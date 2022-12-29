Khung từ 10-13h ngày 7/12 âm lịch, 3 con giáp có chạy đằng trời thì tài lộc cũng bám đuôi, may mắn vồ vập, đạp trúng kho vàng

Tử vi dự báo, khung từ 10-13h ngày 7/12 âm lịch sẽ có 3 con giáp phát tài liên tiếp, lộc lá đủ đầy.

Tuổi Dậu Theo dự đoán cho 12 con giáp, người tuổi Dậu cực kỳ giỏi chiến đấu và có kĩ năng sinh tồn , có nhiều mối quan hệ ngoại giao. Họ luôn có đức tin kiên định và cực kỳ đầu tư cho sự nghiệp của bản thân, dù gặp bất cứ trở ngại nào cũng sẽ kiên trì giải quyết tới cùng. Ảnh minh họa: Internet Chính nhờ tính hướng thiện và sự nỗ lực hết mình của họ, quý nhân sẽ bất ngờ xuất hiện, không ai khác chính là người thân trong gia đình vào khung từ 10-13h ngày 7/12 âm lịch. Con giáp này sẽ như cá chép vượt vũ môn, gặt hái tài lộc dồi dào, làm ăn viên mãn, kinh doanh được lộc. Một phát lên tiên, hưởng lộc nhà trời ắt hẳn là viễn cảnh quá gần nếu họ biết tranh thủ cơ hội vàng mười này để đi lên!

Tuổi Ngọ Tuổi tác càng cao, con giáp tuổi Tuất càng dễ được mọi người nể trọng, miễn là biết cần cù học hỏi không kiêu ngạo, kiên định với đam mê và sở thích mình có, chắc chắn họ sẽ lên dần đến đỉnh cao danh vọng khi ngoài 30. Chưa kể với khả năng vốn có, việc họ đạt tới đỉnh thành công khi còn trẻ tuổi cũng là điều dễ hiểu. Ảnh minh họa: Internet Điều kiện thành công tiên quyết cho họ chính là sự kiên trì, quyết tâm. Sang khung từ 10-13h ngày 7/12 âm lịch dù gặp phải khó khăn cỡ nào, họ cũng luôn có quý nhân là cấp trên và cộng sự giúp đỡ hết mình, làm nên nghiệp lớn. Từ đó, tiền tài cũng ngày một khởi sắc vượt bậc không ngờ, đừng bỏ cuộc sớm nhé!

Tuổi Tuất Người tuổi Tuất vốn hiền lành, tài đức song toàn nhưng nhược điểm của họ là coi trọng vật chất. Việc gì gắn tới tiền là họ luôn căng mắt, chặt lòng nên dễ bị người khác để ý, coi thường. Nhờ được phúc tinh cao chiếu, quý nhân phù trợ với họ chính là bạn bè, người thương nên sang khung từ 10-13h ngày 7/12 âm lịch, con giáp tuổi Tuất được thần Tài ưu ái, rót lộc vào nhà, phúc tài song thụ, vô cùng hạnh phúc. Ảnh minh họa: Internet Chỉ cần làm việc lương thiện, tích đức đủ đầy, ắt hẳn họ sẽ khiến nhiều người ghen tị. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần để ý sức khỏe, làm việc cân bằng với dinh dưỡng hài hòa, tránh bệnh ngoài da và bệnh đường tiêu hóa. (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 29/12/2022: Vận hạn chực chờ 3 con giáp, làm gì cũng bị tiểu nhân cản trở, mưu sự khó thành, tài lộc xuống dốc Tử vi ngày thứ Năm ngày 29/12/2022 cho thấy, các con giáp sau đây mắc phải vận hạn xui rủi vì vậy phải xem ngay để biết mình phải đối diện với những khó khăn nào, từ đó để sớm có cách ứng phó kịp thời nhé!

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