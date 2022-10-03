Kể từ ngày mai (4/10), 3 con giáp vừa mở cửa đã thấy lộc trời, tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát rực rỡ, cầu gì được nấy, vận trình sắp tới đón nhiều tin vui liên tiếp

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 17:30

Kể từ ngày mai (4/10), là thời cơ cho 3 con giáp Mùi, Sửu, Hợi vươn lên khẳng định giá trị của bản thân, gặt hái thành quả xứng đáng.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính tình hiền lành, hòa đồng. Họ thích cuộc sống ổn định lâu dài, không quá tham vọng. Đa phần người tuổi Mùi thường có vẻ ngoài hấp dẫn, thông minh lại lý trí.

Kể từ ngày mai (4/10), 3 con giáp vừa mở cửa đã thấy lộc trời, tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát rực rỡ, cầu gì được nấy, vận trình sắp tới đón nhiều tin vui liên tiếp - Ảnh 1
Người tuổi này làm việc chăm chỉ, ham học hỏi nên sẽ có bước tiến trong sự nghiệp, có cơ hội thăng chức, tăng lương nhờ đạt được thành tích xuất sắc trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Kể từ ngày mai (4/10), họ được dự báo sẽ gặp được các chuyên gia, các bậc tiền bối trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, ham học hỏi nên sẽ có bước tiến trong sự nghiệp. Con giáp tuổi Mùi làm công ăn lương thì có cơ hội thăng chức, tăng lương nhờ đạt được thành tích xuất sắc trong công việc.

Những người làm trồng trọt, chăn nuôi sẽ có cuộc sống suôn sẻ, mưa thuận gió hòa. Người tuổi này thời gian tới cần quyết đoán, tận dụng tốt cơ hội của bản thân để xoay chuyển tình hình, đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu rất chăm chỉ phấn đấu sự nghiệp. Chỉ cần có lộ trình đã định thì họ sẽ không dễ dàng thay đổi, đồng thời cũng rất chú trọng đến mối liên hệ giữa con người với nhau.

Kể từ ngày mai (4/10), 3 con giáp vừa mở cửa đã thấy lộc trời, tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát rực rỡ, cầu gì được nấy, vận trình sắp tới đón nhiều tin vui liên tiếp - Ảnh 2
Con giáp này có thể thay đổi vận trình một cách tốt đẹp, công danh sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, mối làm ăn khá tốt, tiền bạc tăng nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng nhìn thấy được là con giáp tuổi Sửu thường làm việc quên ăn quên ngủ. Đặc biệt là lãnh đạo sẽ đánh giá cao nỗ lực và sự cống hiến hết mình của họ. Vì thế, đón đợi người tuổi Sửu từ ngày 4/10/2022 trở đi sẽ là thăng quan, tiến chức.

Con giáp này có thể thay đổi vận trình một cách tốt đẹp, công danh sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, mối làm ăn khá tốt, tiền bạc tăng nhanh. Có thể nói mọi vấn đề của người tuổi Sửu đều được giải quyết dễ dàng, làm ăn phát đạt hơn.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi đa phần đều thông minh, tinh tường, có óc phán đoán tốt. Trong cuộc sống, người tuổi này giỏi giao tiếp, có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Cũng bởi vậy mà khi gặp khó khăn, họ có thể được quý nhân phù trợ. Khi đối mặt với khó khăn, con giáp này cần bình tĩnh thay vì tỏ ra sợ hãi, suy nghĩ tiêu cực.

Kể từ ngày mai (4/10), 3 con giáp vừa mở cửa đã thấy lộc trời, tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát rực rỡ, cầu gì được nấy, vận trình sắp tới đón nhiều tin vui liên tiếp - Ảnh 3
Người tuổi Hợi có tài vận khởi sắc. Họ học hỏi được nhiều điều mới, năng lực cá nhân được cải thiện - Ảnh minh họa: Internet

Kể từ thứ Ba tuần này, người tuổi Hợi có tài vận khởi sắc. Họ học hỏi được nhiều điều mới, năng lực cá nhân được cải thiện. Con giáp tuổi này hợp tác làm ăn với bạn bè, công việc làm ăn sẽ phát đạt.

Những người làm công ăn lương có thể gây ấn tượng với cấp trên và nhận được một khoản tiền thưởng không hề nhỏ. Trong khi đó, con giáp tuổi Hợi cũng có sức khỏe khá tốt, không gặp vấn đề gì.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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