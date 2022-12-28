Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 29/12/2022: Vận hạn chực chờ 3 con giáp, làm gì cũng bị tiểu nhân cản trở, mưu sự khó thành, tài lộc xuống dốc

Tâm linh - Tử vi 28/12/2022 06:56

Tử vi ngày thứ Năm ngày 29/12/2022 cho thấy, các con giáp sau đây mắc phải vận hạn xui rủi vì vậy phải xem ngay để biết mình phải đối diện với những khó khăn nào, từ đó để sớm có cách ứng phó kịp thời nhé!

Tuổi Tý

Xem tử vi thứ Năm ngày 29/12/2022, dưới tác động của cục diện Tương Xung, người tuổi Tý dễ vướng phải rắc rối với kẻ tiểu nhân. Có người luôn rình rập trong mọi việc bạn làm, tìm cách để hạ bệ uy tín của bạn, khiến mọi người hiểu lầm về bạn. Nếu phải đối mặt với tình cảnh này, bản mệnh cần hết sức bình tĩnh, không nên tốn nhiều thời gian để đôi co với đối phương.

Hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình, rồi dùng hành động thực tế để chứng minh đúng sai cho rõ ràng. Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Bắc để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi hơn.

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 29/12/2022: Vận hạn chực chờ 3 con giáp, làm gì cũng bị tiểu nhân cản trở, mưu sự khó thành, tài lộc xuống dốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Do ảnh hưởng của cục diện Tương Hại, người tuổi Sửu làm việc gì cũng gặp phải khó khăn trong ngày thứ 5 này. Cấp trên luôn tìm cách chèn ép, khiến bạn khó có thể hoàn thành tốt công việc như dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, trước khi than thân trách phận hoặc oán trách người khác, bạn cũng nên kiểm điểm bản thân, xem mình đã thực sự hoàn thành tốt những nhiệm vụ từ trước đến nay hay chưa. 

Hỏa sinh Thổ, may mắn rằng chuyện tình cảm của bản mệnh lại rất yên bình. Bạn luôn tìm được nguồn an ủi mỗi khi tâm sự với người ấy, nhờ thế mà mỗi khó khăn đều trở nên nhỏ nhặt mỗi khi bạn về đến nhà.

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 29/12/2022: Vận hạn chực chờ 3 con giáp, làm gì cũng bị tiểu nhân cản trở, mưu sự khó thành, tài lộc xuống dốc - Ảnh 2
Do ảnh hưởng của cục diện Tương Hại, người tuổi Sửu làm việc gì cũng gặp phải khó khăn trong ngày thứ 5 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 29/12/2022 cho thấy, Tỷ Kiên tác động, người tuổi Thìn có vẻ khá cứng đầu cứng cổ trong công việc. Một khi đã quyết định việc gì, bạn sẽ bỏ ngoài tai lời của người khác, một mực làm theo ý kiến của bản thân. Nếu là người làm lãnh đạo, những quyết định đầy tính áp đặt của bạn sẽ khiến nhân viên dần cảm thấy khó chịu, bất mãn.

Con giáp này cần học cách lắng nghe nhiều hơn nếu muốn gắn kết tập thể và đưa tập thể phát triển nhanh chóng. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Kiến là ngày tốt với xuất hành, giá thú nhưng tránh động thổ. Vì vậy, bản mệnh nên xem xét thực hiện các công việc cho phù hợp, như vậy sẽ gặp được nhiều may mắn và dễ dàng gặt hái được thành công.

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 29/12/2022: Vận hạn chực chờ 3 con giáp, làm gì cũng bị tiểu nhân cản trở, mưu sự khó thành, tài lộc xuống dốc - Ảnh 3
Tử vi ngày 29/12/2022 cho thấy, Tỷ Kiên tác động, người tuổi Thìn có vẻ khá cứng đầu cứng cổ trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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