Kể từ ngày 24/8/2022, sao Thiên Phúc rực sáng, top 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', ngẩng đầu thấy tiền, cúi xuống thấy bạc

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 21:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây như 'chuột sa chĩnh gạo', ngẩng đầu thấy tiền, cúi xuống thấy bạc kể từ ngày 24/8/2022.

Tuổi Tý

Sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra thuận lợi và suôn sẻ trong thời điểm tới. Đồng thời, bạn nên vận dụng tình yêu thương và lòng trắc ẩn vào công việc của mình. Mọi thứ có lẽ tốt hơn nếu bạn giữ cho mình lối suy nghĩ tích cực và dám đương đầu với thử thách.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên hài hoà. Sau những lần hợp rồi tan, cãi vả và thủ thỉ thì những cặp đôi tuổi này cũng đã trở nên hiểu nhau hơn, từ đây, tình yêu đôi lứa của cả hai cũng mặn nồng, thắm thiết và say đắm hơn. Hiện tại chẳng có gì có thể chia rẽ được đôi bạn nữa.

Kể từ ngày 24/8/2022, sao Thiên Phúc rực sáng, top 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', ngẩng đầu thấy tiền, cúi xuống thấy bạc - Ảnh 1
Sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra thuận lợi và suôn sẻ trong thời điểm tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Kể từ ngày 24/8/2022, người tuổi Dậu sẽ được cao nhân dẫn đường chỉ lối, không ngừng vươn lên đạt được vô số thành công trong sự nghiệp, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Đây là quãng thời gian mang đến cho bạn nhiều cơ hội.

Vận trình tình cảm vô cùng thăng hoa. Gặp đào hoa vượng nên chuyện tình cảm lứa đôi trở nên mãnh liệt và đầy sức sống. Sự sẻ chia, đồng điệu kịp thời giúp xóa bỏ khoảng cách tồn tại lâu nay trong mối quan hệ hai người.

Kể từ ngày 24/8/2022, sao Thiên Phúc rực sáng, top 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', ngẩng đầu thấy tiền, cúi xuống thấy bạc - Ảnh 2
Người tuổi Dậu sẽ được cao nhân dẫn đường chỉ lối, không ngừng vươn lên đạt được vô số thành công trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sẽ được phù hộ, gặp thuận lợi trong công việc kể từ ngày 24/8/2022. Bạn cũng nên chủ động trong mọi việc, không cần phải nhờ cậy vào ai thì sẽ sớm thu được kết quả xứng đáng. Những người làm công ăn lương có thể được trả lương sớm hơn dự định hoặc được thưởng nóng. 

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của con giáp này luôn hài hòa đẹp đẽ. Ai cũng sẽ có những tổn thương riêng trong quá khứ. Vì vậy, nếu đến với nhau hai bạn cần phải biết san sẻ và bù đắp những điều tốt đẹp cho nhau.

Kể từ ngày 24/8/2022, sao Thiên Phúc rực sáng, top 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', ngẩng đầu thấy tiền, cúi xuống thấy bạc - Ảnh 3
Người tuổi Tỵ sẽ được phù hộ, gặp thuận lợi trong công việc kể từ ngày 24/8/2022 - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng giàu sang, trúng số độc đắc, đổi đời viên mãn, lộc lá tràn về ngập lối

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng giàu sang, trúng số độc đắc, đổi đời viên mãn, lộc lá tràn về ngập lối

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây được Thần Tài báo mộng giàu sang, trúng số độc đắc, đổi đời viên mãn, lộc lá tràn về ngập lối qua đêm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 14 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 2 giờ 9 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 3 giờ 50 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi