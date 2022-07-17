Kể từ thứ 2, ngày 18/7, Cát Tinh Thiên Tài chiếu rọi giúp 3 con giáp lội ngược dòng, khai thông tài mệnh, đỏ tình đỏ tiền, sự nghiệp thăng hoa đáng mong chờ

Người tuổi Dần bước sang ngày 18/7 sắp tới, tài lộc dư dả, phất lên phát tài. Con giáp được cấp trên nhìn nhận năng lực, ngoài ra cách đối nhân xử thế của con giáp này cũng rất được lòng mọi người xung quanh nên thuận lợi thăng tiến. Con giáp biết tận dụng cơ hội này để phát huy tối đa khả năng của mình. Vận tài lộc của con giáp trở nên hưng thịnh, Dần có của ăn của để, tiền của phủ phê.

Dần dù sinh ra không ngậm thìa vàng nhưng do Dần luôn biết cách vươn lên trong cuộc sống nên chẳng bao giờ thiếu tiền. Đặc biệt, người tuổi Dần chưa bao giờ nỗ lực hết sức mình vì một điều gì, cũng chẳng bao giờ dốc lòng vì công việc nhưng chính sự lười nhác lại là động lực khiến Dần luôn nghĩ cách làm việc gì đó hiệu quả nhất trong thời gian ngắn nhất.

Người tuổi Sửu vốn thông minh lanh lợi lại đa tài đa nghệ nên hiếm khi để mình rơi vào cảnh khó khăn, vất vả. Trong ngày 18/7, con giáp này có vận quý nhân khá vượng nên bản mệnh hiếm khi phải lo lắng tới chuyện tiền bạc.

Công việc trong thời gian này giải quyết êm xuôi, Dần chỉ cần hòa nhã hưởng thái bình. Đường tài lộc hưng vượng, con giáp may mắn này thoải mái chi tiêu, không cần lo nghĩ.

Tài lộc vững vàng, tình duyên cũng có nhiều niềm vui. Người đã có đôi thì gia đình hòa hợp, tiền đầy túi, tình đầy tim.

Người làm kinh doanh sẽ ngày càng vững mạnh, phát đạt hơn khi có quý nhân giúp đỡ, chỉ đường dẫn lối. Thêm nữa, người tuổi Sửu có những ý tưởng độc đáo và sáng tạo nên sẽ khiến khối người chẳng thể chạy theo. Chất lượng cuộc sống của Sửu vì vậy ngày càng đi lên, hạnh phúc cũng ngày càng lớn dần.

Trong ngày 18/7, Sửu có vận quý nhân khá vượng không phải lo lắng tới chuyện tiền bạc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi, ngày 18/7 này là thời điểm tuổi Tuất bùng nổ về tài lộc. Bản mệnh có nhiều cơ hội để tăng lương tăng thưởng bằng chính nỗ lực của bản thân mình. Dùng thời gian để chứng minh năng lực, con giáp này chẳng hề ngần ngại bất cứ khó khăn nào.

Thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính, nhưng cũng có không ít cơ hội để kiếm thêm tài lộc từ những khoản khác nữa. Bản mệnh nên chịu khó dành thời gian để nắm bắt cơ hội lần này, không phải lúc nào Thần Tài cũng đứng về phía bạn như vậy.

Trong thời gian này tuổi Tuất còn có cơ hội thu hồi lại khoản vay tưởng chừng đã mất nữa. Đây cũng là bài học cho con giáp này xem lại cách quản lý tài chính của mình.

Theo tử vi, ngày 18/7 này là thời điểm tuổi Tuất bùng nổ về tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo