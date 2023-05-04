Sau Rằm tháng 3 Âm lịch: 3 con giáp này TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, may túi 3 gang mang ra mà đựng vàng

Chúc mừng người tuổi Mão vì sau Rằm tháng 3 Âm lịch trở đi, chủ mệnh sẽ có được may mắn ngập tràn, sự nghiệp bứt phá. Con đường thăng quan tiến chức của con giáp may mắn này như được trải thảm, lúc nào cũng rộng mở thênh thang. Nếu người tuổi Mão đang theo đuổi việc kinh doanh, mua bán cũng sẽ ngày càng dễ dàng, hanh thông. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, thuận lợi thế này thì dù có kẻ gian tung chiêu hãm hại cũng không thể ngăn cản bước con giáp này tiến đến thành công.

Trong thời gian này, người tuổi Mão không chỉ may mắn về công việc tài lộc mà họ còn rất may mắn về đường tình duyên. Đặc biệt với những tuổi Mão còn độc thân thì đây chính là cơ hội họ sẽ mở rộng quan hệ, và tìm được một nửa chân ái của đời mình. Với những người tuổi Mão đã có gia đình thì đây là lúc hai bạn nên hâm nóng tình cảm, để cuộc sống gia đình càng trở nên viên mãn hơn nữa.

Người tuổi Hợi đặc biệt thích giao du với mọi người. Họ thường nghiêm túc và tỉ mỉ trong mọi việc, nhưng họ luôn sẽ cư xử phóng khoáng, rộng lượng và trọng tịnh trọng nghĩa với người xung quanh. Người cầm tinh con Heo phần lớn không quá cứng nhắc, mặt khác họ cũng không có nhiều khuyết điểm nghiêm trọng nên họ luôn để lại ấn tượng tốt với người khác. Vì thế, họ có nhân duyên rất tốt, gặp được nhiều quý nhân góp phần thay đổi cuộc sống của họ và giúp mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.

Người tuổi Hợi đặc biệt thích giao du với mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Khi còn trẻ, người tuổi Hợi dám nghĩ dám làm, không ngại gian khó hay rủi ro để phấn đấu đạt được mục tiêu của mình. Thời tiền vận, họ có thể gặp nhiều khó khăn, thử thách tuy nhiên họ sẽ sớm đạt được quả ngọt xứng đáng.

Đến khi lớn tuổi, kinh nghiệm của người tuổi Hợi sẽ ngày càng phong phú. Họ phần lớn không trở thành người có tính tình quái gở, khó tính và vẫn giữ được nhiều mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè xung quanh. Ở những thời điểm khó khăn, người tuổi Hợi sẽ được nhiều quý nhân giúp đỡ. Càng lớn tuổi, cuộc sống của người tuổi Hợi càng thịnh vượng, sung túc và viên mãn bởi những cố gắng thời tuổi trẻ và luôn có sự giúp đỡ của những người xung quanh.

Tuổi Tuất

Vận thế của người tuổi Tuất thời gian gần đây rất tốt. Mọi phiền phức thời gian trước đây đều được con giáp này giải quyết, cuộc sống trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Vận thế của người tuổi Tuất thời gian gần đây rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Sau Rằm tháng 3 Âm lịch trở đi, do cát tinh nhập mệnh, vận quý nhân dồi dào nên sự nghiệp của người tuổi Tuất có bước đột phá mới, cơ hội được thăng chức là rất lớn, do đó tài chính, thu nhập cũng được cải thiện đáng kể.

Đồng thời, chuyện tình cảm của con giáp này cũng rất suôn sẻ. Người độc thân sẽ có rất nhiều người theo đuổi nên cần chọn lựa kỹ càng. Còn người đã có đôi có cặp thì chuyện tình cảm thêm hạnh phúc, viên mãn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.