Tử vi thứ Năm 29/12/2022 của 12 con giáp: Dần - Tỵ chạm ngõ quý nhân, tài lộc sáng chói; Ngọ - Dậu tiểu nhân cản trở, gia đạo lục đục

Hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình, rồi dùng hành động thực tế để chứng minh đúng sai cho rõ ràng. Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Bắc để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi.

Xem tử vi thứ Năm ngày 29/12/2022 , dưới tác động của cục diện Tương Xung, người tuổi Tý dễ vướng phải rắc rối với kẻ tiểu nhân. Có người luôn rình rập trong mọi việc bạn làm, tìm cách để hạ bệ uy tín của bạn, khiến mọi người hiểu lầm về bạn. Nếu phải đối mặt với tình cảnh này, bản mệnh cần hết sức bình tĩnh, không nên tốn nhiều thời gian để đôi co với đối phương.

Hỏa sinh Thổ, may mắn rằng chuyện tình cảm của bản mệnh lại rất yên bình. Bạn luôn tìm được nguồn an ủi mỗi khi tâm sự với người ấy, nhờ thế mà mỗi khó khăn đều trở nên nhỏ nhặt mỗi khi bạn về đến nhà.

Do ảnh hưởng của cục diện Tương Hại, người tuổi Sửu làm việc gì cũng gặp phải khó khăn trong ngày hôm nay. Cấp trên luôn tìm cách chèn ép, khiến bạn khó có thể hoàn thành tốt công việc như dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, trước khi than thân trách phận hoặc oán trách người khác, bạn cũng nên kiểm điểm bản thân, xem mình đã thực sự hoàn thành tốt những nhiệm vụ từ trước đến nay hay chưa.

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày 29/12/2022 của 12 con giáp, người tuổi Dần có thể nhanh chóng gặt hái được thành công dưới sự thúc đẩy của Tam Hợp, thậm chí bạn trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Bạn luôn có thể tìm ra cách mới mẻ để hoàn thành nhiệm vụ nhờ sự góp sức của quý nhân.



Phương diện làm ăn cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Bạn có những suy nghĩ đột phá và sẵn sàng là người dẫn đầu trào lưu. Tất nhiên, để có thể kiếm tiền về rủng rỉnh, va vấp là không tránh khỏi, nhưng bạn đã chuẩn bị tinh thần để đối diện và vượt qua. Mộc sinh Hỏa, gia đình là hậu thuẫn vững vàng cho bạn. Người thân luôn ủng hộ bạn trong mọi quyết định, nhờ thế mà bạn lại càng cảm thấy tự tin hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trên phương diện chi tiêu, tốt nhất bản mệnh cũng chỉ nên dành tiền cho những mục đích thực sự cần thiết, chớ nên chạy theo xu hướng mà không quan tâm đến túi tiền của mình. Tiêu xài hoang phí sẽ khiến bạn mãi chẳng tiết kiệm được đồng nào.



Mộc sinh Hỏa, người độc thân biết chăm chút ngoại hình nên nhận được nhiều sự chú ý của người khác giới. Trong ngày hôm nay, bạn có thể nhận được lời mời ngỏ ý làm quen của một ai đó. Nếu cũng có thiện cảm với đối phương, hãy cho người đó cơ hội nhé.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 29/12/2022 cho thấy, Tỷ Kiên tác động, người tuổi Thìn có vẻ khá cứng đầu cứng cổ trong công việc. Một khi đã quyết định việc gì, bạn sẽ bỏ ngoài tai lời của người khác, một mực làm theo ý kiến của bản thân. Nếu là người làm lãnh đạo, những quyết định đầy tính áp đặt của bạn sẽ khiến nhân viên dần cảm thấy khó chịu, bất mãn.

Con giáp này cần học cách lắng nghe nhiều hơn nếu muốn gắn kết tập thể và đưa tập thể phát triển nhanh chóng. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Kiến là ngày tốt với xuất hành, giá thú nhưng tránh động thổ. Vì vậy, bản mệnh nên xem xét thực hiện các công việc cho phù hợp, như vậy sẽ gặp được nhiều may mắn và dễ dàng gặt hái được thành công.

Tuổi Tỵ

Nhờ có Tam Hội thúc đẩy, người tuổi Tị có cơ hội gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Đối phương có thể sẽ đưa ra cho bạn những lời gợi ý hữu ích, vì thế hãy khiêm tốn và chăm chú lắng nghe, bạn có thể tìm ra hướng đi mới cho mình. Người làm ăn kinh doanh kí kết được những hợp đồng béo bở, mang lại nguồn lợi nhuận nhanh chóng.

Hơn nữa, bản mệnh và đối tác là người cùng chí hướng nên mọi việc càng tiến triển suôn sẻ hơn, tránh được nhiều tranh chấp không đáng có. Tuy nhiên, Hỏa vượng cảnh báo những dấu hiệu về sức khỏe mà bản mệnh có thể gặp phải trong ngày hôm nay, ví dụ như nóng trong người. Vì thế, bạn cần chú ý chế độ ăn uống của mình, tránh ăn quá nhiều đồ cay nóng hoặc dầu mỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tiếp nối tử vi ngày 29/12/2022 của 12 con giáp, cục diện Tự Hình khiến người tuổi Ngọ thường xuyên có những suy nghĩ bế tắc. Người làm ăn kinh doanh không thu về được lợi nhuận như ý muốn trong ngày hôm nay cũng là do bạn thường xuyên đi theo lối mòn, không muốn thay đổi những điều đã quá quen thuộc. Cứ như vậy, đối thủ sẽ vượt qua bạn vô cùng nhanh chóng đấy.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Đông phía ngoài phòng thai phụ, giường ngủ và phòng giã gạo. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Mùi

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa người tuổi Mùi và nửa kia rất gắn bó. Mỗi khi gặp vấn đề khó khăn, bạn biết ai sẽ là người lắng nghe và sẵn sàng làm hậu phương của mình. Chỉ cần nghĩ về gia đình, con giáp này sẽ cảm thấy tràn trề động lực. Với những người còn độc thân, bạn có cái nhìn tích cực hơn về chuyện tình cảm.

Tuy nhiên Kiếp Tài xuất hiện lại là dấu hiệu cho thấy bản mệnh dễ vướng vào những phi vụ tranh quyền đoạt lợi với đồng nghiệp, bạn bè. Bạn cảm thấy thất vọng vì nhận ra khi cái lợi xuất hiện trước mắt, ai cũng muốn giành về phía mình.

Tuổi Thân

Theo tử vi hôm nay, Hỏa khắc Kim khuyên người tuổi Thân cần phải chú ý đến những đồng nghiệp xung quanh mình hơn, không nên lúc nào cũng chỉ tập trung vào công việc của mình. Mở rộng quan hệ sẽ khiến bạn làm việc gì cũng thuận lợi hơn nhiều. Ngoài ra, con giáp này cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho người nhà, bởi một gia đình chỉ yên ấm khi các thành viên biết quan tâm đến nhau.

Bạn nên sẵn sàng nghe người thân tâm sự và đưa cho họ những lời khuyên thật lòng. Thực Thần soi chiếu, con đường tài lộc của bản mệnh rực sáng, đặc biệt nếu bạn là người làm các công việc tự do. Bạn khẳng định được vị thế của mình trên thương trường nên ngày càng có nhiều khách tới mua hàng hoặc đối tác đến kí kết hợp đồng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thương Quan ngáng trở, người tuổi Dậu dễ gặp mâu thuẫn với chính cấp trên của mình. Hai người đang giữ những quan điểm đối lập, đồng thời lại chẳng ai chịu lắng nghe ai nên mối quan hệ ngày càng trở nên căng thẳng. Có nhiều khi, bạn cần phải hạ cái tôi của mình xuống để lắng nghe quan điểm của người khác, đặc biệt là khi đối phương lại có vị thế cao hơn bạn.

Nếu cứ khăng khăng giữ quan điểm của mình, bạn sẽ chẳng thể nào tiến bộ được. Hỏa khắc Kim, bản mệnh cần chú ý đến gia đình của mình hơn. Bạn không nên bỏ bê người thân của mình chỉ vì quá ham vui với bạn bè, bởi đây sẽ là nguyên nhân khiến gia đình bất ổn, các thành viên ngày một xa cách.

Tuổi Tuất

Hỏa sinh Thổ, người tuổi Tuất được tận hưởng bầu không khí gia đình ấm áp mỗi khi về đến nhà. Bản mệnh ít phải lo phiền chuyện con cái bởi con cái của bạn đều rất ngoan ngoãn và nghe lời. Thậm chí, bạn học được nhiều điều hay trong quá trình nuôi con. Với người độc thân, bản tính hào sảng, tự tin giúp bạn gây được ấn tượng rất tốt cho mọi người.



Tỷ Kiên chiếu mệnh, con giáp này có quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình, cho dù trước mắt bạn có đầy rẫy khó khăn đi chăng nữa. Tinh thần nhiệt huyết của bạn thậm chí có thể truyền cho mọi người xung quanh, để cả tập thể cùng cố gắng.

Tuổi Hợi

Kiếp Tài cản bước, có vẻ như mọi kế hoạch của người tuổi Hợi sẽ chẳng thể nào tiến triển suôn sẻ như dự kiến. Bạn phải đối diện với nhiều rắc rối khó có thể lường trước, từ đó nảy sinh tâm lý chán nản, muốn bỏ cuộc giữa chừng.

Đáng buồn hơn, hôm nay, bạn còn ít nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh nên làm việc gì cũng phải tự lực cánh sinh. Tuy nhiên, hãy giữ những suy nghĩ tích cực hơn, coi đây là cơ hội để bạn rèn luyện bản lĩnh cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm