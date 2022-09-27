Khuya nay 27/9: THỰC THẦN hạ giới, 3 con giáp này may mắn được ghé thăm, vận trình thăng hoa, tình - tiền viên mãn, cuối năm gia đạo có tin vui, vàng bạc về như thác đổ

Người tuổi Thân được Chính Tài che chở nên công việc hanh thông, thuận lợi vô cùng. Cơ hội phát triển đến và bạn sẽ không để nó trôi tuột khỏi tay mình. Hơn nữa, cát thần này còn mở ra những khoản thu nhập rõ ràng, đặc biệt là thu nhập từ công việc chính, công việc dài hạn.

Ngũ hành tương sinh cho thấy tình duyên có phần khởi sắc, người độc thân nhận được không ít lời mời hẹn hò từ người khác phái. Bản mệnh dù là nam hay nữ thì đều có sức hấp dẫn đặc biệt khiến người khác phải chủ động thể hiện tình cảm và sự yêu mến đối với mình.

Người làm kinh doanh cũng có một ngày buôn may bán đắt, khách hàng ra vào nườm nượp. Bạn có thể tính tới việc mở rộng, phát triển thêm về quy mô, hình thức cũng như chất lượng để việc buôn bán ngày càng tốt đẹp hơn.

Người tuổi Thân được Chính Tài che chở nên công việc hanh thông, thuận lợi vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc: Bạn sẽ có điều kiện thuận lợi trong sự nghiệp, tiếp tục tích lũy kinh nghiệm làm việc, học hỏi nâng cao nghiệp vụ khi có thời gian, sẽ dễ dàng giải quyết công việc cường độ cao và không ngừng vươn lên.

Lại thêm sự xuất hiện của Thiên Tài mà người tuổi Hợi khá lạc quan trong các quyết định liên quan tới tiền bạc. Thậm chí có người may mắn thu về được khoản lợi khá lớn. Nhờ vào sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn mà bạn cũng sẽ đạt được năng suất cao trong công việc.

Bản mệnh có được những tín hiệu tốt về sức khỏe, nếu bệnh đã lâu nay sẽ có dấu hiệu hồi phục. Nếu còn vướng bận gì trong lòng thì nên tìm cách loại bỏ bớt để tâm trí được thành thơi, thể trạng của con giáp này cũng nhờ đó mà được cải thiện.

Bản mệnh có được những tín hiệu tốt về sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chính Quan che chở báo hiệu người tuổi Mão có thể đạt được những bước tiến khá bất ngờ trong công việc vào thứ 4 này. Ở thời điểm này, dường như không còn điều gì có thể ngăn cản hay làm khó bạn. Miễn là bạn có lòng quyết tâm, mọi thứ đều sẽ có kết quả như mong muốn.

Đặc biệt, tinh thần trách nhiệm của bản mệnh được mọi người ghi nhận. Nhờ vậy, bạn sẽ ngày càng được lòng cấp trên và có khả năng được thăng quan tiến chức. Nếu ai chưa đạt được điều này thì cũng đừng quá sốt ruột, hãy cứ kiên nhẫn chờ đợi, chỉ là thời điểm thích hợp chưa đến mà thôi.

Chính Quan che chở báo hiệu người tuổi Mão có thể đạt được những bước tiến khá bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo