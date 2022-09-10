Liên tiếp 3 ngày sắp tới (11/9 - 13/9), TOP 3 con giáp qua cơn bĩ cực, ngủ êm trên đống tiền, may mắn trăm bề, tiền bạc lên hương, đào hoa chạm đỉnh, làm gì cũng giàu sang, sung túc

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 09:32

3 con giáp qua cơn bĩ cực, giàu lên trông thấy, khổ tận cam lai, muốn gì được nấy.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là người phóng khoáng, rất rộng rãi với bạn bè, không tính toán so đo thiệt hơn. Con giáp này khi đã cho ai vay tiền thì sẽ không chủ động đòi mà đợi bạn bè tự động trả lại nên tiền bạc nhiều khi thiếu hụt. Giai đoạn này, tài vận của người tuổi Dần có sự chuyển biến khả quan. Những khoản nợ khó đòi trước đây của con giáp này đều được hoàn trả lại hết.

Liên tiếp 3 ngày tới là lúc tuổi Dần khổ tận cam lai, mọi thứ đều đến lúc bước lên một tầm cao khác. Cụ thể, người tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp và gia đạo ổn định, có người sẽ tìm được cơ hội thăng hoa.

Tài vận của người tuổi Dần có sự chuyển biến khả quan. Những khoản nợ khó đòi trước đây của con giáp này đều được hoàn trả lại hết. Ngoài ra, thần Tài soi chiếu nên người tuổi Dần cũng sẽ nhận được những cơ hội để tăng thêm thu nhập do đó không còn phải đau đầu vì tiền nữa.

Liên tiếp 3 ngày sắp tới (11/9 - 13/9), TOP 3 con giáp qua cơn bĩ cực, ngủ êm trên đống tiền, may mắn trăm bề, tiền bạc lên hương, đào hoa chạm đỉnh, làm gì cũng giàu sang, sung túc - Ảnh 1
Tài vận của người tuổi Dần có sự chuyển biến khả quan, những khoản nợ khó đòi trước đây của con giáp này đều được hoàn trả lại hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là người có tính cách bị động, cho dù thành tích công việc có giảm sút, cũng không chủ động tìm cách cải thiện tình hình, mà chỉ muốn đợi người khác giúp đỡ. Từ giai đoạn này, người tuổi Sửu sẽ vô cùng may mắn về tiền bạc.

Tuổi Sửu sẽ nhận được nhiều hỷ sự, khổ tận rồi, đến lúc cam lai rồi, vì vậy không có gì phải lo lắng nữa. Liên tiếp 3 ngày tới, tuổi Sửu phải vững tâm, phát huy hết tiềm năng vốn có, thời gian tới cuộc sống có đổi đời theo một cách khác, cuối năm có khi mua nhà mua xe, ai nghèo sẽ giàu có, ai giàu sẽ ngày càng giàu hơn.

Tuổi Sửu sẽ là con giáp được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Không phải vào đầu năm mà từ giữa năm trở đi, vận may của tuổi Sửu mới lội ngược dòng. Từ giai đoạn này trở đi, sự nghiệp, tiền bạc và đời sống tinh thần cũng được cải thiện đáng kể.

Liên tiếp 3 ngày sắp tới (11/9 - 13/9), TOP 3 con giáp qua cơn bĩ cực, ngủ êm trên đống tiền, may mắn trăm bề, tiền bạc lên hương, đào hoa chạm đỉnh, làm gì cũng giàu sang, sung túc - Ảnh 2
Liên tiếp 3 ngày tới, tuổi Sửu phải vững tâm, phát huy hết tiềm năng vốn có, thời gian tới cuộc sống có đổi đời theo một cách khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ là người khéo ăn khéo nói, giỏi thuyết phục. Khi muốn thuyết phục một ai, thì luôn suy nghĩ và nói ra những lời khiến người khác phải động lòng. Tuổi Tỵ sẽ có quý nhân phù trợ, tạo cơ hội tuyệt vời giúp tuổi Tỵ đổi đời, nếu như không thành đại gia thì cũng là người giàu có, sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.

Vận may đến với cuộc sống của người tuổi Tỵ, nếu biết nắm bắt cơ hội thì họ sẽ gặt hái được nhiều tiền. Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, người thuộc mệnh này chuẩn bị đổi đời, liên tiếp 3 ngày tới gặp nhiều cơ hội làm rạng rỡ sự nghiệp, tiền tiêu không hết.

Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Tỵ sẽ công thành danh toại, sự nghiệp không chỉ viên mãn đủ đầy mà tài vận cũng không thiếu thốn. Trên đường đời tuổi Tỵ chẳng may gặp vất vả cũng chỉ là giai đoạn nhất thời, hậu vận họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng xuất hiện để cứu vớt mọi thứ.

Liên tiếp 3 ngày sắp tới (11/9 - 13/9), TOP 3 con giáp qua cơn bĩ cực, ngủ êm trên đống tiền, may mắn trăm bề, tiền bạc lên hương, đào hoa chạm đỉnh, làm gì cũng giàu sang, sung túc - Ảnh 3
Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Tỵ sẽ công thành danh toại, sự nghiệp không chỉ viên mãn đủ đầy mà tài vận cũng không thiếu thốn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   # tâm linh tử vi 3 con giáp may mắn tử vi 12 con giáp con giáp tử vi 3 ngày tới

TIN MỚI NHẤT

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 42 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới