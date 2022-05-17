Khéo ăn khéo nói, các con giáp nữ LÉM LỈNH này có được GẦN NHƯ cả thiên hạ

Xem bói tử vi , phụ nữ tuổi Dậu đa phần đều thông minh, xinh đẹp, có khả năng cuốn hút đặc biệt với người khác giới. Không chỉ chăm chỉ, siêng năng, nàng giáp này còn luôn có trách nhiệm với bản thân và gia đình.

Top con giáp nữ khéo léo trong giao tiếp phải kể tới người tuổi Dậu đầu tiên, bởi nàng giáp này luôn biết cách xoay chuyển tính thế, biết trước biết sau nên được mọi người dành cho nhiều thiện cảm.

Trong cuộc sống, phụ nữ tuổi Dậu không muốn nợ ai bất cứ điều gì, họ sống sòng phẳng và luôn nhớ ơn những người đã cưu mang mình. Bản mệnh sống thiên về lý trí hơn, đôi lúc cũng tình cảm nhưng lại sợ bị tổn thương nên không cho đi quá nhiều.

Cuộc sống của phụ nữ tuổi Dậu phần nhiều đều gặp may mắn, từ sự nghiệp, hôn nhân đến tiền tài đều có quý nhân chiếu cố nồng hậu. Đặc biệt, càng lớn tuổi, người tuổi Dậu không những xây dựng được sự nghiệp ổn định mà còn đem đến nhiều may mắn và tài lộc cho gia đình, tận hưởng một cuộc sống viên mãn sung túc.

Nữ tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ không chỉ là khéo léo ý tứ mà họ còn có cách nói chuyện thu hút đối phương. Sự vui nhộn hài hước trong con người của con giáp này giúp họ khiến những người xung quanh cảm thấy thích thú, muốn gặp, muốn tiếp xúc. Cách nói chuyện hài pha chút thông minh chính điểm mạnh của Ngọ. Chỉ cần ai đó đưa ra một ý tưởng thì bạn lập tức đáp lại nhanh chóng với sự thông minh, rí rỏm. Đó gọi là hoạt ngôn.

Trong công việc con giáp này dung hòa mọi mối quan hệ, giúp bản thân có cơ hội gặp gỡ những người giỏi giang, dễ thăng quan tiến chức. Sự khéo léo từ ứng xử đến cách làm việc chính là điểm cộng của tuổi Ngọ trong mọi lĩnh vực, sớm công thành danh toại.

Nữ tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, phụ nữ tuổi Hợi đa phần tính tình hiền lành, nhu mì, luôn dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người, nhờ vậy mà được mọi người xung quanh yêu mến hết mực.

Nhiều người khi gặp phải khó khăn gian nan thường phó mặc, buông xuôi nhưng nàng giáp này thì khác. Phụ nữ tuổi Hợi luôn dùng thái độ lạc quan để đối mặt với mọi thứ. Họ có khả năng điều khiển cảm xúc ổn định, không để những người xung quanh phải lo lắng. Nhờ vậy, mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa, mọi sóng gió đều trôi qua một cách nhẹ nhàng.

Vì những nét tính cách tốt đẹp của mình, tuổi Hợi là con giáp được trời ban nhiều phước lành nhất, đa số đều có được cuộc sống viên mãn sung túc, đúng như câu nói “ở hiền gặp lành”, phúc báo luôn đến với những người xứng đáng được hưởng.

Đặc biệt, đối với những người thành gia lập thất, họ còn mang số mệnh vượng phu vượng tử, không chỉ có khả năng giúp bản thân mà còn là cánh tay đắc lực giúp chồng trên con đường sự nghiệp. Cuộc sống theo đó mà đầy đủ, khá giả, hôn nhân hạnh phúc, vẹn tròn.

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