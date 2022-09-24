Ký càng tăng thì tài khoản càng nhảy số là đang nói đến 3 con giáp nào?

Càng mập mạp thì các con giáp dưới đây tài lộc càng đến.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn vốn đã là một con giáp tốt số. Họ có tài và thường tìm được những cơ hội để thể hiện điểm mạnh, khẳng định giá trị của mình trước mắt cấp trên. Đã vậy, người càng mập mạp thì lại càng nhiều may mắn.



Người tuổi này mập mạp thường tạo cho người ngoài cảm giác đáng tin cậy, dễ có khả năng làm nên nghiệp lớn, có tướng làm lãnh đạo.



Tướng mạo của con giáp càng mập càng có phúc phát huy tác dụng lớn nếu họ làm trong lĩnh vực kinh doanh. Họ dễ tạo được niềm tin cho đối tác hoặc khách hàng, giúp họ kí được những hợp đồng béo bở, giúp công ty phát triển đi lên. Bên cạnh đó, họ còn là con giáp nam "lên được phòng khách, xuống được phòng bếp".

Phụ nữ có tướng người mập mạp cũng thường nhận được sự yêu mến, chiều chuộng của cánh đàn ông. Họ sẽ trở thành người mẹ hiền, vợ đảm, là chỗ dựa cho chồng con.

Tuổi Sửu

Người sinh năm con trâu thời phải lao tâm lao lực nhiều, khi gầy là biểu hiện không hài lòng về cuộc sống. Có lẽ không ít cô gái vì lo lắng và phiền não mà không béo được, mọi việc không như ý vận may tự nhiên cũng không tìm đến. Khi cô gái béo lên là minh chứng họ khá hài lòng về cuộc sống, tinh thần trở nên tốt hơn vì thế những cô gái béo sẽ có nữ thần may mắn theo sau họ.

Các cô gái đừng vì muốn gầy mà ăn kiêng để ảnh hưởng sức khỏe nhé, như thế sẽ ảnh hưởng đến chính mình mà vận may không đến nữa đấy

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có dáng người đậm thường có những suy nghĩ rất lạc quan. Họ không ngại đối diện với khó khăn thử thách, đồng thời cũng tin rằng chẳng có khó khăn nào có thể khiến mình đầu hàng.



Sự lạc quan và vui vẻ của họ dễ dàng truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh, gây ấn tượng tốt với những người quyền cao chức trọng.



Trong một công ty, con giáp càng mập càng có phúc này cũng thường có quan hệ thân thiết với đồng nghiệp, được cấp trên quý mến và trọng dụng. Khi ở nhà, nếu là nam, họ sẽ là chỗ dựa của cả gia đình, nếu là nữ, họ có thể xây dựng được tình cảm tốt đẹp với gia đình nhà chồng, cuộc sống trôi qua yên bình, hiếm khi phải đối diện với sóng gió.

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