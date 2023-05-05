'Khổ tận cam lai', tiền vô như nước, 3 con giáp này có cơ hội trúng số độc đắc lúc 16h30 hôm nay 5/5

Tâm linh - Tử vi 05/05/2023 14:36

Dự báo gia đình có người thuộc con giáp này sẽ đón nhận rất nhiều may mắn, tài lộc tăng tiến, sự nghiệp hanh thông.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hứa hẹn sẽ có một ngày đầy sự kiện vui vẻ. Tử vi cho biết người tuổi Mùi được sao tốt chiếu mệnh, công sức bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhìn chung, bản mệnh có thể phát huy hết lợi thế của bản thân, thể thiện tài năng của mình trong lĩnh vực thế mạnh và đạt được kết quả tốt.

'Khổ tận cam lai', tiền vô như nước, 3 con giáp này có cơ hội trúng số độc đắc lúc 16h30 hôm nay 5/5 - Ảnh 1
Người tuổi Mùi hứa hẹn sẽ có một ngày đầy sự kiện vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Không dừng lại ở đó, các mối quan hệ của người tuổi Mùi hứa hẹn cũng tốt hơn, mở ra nhiều triển vọng phát triển sự nghiệp. Nếu như làm việc một cách chăm chỉ, người tuổi Mùi hứa hẹn sẽ gia tăng thu nhập một cách nhanh chóng, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình bằng chính nỗ lực của mình.

Tuổi Thìn

Hôm nay 5/5/2023, tuổi Thìn đã gặp nhiều sự xoay chuyển trong công việc vì gặp 1 số kẻ xấu chỉ muốn hãm hại. Tuy nhiên, họ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sự chủ động và năng lực thực sự.

'Khổ tận cam lai', tiền vô như nước, 3 con giáp này có cơ hội trúng số độc đắc lúc 16h30 hôm nay 5/5 - Ảnh 2
Tuổi Thìn đã gặp nhiều sự xoay chuyển trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, tuổi Thìn sẽ đạt được nhiều bước tiến và phát triển vượt bậc. Bản mệnh có tầm nhìn rộng, có tư duy đầu tư và kinh doanh nên sẽ sớm gặt hái được thành công. Nếu có ý định làm lớn bản mệnh có thể thực hiện ngay từ hôm nay, vì thời điểm này vận mệnh chuyển giao mạnh mẽ, nhiều may mắn và cơ hội đến với bạn.

Tuổi Thân

Đúng 16h30 hôm nay 5/5/2023, vận thế của người tuổi Thân tiến triển đi lên cho dù là cuộc sống hay công việc đều phát triển theo chiều hướng tích cực. Khả năng trúng số, phát tài rất lớn. 

'Khổ tận cam lai', tiền vô như nước, 3 con giáp này có cơ hội trúng số độc đắc lúc 16h30 hôm nay 5/5 - Ảnh 3
Người tuổi Thân sẽ biệt điều chỉnh tâm trạng - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôm nay, người tuổi Thân sẽ biệt điều chỉnh tâm trạng, giữ được sự nhiệt tình của bản thân mà đón nhận được sự giúp đỡ của không ít quý nhân trong cuộc sống. Đặc biệt càng về cuối năm, cơ hôi kéo đến càng nhiều, thăng quan tiến chức, tiền bạc rủng rỉnh, tình cảm viên mãn, sức khỏe dồi dào là điều ắt sẽ xảy ra với con giáp này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Đúng 2 ngày (10/5 - 11/5): 3 con giáp quơ tay là vớ được vàng, Thần Tài thả túi quà to, lộc vào như nước

Đúng 2 ngày (10/5 - 11/5): 3 con giáp quơ tay là vớ được vàng, Thần Tài thả túi quà to, lộc vào như nước

Nhìn chung, vào hai ngày 10 và 11 tháng 5 là thời gian tài lộc vượng với người tuổi Dần.

Xem thêm
Từ khóa:   bói vui 12 con giáp con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 31 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 42 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 59 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 46 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 1 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang