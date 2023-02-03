Kể từ ngày mai (4/2), 3 con giáp bỗng dưng được lộc phú quý, khó khăn được giải quyết, cơ hội làm giàu trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 03/02/2023 14:37

Kể từ ngày mai (4/2), ai khó khăn thì khó khăn, nhưng với riêng 3 con giáp này, thời gian tới may mắn đến liên tục.

Tuổi Ngọ

Thầy phong thủy nói rằng, người tuổi Ngọ vốn dĩ bản tính thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Con giáp này mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Tuổi Ngọ cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ, từ đó con giáp này có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân.

Kể từ ngày mai (4/2), 3 con giáp bỗng dưng được lộc phú quý, khó khăn được giải quyết, cơ hội làm giàu trong tầm tay - Ảnh 1
Nhờ bản mệnh tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao - Ảnh minh họa: Internet

Khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ đến từ ngày mai (4/2), nhờ bản mệnh tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao. Người tuổi Ngọ không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình.

Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể. Hãy nắm bắt lấy cơ hội và tận dụng một cách triệt để vì rất có thể, bản mệnh sẽ gặp được cơ hội đổi đời, giàu bất thình lình trong thời điểm sắp tới. 

Tuổi Thân

Kể từ ngày mai (4/2), nhờ có cát tinh che chở, tuổi Thân được tiếp xúc với nhiều cơ may hơn hẳn. Lại thêm bản tính cần cù, chăm chỉ, chẳng ngại khó, người cầm tinh con Khỉ ắt sẽ ghi được dấu ấn tốt đẹp trong lòng lãnh đạo, thậm chí người vừa mới tiếp xúc với môi trường làm việc mới cũng sẽ được đánh giá cao.

Kể từ ngày mai (4/2), 3 con giáp bỗng dưng được lộc phú quý, khó khăn được giải quyết, cơ hội làm giàu trong tầm tay - Ảnh 2
Con giáp sẵn sàng gặp gỡ những đối tượng được giới thiệu, hi vọng tìm được người phù hợp với mình - Ảnh minh họa: Internet

Vào thời điểm tài vận của mình, những người tuổi Thân đã đi làm nhưng có sở thích, đam mê riêng thì có thể thử phát triển được sở thích đó của mình thành công việc thứ 2, từ đó kiếm thêm một khoản thu nhập. Đặc biệt, thời gian này, nếu người tuổi Thân quyết định mua xổ số thì khả năng trúng giải cũng khá cao.

Chuyện tình cảm lại là một điểm sáng nữa trong vận trình của bản mệnh. Dường như Thân đã bước qua khỏi quá khứ và có những suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn về tình yêu. Con giáp sẵn sàng gặp gỡ những đối tượng được giới thiệu, hi vọng tìm được người phù hợp với mình.

Tuổi Hợi

Trời sinh người tuổi Hợi vốn chăm chỉ và chịu khó, bản mệnh không ngại đương đầu với bất cứ khó khăn, nỗ lực tìm mọi cách để vượt chông gai, cứ thế mà chiếm lấy thành công.

Kể từ ngày mai (4/2), 3 con giáp bỗng dưng được lộc phú quý, khó khăn được giải quyết, cơ hội làm giàu trong tầm tay - Ảnh 3
Dưới sự dẫn đường chỉ lối của quý nhân, người tuổi Hợi có thể dễ dàng vượt qua mọi khó khăn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

 

Thầy phong thủy nói rằng, vận thế của người tuổi Hợi từ ngày mai (4/2), vô cùng tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió, có cát tinh soi chiếu, có quý nhân phù hộ. Dưới sự dẫn đường chỉ lối của quý nhân, người tuổi Hợi có thể dễ dàng vượt qua mọi khó khăn trong công việc, sự nghiệp cứ thăng tiến đi lên không ngừng. Cùng với sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng của con giáp này, thu nhập cũng tăng lên gấp ba gấp bốn.

Trong thời gian này, người cầm tinh con Lợn được hỗ trợ đắc lực bởi quý nhân phù trợ, Thần Tài giúp sức. Giai đoạn này, tài lộc đến khá bất ngờ, tuổi Hợi sẽ được thưởng hoặc có thể nhận được khoản tiền lớn những phi vụ làm ăn trước đó mang lại. Bản mệnh thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố, vận khí của con giáp này sẽ ngày càng vượng, có thể nói là phúc từ trên trời rơi xuống, từ đó cuộc sống ngày càng có nhiều khởi sắc hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Bảy ngày 4/2/2023, những con giáp sau có tiền chất thành núi, sự nghiệp thăng hoa, vận trình suôn sẻ, sống trong nhung gấm, lụa là

Tử vi thứ Bảy ngày 4/2/2023, những con giáp sau có tiền chất thành núi, sự nghiệp thăng hoa, vận trình suôn sẻ, sống trong nhung gấm, lụa là

Tử vi thứ Bảy ngày 4/2/2023, 3 con giáp may mắn làm đâu thắng đó, tiền vàng dư dả, sự nghiệp thuận đường thăng quan tiến chức.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn 3 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 51 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 5 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 6 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục