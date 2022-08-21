Khởi động tuần mới (22-28/8), 3 con giáp chuyển bại thành thắng, kinh doanh phất lên, chốt đơn liên tục, tài chính tăng mạnh, vạn điều thuận hòa

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 09:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn bắt đầu từ tuần mới nhé!

Khởi động tuần mới (22-28/8), 3 con giáp chuyển bại thành thắng, kinh doanh phất lên, chốt đơn liên tục, tài chính tăng mạnh, vạn điều thuận hòa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Bước sang tuần mới, con giáp tuổi Mùi gặp nhiều may mắn trong công việc. Những dự án họ đang phụ trách đều có tiến triển thuận lợi. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì hàng hóa bán chạy hơn.

Trong thời gian tới, con giáp này được dự báo sẽ ký được nhiều hợp đồng, có thể hợp tác làm ăn với nhiều đối tác tin cậy. Người tuổi này chưa tìm được công việc thì sẽ nhận được những lời mời công việc.

Con giáp này cần giữ vững tinh thần trước mọi khó khăn. Đây cũng là bí quyết giúp họ từng bước vượt qua trở ngại, đạt được thành quả như mong đợi.

Tuổi Thân

Tuần mới, con giáp tuổi Thân gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Nhờ khả năng xử lý công việc nhanh nhẹn, linh hoạt, con giáp này có thể xoay chuyển tình thế, chuyển bại thành thắng. Những người làm nông nghiệp sẽ có mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Người làm buôn bán cũng gặp nhiều điều may, chốt được nhiều đơn hàng. Trong chuyện tình cảm, người độc thân sẽ sớm "thoát ế", tìm được nửa kia cho riêng mình.

Tuổi Dần

Bắt đầu từ tuần mới, người tuổi Dần nhận được thêm cơ hội làm giàu. Thu nhập của họ vẫn tăng lên. Người đi làm ăn xa được dự báo sẽ có nhiều thành quả. Người gặp khó khăn cũng sẽ tai qua, nạn khỏi.

Con giáp này làm việc chăm chỉ, đạt được thành tựu như mong đợi. Tuy vậy, trong tuần này, họ có thể sẽ có mâu thuẫn, cãi vã với đồng nghiệp. Con giáp này cần duy trì thái độ ôn hòa để giữ hòa khi giữa mọi người.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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