Đúng 4 ngày tới (22/10 - 25/10), Thần Đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, 3 con giáp trúng thưởng lớn, tài lộc hanh thông, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 10:00

Tử vi 4 ngày tới cho biết có đến 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, tài lộc nhân đôi, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, vận trình hanh thông.

Tuổi Thìn

Tử vi học cho biết người tuổi Thìn mang trong mình bản tính ngạo mạn, dễ kích động nên đôi khi hành sự bất cẩn, bị tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại, ảnh hưởng xấu tới con đường thăng tiến. Muốn thay đổi cục diện, cách đơn giản và hiệu quả nhất là thay đổi chính mình.

Giai đoạn vừa rồi có thể vận thế của tuổi Thìn rất kém do chịu ảnh hưởng của hung tinh nên cuộc sống có nhiều khó khăn, làm gì cũng đổ sông đổ bể. 

Tuy nhiên, trong 4 ngày tới mọi chuyện sẽ được thay đổi. Cụ thể, giai đoạn tới con giáp này nhờ có quý nhân phù trợ nên sự nghiệp phát triển thuận lợi. Nếu là người làm công sẽ được lãnh đạo coi trọng, lương hay địa vị đều có khả năng tốt hơn. Người làm văn phòng thì nên cố gắng thể hiện năng lực của mình, vì giai đoạn này cũng rất thuận lợi cho bạn thi triển tài năng.

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Tuy nhiên, trong 4 ngày tới mọi chuyện sẽ được thay đổi. Cụ thể, giai đoạn tới con giáp này nhờ có quý nhân phù trợ nên sự nghiệp phát triển thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là người hiền lành, thân thiện. Con giáp này tâm tính thiện lượng nên thích làm điều thiện, hay giúp đỡ người khác. Ngọ rất dũng cảm, tài ba và kiên cường. Chính vì tính cách tốt này mà con giáp này được nhiều người yêu quý và luôn sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi họ nhờ vả. 

Theo tử vi 12 con giáp đúng 4 ngày tới đây con đường hậu vận của Ngọ sẽ vô cùng xán lạn khi có tài lộc tăng vọt, dương khí vượng.Người làm ăn kinh doanh phát tài phát lộc, quý nhân phù trợ. Người tuổi Ngọ giàu chí tiến thủ nên thường được bậc tiền bối nâng đỡ. Chưa dừng lại ở đó, con giáp này còn có quý nhân giúp đỡ trong công việc, được lãnh đạo tán dương, được trọng vọng. Nhìn chung, vận trình tài lộc của Ngọ tăng vọt, đại phú đại quý, cuộc sống từ đó thăng tiến đáng kể, của ăn của để dồi dào. 

Trong giai đoạn này, họ còn có vận quý nhân vượng, tình duyên của người tuổi Ngọ được hỗ trợ mạnh mẽ, nhất là nam nữ còn độc thân. Nữ mạng dễ gặp được người ưng ý, có thể trẻ tuổi hơn, cũng có thể lớn tuổi hơn, duy trì mối quan hệ cát lành. Nam mạng có xu hướng tập trung phát triển sự nghiệp hơn, tuy nhiên đào hoa vẫn khá vượng, không hề cô đơn lẻ bóng.

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Theo tử vi 12 con giáp đúng 4 ngày tới đây con đường hậu vận của Ngọ sẽ vô cùng xán lạn khi có tài lộc tăng vọt, dương khí vượng.Người làm ăn kinh doanh phát tài phát lộc, quý nhân phù trợ. Người tuổi Ngọ giàu chí tiến thủ nên thường được bậc tiền bối nâng đỡ. Chưa dừng lại ở đó, con giáp này còn có quý nhân giúp đỡ trong công việc, được lãnh đạo tán dương, được trọng vọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vui vẻ, hài hước và luôn lạc quan. Con giáp này mang bản chất thông minh, lanh lợi, có tài ứng biến. Họ là người kiên định với mục tiêu mình đã đề ra, không dễ dàng gì bỏ cuộc giữa chừng.

Tử vi 4 ngày tới cho biết cuộc sống của tuổi Dậu sẽ sang một trang mới. Con giáp này được trời thương ban phát lộc, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp.Vận may liên tiếp đến, Dậu thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố, vận khí của Dậu sẽ ngày càng vượng, cuộc sống được cải thiện, muốn gì cũng đều dễ dàng có được. 

Đường tình duyên vượng không kém sự nghiệp khi xuất hiện chủ hỷ tín, đào hoa, mang tới đời sống tình cảm vô cùng phong phú và thoải mái cho người tuổi Thân. Nhất là những ai còn độc thân, tình duyên khởi sắc, dễ tìm được người ưng ý. 

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Tử vi 4 ngày tới cho biết cuộc sống của tuổi Dậu sẽ sang một trang mới. Con giáp này được trời thương ban phát lộc, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp.Vận may liên tiếp đến, Dậu thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố, vận khí của Dậu sẽ ngày càng vượng, cuộc sống được cải thiện, muốn gì cũng đều dễ dàng có được - Ảnh minh họa: Internet

 (*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Trúng số độc đắc vào 20h hôm nay (22/10/2022), 3 tuổi được Thần Tài ưu ái, hưởng lộc nhiều vô kể, sự nghiệp thăng tiến, vận trình hanh thông

Tử vi hôm nay vào lúc 20h cho biết có đến 3 con giáp may mắn được Thần Tài ưu ái, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, tài lộc dữ dội, vận trình hanh thông thuận lợi đủ đường.

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