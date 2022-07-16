Tử vi tuần mới (18/7-24/7), chúc mừng 3 con giáp tỏa sáng rạng rỡ, Thần Tài ban của cải, vạn sự hanh thông, tình duyên khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 16/07/2022 20:39

Hãy cùng xem đây là những con giáp nào nhé!

Tuổi Mùi

Theo tử vi, nếu luôn cố gắng phấn đấu, người tuổi Mùi sẽ gặt hái được thành công trong sự nghiệp vào giữa tuần. Đầu tuần là thời điểm bạn sẽ phải đối diện với nhiều sự cạnh tranh, thậm chí là tranh chấp của đồng nghiệp, song cạnh tranh cũng là yếu tố giúp bạn tiến lên. Nếu kiên trì không bỏ cuộc, bạn sẽ ngày càng trở thành một người xuất sắc hơn.

Tình hình tài chính của bản mệnh lại có nhiều dấu hiệu tích cực. Cát tinh Thiên Tài và Thực Thần chiếu mệnh cho thấy nếu bạn là người làm ăn hoặc làm nghề tự do thì bạn có thể thu về được một khoản kha khá trong tuần này.

Sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý.

Tử vi tuần mới (18/7-24/7), chúc mừng 3 con giáp tỏa sáng rạng rỡ, Thần Tài ban của cải, vạn sự hanh thông, tình duyên khởi sắc - Ảnh 1
Tình hình tài chính của bản mệnh lại có nhiều dấu hiệu tích cực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nếu những ai tuổi Tỵ phấn đấu làm giàu trong tuần này thì ắt sẽ nhận được một kết quả xứng đáng. Dù bạn quyết định tham gia vào lĩnh vực nào đi chăng nữa thì cũng sẽ gặt hái được thành tích khiến mọi người ngưỡng mộ.

Người làm công ăn lương nếu dám đương đầu với những thử thách khó khăn thì sẽ được trao cho cơ hội tiếp quản các công việc quan trọng. Đây chính là thời cơ để bạn khẳng định bản thân, vươn tay chạm đến những thành quả như tăng lương, thưởng nóng, thăng chức…

Người làm kinh doanh tuổi Tỵ trong tuần này nếu giữ được thái độ tích cực, không quản mọi khó khăn thì cũng sẽ có cơ hội phát triển. Bạn có thể sẽ được tiếp xúc với các đối tác triển vọng trong tương lai. Họ sẽ là những người giúp bạn kiếm ra nhiều lợi nhuận nhất có thể.

Tử vi tuần mới (18/7-24/7), chúc mừng 3 con giáp tỏa sáng rạng rỡ, Thần Tài ban của cải, vạn sự hanh thông, tình duyên khởi sắc - Ảnh 2
Nếu những ai tuổi Tỵ phấn đấu làm giàu trong tuần này thì ắt sẽ nhận được một kết quả xứng đáng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuần mới là thời điểm người tuổi Thân “chạy nước rút” để hoàn thành những mục tiêu mới. Con giáp này sẽ tập trung tối đa vào công việc và cải thiện tài chính. Tam hợp Thân – Tý – Thìn tiếp tục mang tới vận khí cát lành cho những chú khỉ. Người tuổi Thân sẽ có sự bứt phá ngoạn mục về cả sự nghiệp và tiền tài trong thời gian này.

Về vận trình công danh, người tuổi Thân thăng tiến thuận lợi. Đường quan lộ rộng mở vô cùng, con giáp này suôn sẻ thăng chức tăng lương. Dù có đối thủ cạnh tranh, con giáp này cũng chiến thắng bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình. Không những thế, nhờ Cát Tinh cao chiếu, Thân còn may mắn phát tài.

Bản mệnh của người tuổi này cho thấy sự tăng trưởng đáng kể về mặt tài chính. Điểm sáng lớn nhất là thu nhập tới từ các công việc phụ. Các khoản thu đổ về dồn dập làm người tuổi Thân càng sung túc, giàu sang. Bạn còn được hoàn trả một món nợ lớn, khiến tài khoản tăng dư chóng mặt.

Tử vi tuần mới (18/7-24/7), chúc mừng 3 con giáp tỏa sáng rạng rỡ, Thần Tài ban của cải, vạn sự hanh thông, tình duyên khởi sắc - Ảnh 3
Tuần mới là thời điểm người tuổi Thân “chạy nước rút” để hoàn thành những mục tiêu mới. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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