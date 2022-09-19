Bước qua ngày hôm nay 19/9: 3 con giáp này vận trình có bước tiến, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', bản mệnh gặt trái ngọt, tài chính cải thiện, lộc lá thăng hoa

Người tuổi Dần được Thiên Ấn che chở nên có cơ hội thăng tiến bất ngờ. Con giáp này được cấp trên tín nhiệm, giao cho những trọng trách có tầm ảnh hưởng lớn, tạo cơ hội để phát triển khả năng bản thân cũng như khẳng định vị trí tại nơi làm việc.

Tam Hợp hỗ trợ cho những cặp đôi tuổi Dần lên kế hoạch cho việc kết hôn trong thời gian tới hoặc các cặp vợ chồng nhận tin vui bầu bí. Bạn rất háo hức vì cuộc sống của mình sắp bước sang một trang mới.

Bản mệnh được đánh giá cao nhờ bản tính cần cù, chăm chỉ, chịu khó lại hòa đồng với mọi người. Hãy tận dụng thế mạnh này để phát huy khả năng, tích lũy thêm kiến thức, đừng mãi đứng yên một chỗ vì rất uổng phí đó.

Tam Hợp hỗ trợ cho những cặp đôi tuổi Dần lên kế hoạch cho việc kết hôn trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngày thứ Ba, con đường sự nghiệp của tuổi Dậu “thuận buồm xuôi gió”. Tuy rằng công việc trước đó rơi vào trạng thái bế tắc nhưng nay người tuổi này đã tìm ra được hướng đi mới cho mình. Nhờ những nỗ lực trong thời gian vừa qua mà bản mệnh gặt hái được nhiều thành quả, đồng thời còn được cấp trên tin tưởng giao cho trọng trách mới.

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng cao. Đây là thời điểm mà tài chính khởi sắc nhất nên con giáp này hãy tận dụng cơ hội này để nâng cao nguồn thu nhập của mình.

Thủy sinh Mộc báo hiệu nhân duyên tốt đẹp, bạn nên tranh thủ cơ hội này để chủ động tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Đào hoa vượng sẽ giúp con giáp này gặp gỡ, trò chuyện với nhiều đối tượng khác phái, nhưng nếu bạn cứ ở im một chỗ chờ đợi thì không biết khi nào mới có được tình yêu.

Thủy sinh Mộc báo hiệu nhân duyên tốt đẹp, bạn nên tranh thủ cơ hội này để chủ động tìm kiếm hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhờ có Tam Hội mà con giáp tuổi Hợi cảm thấy an tâm với những gì đang diễn ra với người thân của mình, khi nhìn thấy họ khỏe mạnh, vui vẻ, bạn cũng cảm thấy an tâm, vững tin hơn khi theo đuổi các đam mê của mình trong cuộc sống. Bạn chỉ cầu mong mọi người luôn mạnh khỏe như thế.

Chính Ấn hỗ trợ cho tuổi Hợi có nhiều thời gian hơn để tập trung, phân tích trong công việc, nhờ thế mà bạn đào sâu tìm hiểu những kiến thức cần biết. Bạn thu lượm được kha khá thông tin để xử lý vấn đề trong ngày hôm nay.

Tình cảm: Vận trình tình cảm rực rỡ và thắm sắc. Người độc thân gặp nhiều may mắn trên con đường tình duyên khi gặp được tình yêu của đời mình. Người có đôi có cặp vẫn đang hạnh phúc bên một nửa của mình.

Chính Ấn hỗ trợ cho tuổi Hợi có nhiều thời gian hơn để tập trung, phân tích trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo