng được quả độc đắc vào chiều nay (16/9 âm lịch): 3 con giáp giàu to nứt vách, thoát kiếp bần hàn trả hết nợ nần, cuộc sống vui vẻ hạnh phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, vào chiều ngày 16/9 âm lịch này, người tuổi Mão sẽ được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố, bất kể làm gì cũng sẽ thành công tốt đẹp. Đặc biệt đối với những người làm kinh doanh, thời gian này trở đi sẽ gặp được đối tác tiềm năng, có khả năng đem lại sự giàu có cho bạn. Vì vậy, việc cần làm của tuổi Mão là phải nắm bắt thời cơ, thay đổi mọi thứ thì mới mong cuộc sống sau này thăng hoa.  

Cụ thể, sắp tới đây, tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân đưa đường dẫn lối, giúp họ giải quyết những rắc rối trong công việc, cuộc sống. Khi tinh thần được thông suốt thì cũng là lúc tuổi Mão nên phát huy mọi thế mạnh của mình để gặt hái được nhiều thành công.  

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thành thực, khiêm tốn, khiêm nhường, chăm chỉ nghiêm túc trong công việc. Con giáp này sẽ không bao giờ làm những việc trái lương tâm của mình, luôn được cấp trên trọng dụng và đánh giá cao.

Trúng được quả độc đắc vào chiều nay (16/9 âm lịch): 3 con giáp giàu to nứt vách, thoát kiếp bần hàn trả hết nợ nần, cuộc sống vui vẻ hạnh phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, vào ngày 16/9 âm lịch này, vận quý nhân vượng phát, tài vận khởi sắc nên người tuổi Thân gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Không chỉ nguồn thu chính ổn định và nguồn thu phụ bên ngoài cũng tăng lên nhanh chóng, con giáp này liên tiếp nhận được những cơ hội kiếm thêm được những khoản tiền không nhỏ nên không cần lo lắng về tiền bạc trong thời gian dài.

Thân còn được vị thần may mắn chiếu cố, không những gặp được những quý nhân tốt, giúp họ tìm được đường hướng phát triển sự nghiệp mà tài vận cải thiện đáng kể. Dự kiến vào những tháng cuối năm, tuổi Thân sẽ đủ khả năng gầy dựng cuộc sống riêng đầy đủ, sung túc, không thiếu thứ gì.  

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Tỵ là những người thông minh, lanh lơi, giỏi xử lý tình huống trong những hoàn cảnh éo le. Người tuổi Tỵ vốn biết nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để có thể xây dựng cuộc sống đầy đủ, sung túc.  

Trúng được quả độc đắc vào chiều nay (16/9 âm lịch): 3 con giáp giàu to nứt vách, thoát kiếp bần hàn trả hết nợ nần, cuộc sống vui vẻ hạnh phúc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, vào chiều 16/9 âm lịch này, người tuổi Mùi được Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Thời gian này trở đi, nếu mua sắm bất động sản thì tiền trong túi của người tuổi Mùi sẽ không ngừng sinh sôi. 

Sự nghiệp trong thời gian này của những người tuổi Mùi cũng thăng tiến nhanh chóng, người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân còn người làm chủ sẽ có trong tay những cơ hội làm ăn, đầu tư mang lại lợi nhuận kếch xù.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Hai ngày thứ Tư và thứ Năm này (12-13/10): Sách Trời đã ghi rõ, 3 con giáp khai thông vận mệnh, sự nghiệp lên hương, tiền bạc tứ phía đổ về, cuộc sống gia đạo êm ấm

Hai ngày thứ Tư và thứ Năm này (12-13/10): Sách Trời đã ghi rõ, 3 con giáp khai thông vận mệnh, sự nghiệp lên hương, tiền bạc tứ phía đổ về, cuộc sống gia đạo êm ấm

Tử vi có dự báo, hai ngày thứ Tư và thứ Năm này (12-13/10), bất kể làm gì 3 con giáp này cũng được quý nhân trợ giúp hết mình, tài lộc dồn về chật nhà.

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