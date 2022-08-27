Kể từ ngày 28/8/2022, Thần Tài ghé thăm nhà, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền của dư dả, tha hồ sống trong nhung lụa đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 11:58

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây trúng số độc đắc, tiền của dư dả, tha hồ sống trong nhung lụa đủ đầy kể từ ngày 28/8/2022.

Tuổi Sửu

Kể từ ngày 28/8/2022, vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra xuôi thuận và tăng tiến vượt bậc. Không có gì phải lo lắng quá mức khi mà con giáp này nhận về nhiều sự hỗ trợ, nâng đỡ từ những người xung quanh. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này nắm bắt cơ hội, tạo bước đệm tiến xa cho mình.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ khá nhẹ nhàng, êm ấm. Bản mệnh và nửa kia luôn nỗ lực vun vén và cùng nhau tháo gỡ những khúc mắc khi xảy ra những mâu thuẫn, hiểu lầm.

Kể từ ngày 28/8/2022, Thần Tài ghé thăm nhà, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền của dư dả, tha hồ sống trong nhung lụa đủ đầy - Ảnh 1
Kể từ ngày 28/8/2022, vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra xuôi thuận và tăng tiến vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ tương đối suôn sẻ kể từ ngày 28/8 tới. Quý nhân xuất hiện giúp con giáp này khai thông bế tắc, tìm thấy hướng đi mới trong công việc, từ đó phát huy được tối đa năng lực của bản thân. Mọi khoản chi phí tiêu xài đều nằm trong kế hoạch tài chính của bạn, nên túi tiền không bị hao hụt vào thời gian này.

Vận trình tình cảm chăm sóc ngọt ngào. Các cặp đôi yêu nhau có nhiều thời gian dành sự quan tâm, săn sóc ân cần cho đối phương nên tình cảm càng thêm gắn bó, khăng khít. Người độc thân mau chóng tìm được người phù hợp nhờ sự giới thiệu của bạn bè đồng nghiệp.

Kể từ ngày 28/8/2022, Thần Tài ghé thăm nhà, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền của dư dả, tha hồ sống trong nhung lụa đủ đầy - Ảnh 2
Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ tương đối suôn sẻ kể từ ngày 28/8 tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra gặt hái thành tựu trong thời gian tới. Có thể thấy sau thời gian dài nỗ lực và kiên trì, con giáp này đã bước đầu chinh phục được mục tiêu của mình. Nhưng bản mệnh nên học cách nhẫn nhịn, nhún nhường để không tạo xung đột với đồng nghiệp.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ tương đối ngọt ngào. Người độc thân có cơ hội hẹn hò với người bạn mới quen. Dường như, đối phương chính là mẫu người mà bạn luôn tìm kiếm bấy lâu nay.

Kể từ ngày 28/8/2022, Thần Tài ghé thăm nhà, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền của dư dả, tha hồ sống trong nhung lụa đủ đầy - Ảnh 3
Sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra gặt hái thành tựu trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đồng hồ điểm sau 0h00 ngày 27/8, 3 con giáp may mắn ngập trời, trúng số độc đắc, ôm tiền thiên hạ về nhà, tài sản không ngừng tăng lên

Đồng hồ điểm sau 0h00 ngày 27/8, 3 con giáp may mắn ngập trời, trúng số độc đắc, ôm tiền thiên hạ về nhà, tài sản không ngừng tăng lên

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp dưới đây may mắn ngập trời, trúng số độc đắc, ôm tiền thiên hạ về nhà, tài sản không ngừng tăng lên vào sau 0h00 ngày 27/8/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 4 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi