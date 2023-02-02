Kể từ ngày 4/2/2023, thời vận khai mở, quý nhân phù trợ, 3 con giáp may mắn hưởng hết vận may trong thiên hạ, sự nghiệp phất lên nhanh chóng, tài lộc nhân đôi, vận trình lên hương

Tâm linh - Tử vi 02/02/2023 11:35

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 4/2/2023 có 3 con giáp may mắn được Thần Tài xua đuổi vận xui, phát tài phát lộc nhanh chóng, sự nghiệp hanh thông làm gì cũng gặp may mắn.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi luôn giữ được tinh thần hăng hái, nhiệt tình trong công việc. Họ không ngại cạnh tranh, không sợ thách thức nên luôn sẵn sàng trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. 

Tử vi dự đoán kể từ ngày 4/2/2023 cho biết sự nghiệp của người tuổi Mùi sắp tới vô cùng thăng hoa, sôi động hơn, nhiều khởi sắc hơn chứ không còn bình bình như trước. Khoảng thời gian này là thời điểm thích hợp để người tuổi Mùi đầu tư tiền bạc vào chuyện hùn hạp làm ăn, mở rộng quy mô hoặc các kênh đầu tư. Được Thái Âm cát tinh trợ mệnh, đương số có lộc về đất cát, nên cân nhắc tham gia lĩnh vực này, tỷ lệ thu hồi vốn rất cao trong thời gian ngắn.

con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người sinh năm con Rồng là người thận trọng và biết kiềm chế, có phúc khí sâu dày. Nhờ vậy mà trong công việc lẫn cuộc sống họ được nhiều người coi trọng và đánh giá cao trong mọi việc.

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 4/2/2023 cho biết công việc làm ăn và cuộc sống suôn sẻ, tài lộc dồi dào, có nhiều cơ hội phát tài, đặc biệt là tài lộc hưng vượng, Thìn có thể đầu tư thêm về việc làm ăn trong năm nay nhưng nên cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định để tránh làm thất thoát tiền bạc. 

Trong năm 2023 này, một số người còn gặp vận may độc đắc, trúng số độc đắc trong tầm tay thậm chí còn là giải đặc biệt. 

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất lạc quan, tích cực, rất hiểu chuyện, có năng lực, luôn dựa vào bản thân để vươn lên. 

Kể từ ngày 4/2/2023 cho biết con đường hậu vận của người tuổi Tuất vô cùng tốt khi công việc làm ăn thuận lợi, có bước tiến nhảy vọt hơn hẳn, không còn quá nhiều thăng trầm như trước.

Đây là thời điểm lý tưởng để đương số mở rộng làm ăn hoặc hùn hạp đầu tư, kinh doanh. Bước đầu có thể gặp chút trở ngại nhưng được Tam Hợp cục mang tới vận quý nhân vượng chỉ đường dẫn lối trong việc kinh doanh có được thu nhập ổn định.

Ngoài ra trong công việc họ còn được nhiều người giúp đỡ nâng tầm và giúp mở mang thêm kiến thức để có thể tìm được đường thăng quan tiến chức cho sau này.

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng 10h30 trưa mai 3/2/2023, 3 con giáp được Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề cạnh mang lộc lớn về nhà, sự nghiệp hanh thông, vận trình thuận lợi đủ đường

Đúng 10h30 trưa mai 3/2/2023, 3 con giáp được Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề cạnh mang lộc lớn về nhà, sự nghiệp hanh thông, vận trình thuận lợi đủ đường

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 10h30 trưa ngày 3/2/2023 cho biết có đến 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phước, hào quang soi sáng mọi đường đi, tài vận lên hương thấy rõ, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo.

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