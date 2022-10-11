Tử vi 3 ngày tốt (12, 13, 14/10): Thời cơ đã chín muồi, trên có Phật bà, dưới có quý nhân, 3 con giáp 'thuận buồm xuôi gió', tiền ví căng đầy, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 07:06

Trong vòng 3 ngày tới (12, 13, 14/10), những con giáp này nhận được cơ hội tốt trong công việc. Họ kiếm thêm thu nhập, có cuộc sống sung túc hơn trước.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý rất thông minh, ham học. Từ nhỏ, họ đã tự lập, luôn nỗ lực vươn lên. Người tuổi này được trời ban may mắn, phúc lộc. Dù làm việc gì, họ cũng được quý nhân âm thầm giúp đỡ. Con giáp tuổi này nổi tiếng cầu toàn. Họ luôn đặt ra những yêu cầu cao cho bản thân cũng như những người ở bên cạnh mình.

Tử vi 3 ngày tốt (12, 13, 14/10): Thời cơ đã chín muồi, trên có Phật bà, dưới có quý nhân, 3 con giáp 'thuận buồm xuôi gió', tiền ví căng đầy, sự nghiệp hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, trong 3 ngày tới đây (12, 13, 14), con giáp tuổi Tý có tài vận tăng cao. Họ nhận được nhiều tin vui, nhiều cơ hội trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh thì các thương vụ thuận lợi. Tiếng lành đồn xa, khách hàng ùn ùn tìm đến với họ.

Không những thế, con giáp này còn nhận được không ít những lời mời hợp tác làm ăn. Người tuổi này làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng. Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ, thu nhập tăng cao. Nhiều tin vui đến khiến tinh thần họ vô cùng phấn chấn.

Tuổi Mùi

Mùi thật thà, thẳng thắn, có sao nói vậy. Trong công việc, con giáp này có tài năng và có con mắt nhìn xa trông rộng. Vì vậy, Mùi biết nắm bắt nhiều cơ may phát triển sự nghiệp, làm đâu gặt đấy, thu hái bộn tiền. Bên cạnh đó, người tuổi Mùi được quý nhân đưa đường chỉ lối, tài lộc vượng phát hơn thấy rõ.

Tử vi 3 ngày tốt (12, 13, 14/10): Thời cơ đã chín muồi, trên có Phật bà, dưới có quý nhân, 3 con giáp 'thuận buồm xuôi gió', tiền ví căng đầy, sự nghiệp hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, trong 3 ngày tới đây (12, 13, 14/10), tuổi Mùi sẽ được Thần Tài chiếu rọi, tìm kiếm được nhiều tài lộc. Trên con đường công việc và cuộc sống từ nay tới cuối năm của con giáp này sẽ vô cùng thành công ít chuyện muộn phiền.

Họ nhận được cơ hội công việc, kiếm thêm thu nhập. Người tuổi này làm chủ cũng tìm được nhân viên có năng lực. Trong khi đó, những người kinh doanh cũng buôn may bán đắt, lợi nhuận tăng đều. Những người còn gặp khó khăn cũng sớm tất toán nợ nần. Con giáp này được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong thời gian tới.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh tuổi Hợi thường nghiêm túc, tỉ mỉ và có nhãn quan tinh tường. Họ là người có tham vọng, không ngừng nỗ lực vươn lên. Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, con giáp này vẫn cố gắng tìm kiếm cơ hội cho bản thân và luôn khát khao thay đổi cuộc đời.

Tử vi 3 ngày tốt (12, 13, 14/10): Thời cơ đã chín muồi, trên có Phật bà, dưới có quý nhân, 3 con giáp 'thuận buồm xuôi gió', tiền ví căng đầy, sự nghiệp hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, trong 3 ngày sắp tới đây (12, 13, 14/10), con giáp tuổi Hợi có tài vận vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh. Họ vốn có sẵn năng lực lại được quý nhân phù trợ nên thăng tiến nhanh chóng.

Người tuổi này nên tách ra làm kinh doanh riêng. Trong khi đó, những người đang có ý định chuyển việc cũng sẽ tìm được công việc phù hợp với bản thân. Con giáp tuổi Hợi đầu tư cũng dễ sinh lời. Tiền bạc trong túi họ cũng dôi dư hơn trước. Đây là thời điểm con giáp ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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