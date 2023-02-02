3 con giáp trúng số độc đắc trong hôm nay 2/2/2023: Thuận buồm xuôi gió, tài lộc dồi dào, cuộc sống phất lên giàu sang phú quý, vận trình trải đầy vinh quang phía trước

Tâm linh - Tử vi 02/02/2023 09:32

Tử vi hôm nay 2/2/2023 có tới 3 con giáp may mắn được Thần tài báo mộng giàu sang, trúng số dễ như chơi, ôm cục tiền trong tay, muốn xây nhà hay mua xe đều dễ dàng.

Tuổi Thìn

Bước sang năm 2023 người tuổi Thìn là một trong những con giáp sẽ xuất sắc có được đường hậu vận giàu sang phú quý. Chỉ cần nỗ lực trong mọi việc, Thìn nhất định sẽ có được công danh sự nghiệp đầy mỹ mãn. 

Tử vi dự đoán trong hôm nay 2/2/2023, cụ thể đối với công việc tất cả đều diễn ra khá thuận lợi, Thìn không gặp trở ngại gì. Sau bao nỗ lực phấn đấu, đây sẽ là thời điểm con giáp này thu về những "quả ngọt". Đặc biệt, trong hôm nay sẽ rất tốt cho con giáp này tiến hành kinh doanh. Thìn có thể tự tin đem tiền đi đầu tư hoặc chính thức khởi nghiệp sau khi đã nghiên cứu thị trường rõ ràng.

Với sự giúp đỡ của quý nhân,những dự án đầu tư của bản mệnh hứa hẹn sẽ nhanh chóng thành công mỹ mãn, tiền kiếm về ngập két. Cuộc sống cũng trở nên thoải mái khi không còn phải quá đau đầu về tình hình tài chính. 

con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, đúng hôm nay 2/2/2023 chính là thời gian công danh rực rỡ với người tuổi Sửu. Vận trình tài lộc khởi sắc, Sửu có cơ hội tăng tiến trong thời gian ngắn. Hãy tận dụng mọi cơ hội để thể hiện năng lực của chính mình.

Tuy nhiên, trong năm Quý Mão này tuổi Sửu không tránh khỏi chút trở ngại song sẽ có quý nhân xuất hiện giúp đỡ, chỉ cho họ đường hướng, cách thức vượt qua. Con giáp này vốn tinh ý trong việc nắm bắt ý kiến người khác và tập trung thực hiện chúng nên thành công cũng là điều xứng đáng với con giáp may mắn chăm chỉ này. 

Ngoài ra con giáp này, hãy dành thời gian để tham gia các hoạt động tập thể, gặp gỡ, giao lưu với nhiều người hơn để tạo thêm được nhiều mối quan hệ và biết đâu không chừng, những mối quan hệ đó sẽ có thể giúp ích được nhiều cho bạn trong tương lai. 

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh người tuổi Tuất thông mình, lanh lợi, biết nắm bắt thời thế. Công việc của con giáp này trong thời gian tới tương đối thuận lời. Người làm ăn trong ngành dịch vụ có cơ hội hợp tác tốt. Người làm công việc đâu tư cũng có khả năng khẳng định mịnh, cộng thêm được thần tài phù hộ nên khả năng cao mang về nguồn tiền kếch xù là không nhỏ. 

Tử vi hôm nay 2/2/2023 cho biết con đường hậu vận của Tuất sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi, con giáp này đón vận tài lộc ầm ầm. Những vất vả khó khăn đến với tuổi Tuất trong những tháng đầu năm 2023 sẽ được đền bù xứng đáng trong quãng thời gian này.

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Phật Bà chỉ đích danh 3 con giáp có căn phú quý, phát tài phát lộc rực rỡ trong tháng 2, trúng số độc đắc vào tháng 3

Phật Bà chỉ đích danh 3 con giáp có căn phú quý, phát tài phát lộc rực rỡ trong tháng 2, trúng số độc đắc vào tháng 3

Tử vi trong 2 tháng tới có 3 con giáp may mắn hơn người, làm đâu thắng đó lên hương ít ai sánh bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày 2/2/2023 tu vi ngay 2/02/2023 tử vi tháng 2 năm 2023 Tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 4 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 5 giờ 46 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 46 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục