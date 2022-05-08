VƯỚNG HẠN TAM TAI khó gỡ trong 10 ngày tới của tháng 5 dương lịch, con giáp nào cần ĐỀ PHÒNG?

Tâm linh - Tử vi 08/05/2022 19:17

Khi bước sang những ngày đầu tháng 5 dương lịch, các con giáp dưới đây gặp hạn tam tai khó gỡ, cần đề phòng những gì để xui xẻo tránh chồng chất xui xẻo?

Tuổi Dần

Trong 10 ngày tiếp theo của tháng 5 dương lịch năm 2022, sẽ thật sự là một thử thách trong chuyện tình cảm đối với người tuổi Dần. Sẽ không dễ để người tuổi Dần tìm được nửa kia của mình trong năm 2022. Tuy nhiên, hãy cứ kiên nhẫn nhé chắc chắn bạn sẽ có được những thành quả tốt.

Trong nửa đầu năm 2022, công việc của người tuổi Dần khá biến động, tuy nhiên đến nửa cuối năm, công việc sẽ bớt vất vả hơn do có Thiên Ấn cát thần nâng đỡ. Tuy vậy, người tuổi Dần nên hạn chế trong việc hùn hạp hay liên kết với nhau trong công việc để tránh những bất hòa.

Năm 2022 là một năm kém sắc đối với người mang tuổi Dần, tiền làm ra sẽ khó có thể giữ được do phải chi tiêu nhiều trong cuộc sống. Tuy nhiên, với bản tính cần kiệm của mình, người tuổi Dần vẫn có thể trang trải được khá tốt trong cuộc sống. Cần lưu ý về vấn đề tranh chấp tiền bạc, tuổi Dần nên cẩn thận trong việc chọn đối tác làm ăn, nhất là người trong gia đình.

Tuổi Dậu

Bước sang tháng 5 dương lịch, người tuổi Dậu bị cục diện Tương Xung khắc chế, khó phát huy năng lực như mong muốn, lại thường vướng phải những rắc rối từ trên trời rơi xuống nên khó khăn chồng chất khó khăn. Khối lượng công việc ngày một nhiều, đòi hỏi phải tập trung tinh thần cao độ, bằng không sẽ phạm sai lầm, ảnh hưởng uy tín.

VƯỚNG HẠN TAM TAI khó gỡ trong 10 ngày tới của tháng 5 dương lịch, con giáp nào cần ĐỀ PHÒNG? - Ảnh 1
Tháng này bản mệnh còn có thể được giao trọng trách nào đó “khó nhằn”, tốn nhiều công sức và thời gian để giải quyết mà không nhận được sự giúp đỡ từ người khác.

Do bị hung tinh ảnh hưởng bản mệnh không có ý hại người nhưng lại dễ bị người hại, mưu sự không thuận lợi ngay từ đầu, phải hết sức kiên nhẫn. Công việc thiếu tính đột phá, lại dễ xảy ra xung khắc với những người làm việc chung, khiến tiến trình bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tuổi Thìn

Xét về tình duyên, 10 ngày tiếp theo trong tháng 5 dương lịch năm 2022 không phải là một năm suôn sẻ đối với các quý nam quý nữ tuổi Thìn. Đối với những người đã lập gia đình cần đề phòng cãi vã giữa vợ chồng. Còn đối với những người chưa yên bề gia thất thì cũng không gặp được nhiều may mắn trong tình cảm.

Năm 2022, công việc của người tuổi Thìn không có quá nhiều khởi sắc. Thậm chí vì công việc có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Tuổi Thìn nên chọn kỹ đối tác làm ăn, những người hợp tuổi với mình để mang lại thuận lợi, tránh bị lợi dụng, tiền mất tật mang.

Về tài lộc, trong năm 2022, người tuổi Thìn có cung tài vận khá kém, tiền bạc hao tổn nhiều vào cuộc sống. Thậm chỉ xảy ra mâu thuẫn tranh chấp vì tiền bạc. Theo các chuyên gia phong thủy, nếu người tuổi Thìn muốn hùn hạp làm ăn, kinh doanh thì cần suy tính kỹ lưỡng để tránh hao tài, tốn của, dễ thua lỗ.

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