Khuya nay 27/9: THỰC THẦN hạ giới, 3 con giáp này may mắn được ghé thăm, vận trình thăng hoa, tình - tiền viên mãn, cuối năm gia đạo có tin vui, vàng bạc về như thác đổ

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 13:34

Khuya nay 27/9, 3 con giáp này được THỰC THẦN ghé thăm, vận trình thăng hoa, tình - tiền viên mãn, cuối năm gia đạo ngập tin vui.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân được Chính Tài che chở nên công việc hanh thông, thuận lợi vô cùng. Cơ hội phát triển đến và bạn sẽ không để nó trôi tuột khỏi tay mình. Hơn nữa, cát thần này còn mở ra những khoản thu nhập rõ ràng, đặc biệt là thu nhập từ công việc chính, công việc dài hạn.  

Người làm kinh doanh cũng có một ngày buôn may bán đắt, khách hàng ra vào nườm nượp. Bạn có thể tính tới việc mở rộng, phát triển thêm về quy mô, hình thức cũng như chất lượng để việc buôn bán ngày càng tốt đẹp hơn. 

Ngũ hành tương sinh cho thấy tình duyên có phần khởi sắc, người độc thân nhận được không ít lời mời hẹn hò từ người khác phái. Bản mệnh dù là nam hay nữ thì đều có sức hấp dẫn đặc biệt khiến người khác phải chủ động thể hiện tình cảm và sự yêu mến đối với mình.

Khuya nay 27/9: THỰC THẦN hạ giới, 3 con giáp này may mắn được ghé thăm, vận trình thăng hoa, tình - tiền viên mãn, cuối năm gia đạo có tin vui, vàng bạc về như thác đổ - Ảnh 1
Người tuổi Thân được Chính Tài che chở nên công việc hanh thông, thuận lợi vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc: Bạn sẽ có điều kiện thuận lợi trong sự nghiệp, tiếp tục tích lũy kinh nghiệm làm việc, học hỏi nâng cao nghiệp vụ khi có thời gian, sẽ dễ dàng giải quyết công việc cường độ cao và không ngừng vươn lên.

Lại thêm sự xuất hiện của Thiên Tài mà người tuổi Hợi khá lạc quan trong các quyết định liên quan tới tiền bạc. Thậm chí có người may mắn thu về được khoản lợi khá lớn. Nhờ vào sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn mà bạn cũng sẽ đạt được năng suất cao trong công việc. 

Bản mệnh có được những tín hiệu tốt về sức khỏe, nếu bệnh đã lâu nay sẽ có dấu hiệu hồi phục. Nếu còn vướng bận gì trong lòng thì nên tìm cách loại bỏ bớt để tâm trí được thành thơi, thể trạng của con giáp này cũng nhờ đó mà được cải thiện.

Khuya nay 27/9: THỰC THẦN hạ giới, 3 con giáp này may mắn được ghé thăm, vận trình thăng hoa, tình - tiền viên mãn, cuối năm gia đạo có tin vui, vàng bạc về như thác đổ - Ảnh 2
Bản mệnh có được những tín hiệu tốt về sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chính Quan che chở báo hiệu người tuổi Mão có thể đạt được những bước tiến khá bất ngờ trong công việc vào thứ 4 này. Ở thời điểm này, dường như không còn điều gì có thể ngăn cản hay làm khó bạn. Miễn là bạn có lòng quyết tâm, mọi thứ đều sẽ có kết quả như mong muốn.  

Đặc biệt, tinh thần trách nhiệm của bản mệnh được mọi người ghi nhận. Nhờ vậy, bạn sẽ ngày càng được lòng cấp trên và có khả năng được thăng quan tiến chức. Nếu ai chưa đạt được điều này thì cũng đừng quá sốt ruột, hãy cứ kiên nhẫn chờ đợi, chỉ là thời điểm thích hợp chưa đến mà thôi. 

Khuya nay 27/9: THỰC THẦN hạ giới, 3 con giáp này may mắn được ghé thăm, vận trình thăng hoa, tình - tiền viên mãn, cuối năm gia đạo có tin vui, vàng bạc về như thác đổ - Ảnh 3
Chính Quan che chở báo hiệu người tuổi Mão có thể đạt được những bước tiến khá bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý hôm nay 27/9: 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài từ trên trời rơi xuống, của cải bày ra trước mắt, bản mệnh vận trình thăng hoa, thay thời đổi vận, ai nấy đều phải ngước nhìn

Đúng giờ Tý hôm nay 27/9: 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài từ trên trời rơi xuống, của cải bày ra trước mắt, bản mệnh vận trình thăng hoa, thay thời đổi vận, ai nấy đều phải ngước nhìn

Đúng giờ Tý hôm nay 27/9, 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài thăng hoa, của cải dư dôi, vận trình một bước lên mây, ai nấy đều ngước nhìn.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 3 giờ 3 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 8 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân