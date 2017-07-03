Kết hôn ở tuổi này 12 nàng giáp sẽ hạnh phúc suốt đời

Phụ nữ không nên kết hôn quá sớm hoặc quá muộn, nếu sớm quá sẽ không đủ chính chắn để bảo vệ hạnh phúc, muộn lại lỡ duyên. Sau đây là độ tuổi hoàn hảo để kết hôn, các nàng giáp đọc ngay kẻo lỡ.

Nàng Tý thường có xu hướng muốn kết hôn sớm, tuy nhiên nàng nên cố gắng kết hôn khi đạt ngưỡng 25. Độ tuổi trên sẽ giúp bạn có được cuộc hôn nhân gắn kết cả đời, vợ chồng làm ăn khấm khá, con cái sinh ra thông minh và hợp mệnh bố mẹ.

Tuổi Sửu: 23 tuổi

Với những nàng giáp khác nếu kết hôn ở tuổi 2 là khá sớm nhưng với Sửu thì không. Họ chính chắn, bộc trực và trưởng thành hơn tuổi thực của mình rất nhiều. Kết hôn ở độ tuổi 23 sẽ giúp vợ chồng Sửu nhanh chóng có được sự nghiệp ổn định khi còn khá trẻ. Chưa kể, Sửu chính là mẫu vợ hiền dâu thảo các quý ông tranh nhau lấy làm vợ.

Tuổi Dần: 28 tuổi

Người xưa thường bảo phụ nữ tuổi Dần cao số, khó lấy chồng. Tuy nhiên, thực tế không phải vì cao số mà nàng Dần muộn chuyện chồng con. Với tính cách mạnh mẽ, thích phiêu lưu khám phá và độc lập nàng Dần không muốn vội an phận bên chồng con quá sớm. Họ muốn yêu thật cuồng nhiệt, sống hết mình với đam mê để khi tìm được đối tường thích hợp, yên bề gia thất họ sẽ không hối tiếc điều gì.

Tuổi Mão: 26 tuổi

Những quý cô tuổi Mão dịu dàng, biết cách chăm sóc người khác luôn khiến các quý ông điều đứng. Những ai đã trót đem lòng yêu thương nàng Mão sẽ nhanh chóng muốn được về chung một nhà với họ. Tuy vậy, Mão vẫn muốn tình yêu của mình được thử thách qua thời gian trước khi kết hôn. Đây là lý do tuổi 26 mới là tuổi kết hôn lý tưởng dành cho Mão.

Tuổi Thìn: 24 tuổi

Nếu những con giáp khác phải kiêng kết hôn vào năm tuổi thì đây lại là thời điểm lý tưởng nhất để Thìn bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Cưới chồng năm 24 tuổi sẽ giúp Thìn có cả tình lẫn tiền, cuộc sống sau hôn nhân hạnh phúc, sung túc.

Tuổi Tỵ: 22 tuổi

Phụ nữ tuổi Tỵ thường nhìn xa trông rộng, họ có mắt nhìn người và óc quan sát tinh tế. Thế nên, khi đã gặp người đàn ông khiến họ đem lòng yêu thương, có những phẩm chất tốt đẹp để làm chồng, làm cha thì Tỵ sẽ để lỡ.

Tuổi Ngọ: 25 tuổi

25 chính là thời điểm thích hợp nhất để kết hôn của nàng Ngọ. Ở ngưỡng 25 Ngọ đã trải qua những thăng trầm, khổ đau và cả hạnh phúc ở những mối tình trước đó. 25 tuổi, khi đã chính chắn trong suy nghĩ, khôn khéo trông cư xử Ngọ dư sức trở thành một nàng dâu được nhà chồng yêu quý.

Tuổi Mùi: 24 tuổi

Vẻ ngoài và nội tâm của phụ nữ tuổi Mùi khá đối lập. Dù có vẻ ngoài cá tính, mạnh mẽ và hoạt ngôn nhưng Mùi không hề ghê gớm. Họ tốt bụng, hướng nội và rất chân thành trong các mối quan hệ. Khi yêu, Mùi luôn xác định đó là mối quan hệ lâu dài, yêu là cưới. Vậy nên, chẳng có gì lạ khi 24 là mốc thời gian hoàn hảo cho việc cưới sinh của Mùi.

Tuổi Thân: 29 tuổi

Phụ nữ tuổi Thân thường gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm. Nếu kết hôn quá sớm, sự ngang bướng, tự cao của họ sẽ khiến cuộc hôn nhân bị gãy gánh giữa đường.

29 tuổi, trưởng thành cả tâm hồn lẫn suy nghĩ sẽ giúp Thân sống có trách nhiệm và biết cách giữ gìn lửa ấm gia đình.

Tuổi Dậu: 31 tuổi

Câu nói ‘trai 30 tuổi còn son, gái 30 tuổi đã toan về già’ không hề đúng trong trường hợp của Dậu. Sự mặn mà, tự tin và bản lĩnh sẽ giúp Dậu trở làm tốt vai trò vợ hiền, mẹ đảm. Dậu chiều chồng rất khéo, chăm sóc và nuôi dạy con cái rất thông mình, lễ phép.

Tuổi Tuất: 27 tuổi

Kết hôn ở độ tuổi 27 sẽ khiến Tuất mang lại cuộc sống sung túc, may mắn cho chồng và gia đình chồng. Ngoài việc quán xuyến tốt việc gia đình, Tuất còn có sự nghiệp riêng vững vàng.

Chính vì mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc nên Tuất chính là ‘quân sư’ đắc lực cho công việc kinh doanh của chồng.

Tuổi Hợi: 22 tuổi

Dù cuộc sống hôn nhân có phức tạp đến nhường nào cũng sẽ được nàng Hợi thu xếp ổn thỏa. Với họ, chỉ cần có tình yêu, vợ chồng tin tưởng nhau thì không gì là không thể. Hợi không ngại khó, ngại khổ và luôn không ngừng phấn đấu vì một tương lai tốt đẹp. 22 tuổi, Hợi đủ tự tin với vốn sống và tình yêu lớn mình dành cho bạn đời để bước chân vào cuộc sống hôn nhân.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.