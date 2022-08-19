Kể từ ngày mai (20/8/2022), những con giáp sau bước vào đại vận, tài lộc bùng nổ, mở mắt có tiền, ra cửa đón Thần Tài

Theo sách Thần số học, người tuổi Mão sống rất thực tế, làm việc gì cũng có tính toán kỹ càng. Trong cuộc sống, con giáp này là người giỏi giao tiếp, biết đối nhân xử thế.

Không những có sự nghiệp thành công mà đường tình duyên của người tuổi này cũng xuôi thuận hơn trước. Con giáp này được dự báo sẽ sớm có hỷ sự như cưới hỏi, mang thai, sinh con trong thời gian tới.

Kể từ ngày mai (20/8), người tuổi Mão gặp nhiều may mắn, con đường tài lộc mở ra trước mắt. Con giáp này nếu đang gặp khó khăn thì cũng từng bước phát huy tài năng, xoay chuyển tình thế. Người làm trồng trọt, chăn nuôi có mùa màng bội thu, thu về thành quả. Trong khi đó, người đi làm ăn xa thì công việc thuận lợi, thu nhập tăng đều.

Tuổi Dậu

Thầy phong thủy nói rằng, người tuổi Dậu nhân hậu, bao dung, không ngại giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Cũng bởi vậy mà con giáp này nhận được phúc báo, làm gì cũng có người giúp đỡ, che chở.

Công việc gặp nhiều suôn sẻ giúp Dậu gia tăng được các khoản thu nhập chính - Ảnh minh họa: Internet

Qua ngày 20/8, tuổi Dậu là một trong những con giáp vô cùng may mắn trong 12 con giáp, bản mệnh có được tài vận, sự nghiệp và đào hoa cùng vô cùng vượng phát. Công việc gặp nhiều suôn sẻ giúp Dậu gia tăng được các khoản thu nhập chính.

Đối với các bạn đơn thân mà nói, đây là cơ hội tuyệt vời để lựa chọn một người phù hợp với mình, tình cảm có hướng tiến triển tốt đẹp. Những ai đã kết hôn hoặc đang yêu tình cảm gắn kết.

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp cho hay, trong cuộc sống hằng ngày, người tuổi Thân vốn rất khéo léo trong giao tiếp và biết cách xây dựng các mối quan hệ xã giao hài hòa với đồng nghiệp, bạn bè. Nhờ vậy bản mệnh luôn được quý nhân giúp đỡ, việc khó khăn tới đâu cũng hoàn thành tốt.



Vận may bất ngờ nở rộ khiến cuộc sống của bản mệnh như bước sang trang mới, tinh thần phơi phới, vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, nhờ sự mạnh mẽ và vững tâm con giáp tuổi Thân sẽ được cấp trên đánh giá cao, sự nghiệp càng phát triển phát triển thuận lợi, ngày một hanh thông.

Thời điểm này, ngoài cơ cơ hội thăng quan tiến chức, tuổi Thân còn hứa hẹn có tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống ngày một khởi sắc. Vận may bất ngờ nở rộ khiến cuộc sống của bản mệnh như bước sang trang mới, tinh thần phơi phới, vui vẻ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.