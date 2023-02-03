Làm gì thì làm, ngày Rằm tháng Giêng chớ phạm 13 điều cấm kỵ này kẻo rước vận xui, tài lộc bay biến, tài tài "đội nón ra đi"

Tâm linh - Tử vi 03/02/2023 16:35

"Có thờ có thiêng, có kiêng có lành" nên rất nhiều người tuân thủ nghiêm ngặt những điều kiêng kỵ, tránh thực hiện vào ngày Rằm tháng Giêng.

Không nên đến nơi nhiều âm khí

Trong ngày Rằm tháng Giêng, nên kiêng đi đến những nơi âm khí nặng như mồ mả, nơi hoang vu hoặc bệnh viện, nhất là những người sức khỏe yếu kém, sẽ bị vận xui đeo bám.

Không dùng hoa, quả giả

Hoa và trái cây dâng lễ cúng Rằm tháng Giêng là điều không thể thiếu. Các gia đình chú ý không dùng hoa, quả giả để dâng lên bàn thờ, đồng thời không dùng vật phẩm đã được sử dụng để cúng. Đây được coi là hành động bất kính, không thành tâm. 

Làm gì thì làm, ngày Rằm tháng Giêng chớ phạm 13 điều cấm kỵ này kẻo rước vận xui, tài lộc bay biến, tài tài 'đội nón ra đi' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Kiêng sát sinh

 

Một trong những điều cấm kỵ rằm tháng Giêng ở nhiều nơi chính là sát sinh, bởi hành động này có thể khiến cho tài lộc suy giảm, bản mệnh dễ ốm đau bệnh tật, gặp họa huyết quang.

Kiêng để thùng gạo chạm đáy

 

Hũ gạo như tài khố trong nhà, nếu hũ gạo trong nhà mà lộ đáy ngày rằm này thì có thể trong suốt năm tiền tài sẽ sa sút, kinh tế đi xuống, dễ rơi vào cảnh túng thiếu. Đây là một trong những điều kiêng kỵ rằm tháng Giêng mà gia đình nào cũng cần lưu ý nếu không muốn tài lộc giảm sút suốt năm.

Kiêng để hũ gạo trống

Không để bàn thờ bụi bẩn

Trước khi cúng Rằm tháng Giêng, các gia đình cần lau chùi, dọn dẹp bàn thờ gia tiên cho thơm tho, sạch sẽ. Nên thắp một nén nhang khấn xin thần linh, tổ tiên về việc lau dọn.

Tuyệt đối không xê dịch bát hương trong quá trình lau dọn bàn thờ. Các vật phẩm cúng được bày biện gọn gàng, đúng thứ tự, tránh đổ vỡ.

Kiêng câu cá 


Vào ngày rằm, người ta kiêng đi câu cá vì cho rằng điều đó sẽ đem tới vận xui, khiến cho người đi câu gặp phải những chuyện ngoài ý muốn.

 

Kiêng mặc quần áo đen, trắng
 

Kiêng mặc đồ trắng, đen trong ngày Rằm tháng Giêng bởi người xưa quan niệm đây là 2 màu liên quan đến tang lễ, nếu mặc sẽ gặp xui xẻo.

 

Làm gì thì làm, ngày Rằm tháng Giêng chớ phạm 13 điều cấm kỵ này kẻo rước vận xui, tài lộc bay biến, tài tài 'đội nón ra đi' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kiêng nói tục, chửi bậy

Nếu ngày rằm mà nói tục, chửi bậy sẽ mang đến nhiều thị phi.

Kiêng chải tóc soi gương nửa đêm


Nghe có vẻ kì lạ vì chải tóc soi gương đâu có động chạm đến ai, nhưng theo quan niệm dân gian, đây là điều nên tránh trong đêm rằm tháng Giêng, bởi lúc này ngày đêm giao thoa, các cô hồn dã quỷ vất vưởng ngoài đường.

 

 

 

Kiêng chuyện quan hệ nam nữ

 

Một trong những điều cấm kỵ rằm tháng Giêng là việc quan hệ nam nữ. Kì thực, ngày rằm, mùng một đều có lệ tránh làm điều này, bởi theo quan niệm xưa thì hành động đó sẽ dẫn đến những điều đen đủi trong những ngày tiếp theo, thậm chí là đại hạn.
 

 

Không cúng thủ lợn

Mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng thường có thịt lợn nhưng không được cúng thủ lợn hoặc nguyên con heo quay. Vật lễ này biểu hiện cho sự sát sinh đầu năm và có thể gây ảnh hưởng không tốt đến vận phúc của gia đình.

 

Kiêng cho mượn tiền

 

Ngày rằm tháng Giêng kiêng làm mất tiền hay cho mượn tiền, nếu không tài lộc sẽ bị hao tổn, tài vận sa sút, tiền bạc tiêu tan. Cho mượn tiền là cho người khác tài khí của mình, đương nhiên đường tài lộc của bạn sẽ không được tốt như trước nữa.      

 

Kiêng tranh cãi, xô xát

 

“Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, trong ngày đoàn viên mà lại lớn tiếng cãi cọ hay đánh nhau thì sẽ khiến cho cát khí tiêu tan, nảy sinh trường khí xấu.

 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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