Kể từ ngày 23/10/2022, 3 tuổi may mắn hưởng phúc lộc vô biên, sự nghiệp - tiền bạc cùng lúc có đủ, tình duyên đỏ chói, hạnh phúc gia đình ấm no

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 11:17

Theo tử vi 12 con giáp kể từ ngày 23/10/2022 có đến 3 con giáp may mắn hưởng trọn phúc lộc vô biên, sự nghiệp được thăng cấp, tài lộc dồi dào, cuộc sống bước sang trang mới.

Tuổi Thân

Tử vi học cho biết người tuổi Thân hay thay đổi hơn và dễ bị đánh giá thấp. Nhưng bạn rất tự tin, bạn sẽ luôn khao khát ánh sáng, bạn sẽ luôn cho mình thấy hy vọng, và luôn khẳng định mình là phiên bản tốt nhất của chính mình.

Trong công việc, con giáp rất dễ tiếp thu, nhưng bạn sẽ không bao giờ làm bản thân sai. Bạn luôn sống theo cách của riêng mình, luôn tự do và thoải mái. Tuy nhiên, bạn vừa thông minh vừa can đảm, năng động và dám nghĩ dám làm, và cuộc sống của bạn không hề bình thường chút nào.

Tử vi dự đoán kể từ ngày 23/10/2022 cho biết Thân nhờ có những ngôi sao may mắn sẽ chiếu sáng, và tài vận của con giáp này sẽ rủng rỉnh. Bạn sẽ gặp may mắn. Dự kiến cả của cải và tiền mặt sẽ tăng gấp đôi. Mặc dù bạn không đặc biệt quan tâm đến danh và tài sản, nhưng bạn rất dễ đạt được cả danh và tài, và tôi tin rằng bạn sẽ ngày càng giàu có.

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Trong công việc, con giáp rất dễ tiếp thu, nhưng bạn sẽ không bao giờ làm bản thân sai. Bạn luôn sống theo cách của riêng mình, luôn tự do và thoải mái. Tuy nhiên, bạn vừa thông minh vừa can đảm, năng động và dám nghĩ dám làm, và cuộc sống của bạn không hề bình thường chút nào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo sách tướng số tử vi, người tuổi Tỵ thường có tính cách cứng rắn, chu đáo trong công việc, làm việc gì cũng kiên nhẫn, nhờ vậy hiệu quả công việc không ngừng nâng cao. Bước sang những ngày cuối tháng 10, Tỵ sẽ tạm biệt những khó khăn trước đây, gặp nhiều may mắn, dù làm việc gì cũng suôn sẻ.

Cụ thể theo tử vi 12 con giáp kể từ ngày 23/10/2022 chính là khoảng thời gian Tỵ bước sang trang mới đầy hứa hẹn. Sự tài năng, làm việc có trách nhiệm và suy nghĩ chín chắn của họ có thể được cấp trên ghi nhận và đánh giá tốt. Hãy chú ý nắm bắt cơ hội để tạo nên những mối quan hệ tốt đẹp. Sự thuận lợi trong công việc sẽ thúc đẩy tài lộc gia tăng, con giáp may mắn này dù làm việc trong lĩnh vực nào cũng hứa hẹn cuộc sống rủng rỉnh, tin vui ùn ùn kéo đến. 

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Cụ thể theo tử vi 12 con giáp kể từ ngày 23/10/2022 chính là khoảng thời gian Tỵ bước sang trang mới đầy hứa hẹn. Sự tài năng, làm việc có trách nhiệm và suy nghĩ chín chắn của họ có thể được cấp trên ghi nhận và đánh giá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Trải qua năm tuổi của mình thật không hề dễ dàng với người tuổi Dần, làm đâu hỏng đó, kinh doanh buôn bán gì cũng thua lỗ khiến con giáp này chán chường, thậm chí muốn buông xuôi tất cả. Với những người làm công ăn lương, suốt gần một năm trời gặp tiểu nhân hãm hại, công việc đổ bể. 

Tuy nhiên kể từ ngày 23/10/2022 nhờ cộng hưởng mạnh mẽ của Tam Hợp và Nhị Hợp, con giáp này đúng như "hổ mọc thêm cánh", cất cánh bay cao, tiền bạc thăng hạng. Trạng thái buôn bán có lãi kéo dài, thậm chí việc thu về lợi nhuận lớn còn giúp bạn bù lỗ toàn bộ số tiền trước đó. 

Đối với những người đang đi làm, họ có thể xóa được ác cảm với đồng nghiệp, thay vào đó là gắn kết tình cảm và đồng lòng chung sức cùng nhau phát triển. 

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Tuy nhiên kể từ ngày 23/10/2022 nhờ cộng hưởng mạnh mẽ của Tam Hợp và Nhị Hợp, con giáp này đúng như "hổ mọc thêm cánh", cất cánh bay cao, tiền bạc thăng hạng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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