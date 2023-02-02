99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 2/2 gọi tên 3 con giáp sau: Thần tài báo mộng giàu sang, tiền bạc rủng rỉnh, công thành danh toại, vận trình may mắn hết phần người khác

Tâm linh - Tử vi 02/02/2023 09:49

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h chiều nay 2/2 có tới 3 con giáp may mắn dễ đổi đời giàu sang, tài lộc chạm đỉnh, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền của ngập két, tiêu mãi không hết.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là một trong những con giáp dễ phát tài sau một đêm trong thời gian tới. Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h chiều nay 2/2/2023 cho biết tuổi Mão có thể cảm nhận rõ vận khí của bản thân có nhiều khởi sắc bất ngờ. Đặc biệt, đường làm giàu của bạn vô cùng rộng cửa, cộng thêm sự giúp đỡ của quý nhân việc làm ăn kinh doanh có bước phát triển thuận lợi mang về con giáp này số tiền khủng trong nay mai. 

Trong năm Quý Mão, hứa hẹn sẽ có nhiều khởi sắc đáng mong chờ bạn, đặc biệt là tài vận bừng sáng, tích lũy được nhiều tiền để mua nhà mua xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc. Với những ai đang ấp ủ cho mình những dự định, kế hoạch đây chính là thời cơ chín muồi để biến chúng thành ý tưởng khả thi nhằm nhanh chóng thu tài lộc về nhà.

con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong khoảng thời gian gần đây những người tuổi Thìn bước vào cục diện lục hợp, mặc dù có lợi cho tài vận và vận khí nhưng do có tiểu nhân ám hại nên ảnh hưởng đến vận thế. Bạn làm gì cũng gặp bất khó khăn và thường không diễn ra theo ý muốn. 

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h chiều nay 2/2/2023 cho biết con đường hậu vận của tuổi Thìn sẽ trở nên thuận lợi hơn do có cát tinh soi chiếu, cộng với sự nhanh nhẹn của con giáp này nên dường như những cơ hội may mắn nhất, tốt nhất đều rơi tay bạn. Bản mệnh chỉ cần kiên trì ắt sẽ thu được những kết quả tốt nhất. Vận khí của Thìn từ trước đến nay vô cùng dồi dào, cho dù làm ở bất cứ ngành nghề nào cũng đều thu về thành tựu xuất sắc, không phải buồn phiền vì tiền bạc. Chưa kể con giáp may mắn này còn có quý nhân bên cạnh soi đường dẫn lối nên làm đâu thắng đó, tiền tài dư dả quanh năm.

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đa số những người tuổi Ngọ đều gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống nhờ tính cách tuyệt vời của mình. Họ là những người biết sống vì người khác, thấu tình đạt lý, và đặc biệt là luôn đối đãi với mọi người một cách chân thành. Cũng chính vì đức tính tốt bụng này mà họ được rất nhiều người tôn trọng và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi tuổi Ngọ gặp khó khăn. 

Bước sang năm 2023 , đây là năm được đánh giá là thời điểm không thể tốt hơn để con giáp này đạt được những bứt phá trong sự nghiệp và làm giàu cho bản thân. Trong hôm nay hoặc trong khoảng thời gian tới, bản mệnh chỉ cần biết kiểm soát cảm xúc cá nhân, điều chỉnh cho phù hợp, tuổi Ngọ sẽ còn thành công hơn nữa. Thời gian tới, Ngọ đi đâu, làm gì cũng đều hanh thông, suôn sẻ, không phải lo chuyện tiền nong. Nếu biết nắm bắt cơ hội, thậm chí họ còn có thể đổi đời trong phút chốc.

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

3 con giáp trúng số độc đắc trong hôm nay 2/2/2023: Thuận buồm xuôi gió, tài lộc dồi dào, cuộc sống phất lên giàu sang phú quý, vận trình trải đầy vinh quang phía trước

3 con giáp trúng số độc đắc trong hôm nay 2/2/2023: Thuận buồm xuôi gió, tài lộc dồi dào, cuộc sống phất lên giàu sang phú quý, vận trình trải đầy vinh quang phía trước

Tử vi hôm nay 2/2/2023 có tới 3 con giáp may mắn được Thần tài báo mộng giàu sang, trúng số dễ như chơi, ôm cục tiền trong tay, muốn xây nhà hay mua xe đều dễ dàng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày 2/2/2023 tử vi năm Quý Mão Tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 4 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 5 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục