Đúng 2 ngày (10/5 - 11/5): 3 con giáp quơ tay là vớ được vàng, Thần Tài thả túi quà to, lộc vào như nước

Tâm linh - Tử vi 05/05/2023 11:56

Nhìn chung, vào hai ngày 10 và 11 tháng 5 là thời gian tài lộc vượng với người tuổi Dần.

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu có tính cần mẫn, chăm chỉ, luôn tâm niệm rằng phải lao động thì mới mong có được cuộc sống sung túc, đầy đủ. Không những thế, tuổi Sửu còn là người biết kiếm tiền và quản lý tài chính của bản thân cũng như của cả gia đình.

Đúng 2 ngày (10/5 - 11/5): 3 con giáp quơ tay là vớ được vàng, Thần Tài thả túi quà to, lộc vào như nước - Ảnh 1
Trời sinh tuổi Sửu có tính cần mẫn, chăm chỉ - Ảnh minh họa: Internet

Điều đặc biệt, tuổi Sửu có những thói quen bình thường tưởng đơn giản nhưng hóa ra lại là đức tính tốt giúp họ thành công trong cuộc sống.

Tuổi Sửu còn gặp được cơ hội tốt giúp họ thay đổi cuộc sống, tạo dựng sự nghiệp vững chắc, ổn định. Nếu may mắn, có khả năng “cá kiếm” được số tiền lớn, đủ để sống sung túc dư dả cho những năm về sau.

Tuổi Thìn

Vào hai ngày này, vận may của tuổi Thìn sẽ lên "như diều gặp gió", nhất là ở khía cạnh mối quan hệ, tình cảm và gia đạo. Đây là thời điểm bạn sẽ có cơ hội mạnh tiếp xúc với bạn bè, đối tác mới để mở rộng con đường giao thiệp, làm ăn trong tương lai. Những mối quan hệ mới trong giai đoạn này hứa hẹn sẽ giúp bạn cất cánh, vì vậy đừng ngại ngùng mà hãy đón nhận thật tích cực nhé.

Đúng 2 ngày (10/5 - 11/5): 3 con giáp quơ tay là vớ được vàng, Thần Tài thả túi quà to, lộc vào như nước - Ảnh 2
Vào hai ngày này, vận may của tuổi Thìn sẽ lên "như diều gặp gió" - Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tình duyên, nếu như bạn chưa thể quên người cũ thì đây cũng chính là thời điểm không thể thích hợp hơn để "dứt áo quay lưng" và bắt đầu cho bản thân cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu những đối tác tiềm năng mới.

Trong các mối quan hệ bạn bè cũng tương tự. Nếu có ai đó đối xử không tốt với bạn hoặc làm mất lòng tin của bạn, thì đây là thời điểm cần mạnh dạn bỏ họ lại phía sau và tiếp tục tiến về phía trước.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Dần khá thông minh. Họ là những người có mưu lược, luôn chủ động làm việc và làm việc gì cũng hết sức nhiệt tình, nghiêm túc.

Đúng 2 ngày (10/5 - 11/5): 3 con giáp quơ tay là vớ được vàng, Thần Tài thả túi quà to, lộc vào như nước - Ảnh 3
Người tuổi Dần khá thông minh - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này đa phần là những người đáng tin cậy, có thể chịu được áp lực trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Họ cũng có thể làm tốt những gì họ nên làm và luôn duy trì trạng thái tinh thần phấn chấn vô tận.

*Bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm và tham khảo.

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