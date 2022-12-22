Khép lại tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ hút cạn tài lộc thiên hạ, buôn may bán đắt, tình - tiền đều vượng phát

Tâm linh - Tử vi 22/12/2022 22:50

Số phận an bài, khép lại tháng 11 âm lịch, những con giáp may mắn này sẽ làm ăn thuận lợi, sứ thế mà tận hưởng giàu sang chất ngất, cả năm không lo thiếu tiền.

Tuổi Mão

Theo dự đoán của tử vi 12 con giáp, tháng 11 âm lịch khép lại, người tuổi Mão đã phải đối diện với rất nhiều kiếp nạn. May mắn thay, nhờ sống thiện lương, tu tâm tích đức nên Mão có thể dễ dàng vượt qua tất cả, bình an vô sự.

Khép lại tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ hút cạn tài lộc thiên hạ, buôn may bán đắt, tình - tiền đều vượng phát - Ảnh 1
Theo dự đoán của tử vi 12 con giáp, tháng 11 âm lịch khép lại, người tuổi Mão đã phải đối diện với rất nhiều kiếp nạn - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có bề trên nâng đỡ, quý nhân đưa đường chỉ lối Mão sẽ ăn nên làm ra, bỗng chốc trở thành đại gia. Mưa tài lộc ập xuống đầu sẽ giúp Mão một bước đổi đời, trở thành con giáp giàu sang sung túc, của nả bủa vây tứ phía.

Tuổi Mùi

Bị sao Thái Tuế chiếu mệnh nên Mùi liên tục bị kẻ xấu ngáng đường, tiểu nhân quấy phá. Dù làm thuê hay làm chủ thì tình hình tài chính của Mùi cũng bị ảnh hưởng khá nhiều, thu nhập giảm sút đáng kể khi khép lại tháng 11 âm lịch.

Khép lại tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ hút cạn tài lộc thiên hạ, buôn may bán đắt, tình - tiền đều vượng phát - Ảnh 2
Dù làm thuê hay làm chủ thì tình hình tài chính của Mùi cũng bị ảnh hưởng khá nhiều, thu nhập giảm sút đáng kể khi khép lại tháng 11 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời điểm con giáp giàu có này sẽ lấy lại những gì đã mất. Được cấp trên cất nhắc, thần tài rót lộc vào nhà nên Mùi sẽ đột phá mạnh mẽ, tấn tài tấn lộc, càng về cuối năm càng sung túc an nhàn.

Tuổi Dần

Nổi tiếng là con giáp nhanh nhẹn, cá tính và bản lĩnh nên người tuổi Dần sớm khẳng định được vị thế chốn công sở. Họ không sợ khổ, chẳng sợ cực, càng không ngần ngại gian truân nên con đường công danh rộng mở, tài lộc lũ lượt ùa vào túi.

Khép lại tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ hút cạn tài lộc thiên hạ, buôn may bán đắt, tình - tiền đều vượng phát - Ảnh 3
Số trời đã định, nhờ có vận may đồng hành, nhạy bén với thời cuộc nên khép lại tháng 11 âm lịch, tuổi Dần sẽ ngập trong nhung lụa, cứ thế mà giàu sụ khiến ai cũng đỏ mắt hờn ghen - Ảnh minh họa: Internet

Số trời đã định, nhờ có vận may đồng hành, nhạy bén với thời cuộc nên khép lại tháng 11 âm lịch, tuổi Dần sẽ ngập trong nhung lụa, cứ thế mà giàu sụ khiến ai cũng đỏ mắt hờn ghen. Họ nhanh chóng hoàn thành các công việc dang dở cuối năm để có cuộc sống sung túc.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Những ngày vất vả chờ tin tốt trước đó đã qua đi, sau lễ Noel là lúc con giáp này đón nhận thành quả nhờ sự nỗ lực của bản thân.

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