Khuya nay 20/9: NGỌC HOÀNG ban phước lành, 3 con giáp may mắn 'uống trọn', tin vui ập đến, tài lộc bùng nổ, vàng bạc bày ra trước mắt, cuối năm mau chóng đổi đời, của cải dư dôi, ngập tràn viên mãn

Người Tuổi Hợi trong ngày Thứ Ba này là một ngày mang tới nhiều may mắn và hiệu quả cao trong công việc. Tuổi Hợi nên phát huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh cũng như đối tác của mình.

Vận trình tình cảm của Tuổi Hợi hôm nay có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Nếu con giáp này đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với người ấy thì là thời điểm tốt để chủ động hóa giải. Yêu thương không bao giờ là đủ thì sao phải giận dỗi nhau mãi, được gì kia chứ. Vì vậy đừng để những điều không đáng ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

Con giáp này đang có nhiều cơ hội làm ăn, chỉ cần nắm bắt kịp thời là phát lộc. Tuy nhiên, tuổi Sửu phải cân nhắc thật kỹ trước khi đổ tiền vào đầu tư. Đừng tùy tiện làm theo người khác, cũng đừng dễ dàng tin vào những thông tin chưa được kiểm chứng.

Vận trình tình cảm của Tuổi Hợi hôm nay có dấu hiệu chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho thấy Tam Hợp quý nhân che chở, người tuổi Thân đón vận trình tài lộc hanh thông, rộng mở, nhiều cơ hội làm ăn hoặc nhận thêm được công việc bên ngoài, mang tới thu nhập tốt hơn. Nhìn chung thời gian này bản mệnh sẽ khá là bận rộn nhưng thu được thành quả xứng đáng, tích lũy thêm cho tương lai.

Trên phương diện sự nghiệp, con giáp này cũng nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp, cấp trên nên làm việc hiệu quả hơn, có định hướng rõ ràng chỉ cần tiến tới. Biểu hiện xuất sắc của bạn đang giúp bạn tạo dựng uy tín trong tập thể, rất có lợi cho đường tiến thân sau này.

Tình yêu: Người tuổi Thân hôm nay có mối quan hệ tốt với người khác phái, họ dễ dàng gặp được người khác giới ưng ý, người khác cũng dễ bị thu hút bởi mặt bao dung của họ, có lợi cho tình cảm phát triển.

Người tuổi Thân hôm nay có mối quan hệ tốt với người khác phái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Được cục diện Tam Hợp Thái Tuế che chở, tuổi Thìn đón vận may khá lớn ở hầu hết các phương diện trong ngày này. Bản mệnh luôn giữ được trạng thái phấn chấn, vui vẻ, tích cực và biết cách tạo dựng được mối quan hệ thân tình với mọi người, nhờ đó mà vận may lúc nào cũng mỉm cười.

Ngày này Thìn còn có thể gia tăng ngân sách của mình khi nhận được nhiều khoản thu lớn. Con giáp này có thể nghĩ tới việc đầu tư hoặc tham gia dự án nào đó cùng bạn bè, hoặc bạn cũng có thể bỏ vốn kinh doanh, bắt đầu phát triển từng bước một sẽ đạt được thành tựu nhưng mong muốn.

Ngày này Thìn còn có thể gia tăng ngân sách của mình khi nhận được nhiều khoản thu lớn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo