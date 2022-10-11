Hai ngày thứ Tư và thứ Năm này (12-13/10): Sách Trời đã ghi rõ, 3 con giáp khai thông vận mệnh, sự nghiệp lên hương, tiền bạc tứ phía đổ về, cuộc sống gia đạo êm ấm

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 09:16

Tử vi có dự báo, hai ngày thứ Tư và thứ Năm này (12-13/10), bất kể làm gì 3 con giáp này cũng được quý nhân trợ giúp hết mình, tài lộc dồn về chật nhà.

Tuổi Dần

Xem Tử vi cho thấy, trong 2 ngày thứ Tư và thứ Năm này (12-13/10), con giáp tuổi Dần sẽ xoay quanh việc khám phá và phát triển những thứ mới mẻ. Vì thế, đây sẽ là thời điểm tuyệt vời để khởi động dự án kinh doanh mà bạn luôn ấp ủ, tham gia một khoá học mà bạn hứng thú hay thậm chí du lịch đến một nơi mà bạn luôn ao ước.

Hai ngày thứ Tư và thứ Năm này (12-13/10): Sách Trời đã ghi rõ, 3 con giáp khai thông vận mệnh, sự nghiệp lên hương, tiền bạc tứ phía đổ về, cuộc sống gia đạo êm ấm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này không chỉ nguồn tài phú ngày càng dồi dào, thậm chí lại còn kết giao được với những quý nhân có quyền có chức. Quý nhân về tài vận không chỉ mang lại những cơ hội kiếm được những khoản tiền to lớn mà còn mang lại những cơ hội thăng chức tăng lương cho người tuổi Dần.

Những dấu hiệu tích cực trong tình cảm sẽ xuất hiện trong thời gian này, chứng tỏ những cố gắng của bạn thời gian qua đang được đền đáp xứng đáng. Có vẻ đối phương đã dần cảm động và thấu hiểu những điều bạn làm. Vì vậy, hãy mạnh dạn tiến thêm một bước nhé.

Tuổi Tỵ

Tài vận của tuổi Tỵ sẽ có chuyển biến tích cực, số dư trong tài khoản ngân hàng tăng chóng mặt trong 2 ngày thứ Tư và thứ Năm này (12-13/10). Họ có được thành công vang dội ấy là nhờ những quyết định đúng đắn trong công việc, dám thử thách chính mình, có gan làm giàu.

Hai ngày thứ Tư và thứ Năm này (12-13/10): Sách Trời đã ghi rõ, 3 con giáp khai thông vận mệnh, sự nghiệp lên hương, tiền bạc tứ phía đổ về, cuộc sống gia đạo êm ấm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thế nên, nếu có bất cứ cơ hội nào đến với mình tuổi Tỵ đừng dại bỏ qua, nếu không bạn sẽ hối tiếc cả đời. Từ đây, cơ hội thăng tiến của con giáp này sẽ rộng mở, tha hồ tận hưởng cuộc sống sang giàu, đứng trên bục vinh quang.

Ngoài ra, do được thần Tài ưu ái, tài phú tăng lên gấp đôi, gấp ba, hoạnh tài dồi dào, tiền bạc như nước chảy về túi con giáp này. Ngoài ra, do con giáp này biết dùng trí óc và năng lực của bản thân nên tìm kiếm được rất nhiều cơ hội kinh doanh mang lại thu nhập cao trong thời gian này.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu hồn nhiên, suy nghĩ đơn giản nhưng rất nhanh nhạy trong việc kiếm tiền. Tử vi cho thấy, trong 2 ngày thứ Tư và thứ Năm này (12-13/10), vận đen của con giáp này sẽ bị đẩy lùi hoàn toàn. Nếu nắm bắt được cơ hội, con giáp này không chỉ kiếm được nhiều tiền mà còn gặp may mắn trong công việc.

Hai ngày thứ Tư và thứ Năm này (12-13/10): Sách Trời đã ghi rõ, 3 con giáp khai thông vận mệnh, sự nghiệp lên hương, tiền bạc tứ phía đổ về, cuộc sống gia đạo êm ấm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây có thể được xem là thời kỳ vận may rực rỡ nhất trong tuần của tuổi Dậu. Được Thần Tài che chở, bản mệnh luôn dễ dàng tìm thấy tài lộc xung quanh mình. Cả Chính Tài và Thiên Tài đều vây quanh, điều đó cho thấy thu nhập của bản mệnh sẽ đến từ nhiều nguồn, cả công việc chính cũng như nghề tay trái, khiến bao người thầm ngưỡng mộ cùng ganh tị.

Không chỉ sự nghiệp vượng, tài lộc phát mà chuyện tình cảm của người tuổi Dậu cũng viên mãn, ngọt ngào. Người tuổi Dậu độc thân sẽ gặp được nhân duyên của cuộc đời mình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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