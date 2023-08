Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong khoảng thời gian gần đây những người tuổi Thìn bước vào cục diện lục hợp, mặc dù có lợi cho tài vận và vận khí nhưng do có tiểu nhân ám hại nên ảnh hưởng đến vận thế. Bạn làm gì cũng gặp bất khó khăn và thường không diễn ra theo ý muốn.

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h chiều nay 2/2/2023 cho biết con đường hậu vận của tuổi Thìn sẽ trở nên thuận lợi hơn do có cát tinh soi chiếu, cộng với sự nhanh nhẹn của con giáp này nên dường như những cơ hội may mắn nhất, tốt nhất đều rơi tay bạn. Bản mệnh chỉ cần kiên trì ắt sẽ thu được những kết quả tốt nhất. Vận khí của Thìn từ trước đến nay vô cùng dồi dào, cho dù làm ở bất cứ ngành nghề nào cũng đều thu về thành tựu xuất sắc, không phải buồn phiền vì tiền bạc. Chưa kể con giáp may mắn này còn có quý nhân bên cạnh soi đường dẫn lối nên làm đâu thắng đó, tiền tài dư dả quanh năm.