"Khổ tận cam lai", đúng 20 ngày tới, 3 con giáp là "con cưng" Thần Tài, buôn 1 bán 10, tiền vàng ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 08/05/2022 12:42

3 con giáp may mắn này cần tận dụng thời cơ vàng trong 20 ngày tới để đổi đời, người làm công ăn lương sẽ được thăng chức, tăng thưởng, người buôn bán sẽ buôn may bán đắt, tiền ào ào chảy vào túi.

Tuổi Tý

4 tháng đầu năm 2022 gây không ít phiền phức cho tuổi Tý. Con giáp này có nguy cơ đụng độ tiểu nhân, vướng họa thị phi, chia bè phái hoặc chịu những điều tiếng mà bản thân không hề làm gì sai.

Bù lại, đúng 20 ngày tới tuổi Tý có thể gặp may mắn về tài lộc khi có Thực thần nâng đỡ. Cát thần này tốt nhất cho những người theo nghiệp kinh doanh khi vận trình tài lộc hanh thông vượng phát. Hôm nay rất xứng đáng để tổ chức ăn mừng khi tài lộc tới tấp vào tay, tiền bạc tăng lên gấp bội.

'Khổ tận cam lai', đúng 20 ngày tới, 3 con giáp là 'con cưng' Thần Tài, buôn 1 bán 10, tiền vàng ào ào vào túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chắc thoát được vẫn đen đeo bám từ Tân Sửu, các cô nàng tuổi Mão đã thở phào nhẹ nhõm. Theo tử vi, tuổi Mão năm 2022 nhiều điềm lành và may mắn. Các cô nàng tuổi Mão có tính cách hòa đồng, không thích đi gây chuyện, ở thế hòa bình nên cũng vì vậy năm nay công việc của họ khá ổn định. Tuy nhiên, có sự hỗ trợ của cát tinh nên chắc chắn sẽ có sự đổi mới, thăng tiến trong đường công danh.

Tài lộc 20 ngày tới của các cô nàng tuổi Mão khá là rủng rỉnh. Nữ tuổi Mão lại rất biết cách giữ tiền, tiết kiệm vậy nên có 1 khoản kha khá. Và nếu định đầu tư hay kinh doanh thì năm nay là thuận đủ đường

Năm nay, tuổi Mão có nhiều đào hoa tinh chiếu mệnh nên tình duyên khá vượng. Bởi vậy nên các nàng tuổi Mão hãy tự tin đón nhận những tin tốt lành đến với mình nhé!

'Khổ tận cam lai', đúng 20 ngày tới, 3 con giáp là 'con cưng' Thần Tài, buôn 1 bán 10, tiền vàng ào ào vào túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

20 ngày tới thời cơ vàng đang đến gần nên bạn đang có công việc đòi hỏi sự tập trung cao, cần có mối quan hệ thân thiện với đồng nghiệp. Tuy nhiên nếu cần góp ý thì bạn cứ thẳng thắn, sự ngại ngùng khiến công việc khó hanh thông. Cùng với đó cũng cần cả sự thấu hiểu. Bạn cần tôn trọng ý kiến của người khác, học cách hiểu góc nhìn đừng cố gắng ép ai phải trở thành hình ảnh mình mong muốn. 

Tuổi này thuận lợi về đường học hành, thi cử, thăng chức trong khoảng thời gian này nhờ Chính Ấn. Thời gian tới có áp lực nhưng đó sẽ là cơ hội để bản mệnh thử nghiệm và khám phá khả năng tiềm ẩn của bản thân.

Người độc thân có tin vui trong tình yêu, bạn cảm thấy tự tin hơn, dễ dàng mở lòng hơn với người khác giới. Dù gặp chuyện gì, bạn chỉ cần giữ được tinh thần lạc quan thì mọi chuyện đều sẽ qua.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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