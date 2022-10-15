Kể từ ngày 16/10/2022, Thần Tài nắm tay làm giàu, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, phú quý theo chân, an khang cát tường

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 18:28

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 16/10/2022, 3 con giáp này có Thần Tài 'chống lưng' nên vận trình suôn sẻ, làm gì cũng vượng, vạn sự cát tường, giàu sang như ý.

Tuổi Tý

Theo đánh giá của các chuyên gia phong thủy, tuổi Tý trời sinh là những người thông minh, chăm chỉ, rất sắc sảo trong tư duy. Họ biết cách kiếm tiền và cũng biết cách tiêu tiền, không để một đồng một cắc nào bị sử dụng sai mục đích.

Kể từ ngày 16/10/2022, số mệnh sẽ đem lại cho Tý một nguồn sức mạnh bất tận để vượt qua khó khăn và gặt hái cho mình những thành tựu rực rỡ. Đặc biệt, tuổi Tý sẽ được quý nhân trợ giúp, Thần tài hỗ trợ nên sẽ vươn lên mạnh mẽ, về đích viên mãn, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đây được coi là thời điểm may mắn nhất trong năm nay của tuổi Tý mà họ nhất định không được bỏ lỡ.

Kể từ ngày 16/10/2022, Thần Tài nắm tay làm giàu, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, phú quý theo chân, an khang cát tường - Ảnh 1
Kể từ ngày 16/10/2022, số mệnh sẽ đem lại cho Tý một nguồn sức mạnh bất tận để vượt qua khó khăn và gặt hái cho mình những thành tựu rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp có nói, thời gian qua, nhiều người đã gặp phải nhiều khó khăn vất vả, bản thân tuổi Thân cũng không ngoại lệ. Những tháng đầu năm, nhiều người tuổi Thân phải đối mặt với sự khủng hoảng về kinh tế, đời sống tinh thần cũng sa sút.

Kể từ ngày 16/10/2022, tuổi Thân sẽ được quý nhân chiếu cố nồng hậu, làm việc gì cũng thuận lợi suôn sẻ. Đối với những người làm ăn kinh doanh, tuổi Thân sẽ tìm được hướng đi mới để phát triển sự nghiệp, nếu may mắn sẽ xây dựng được thành tựu đáng nể.

Kể từ ngày 16/10/2022, Thần Tài nắm tay làm giàu, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, phú quý theo chân, an khang cát tường - Ảnh 2
Kể từ ngày 16/10/2022, tuổi Thân sẽ được quý nhân chiếu cố nồng hậu, làm việc gì cũng thuận lợi suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp nhận định rằng, người cầm tinh con Rồng bước vào giai đoạn đổi đời kể từ ngày 16/10/2022. Tài lộc không ngừng tăng lên, cứ mở cửa là thấy tiền ùa vào nhà. Thần Tài mở sổ vàng chấm tên, cầm tay chỉ việc nên tài lộc quấn thân, tiền bạc ngập nhà, tiêu hoài không hết.

Đặc biệt, trong thời điểm này, bản mệnh có cơ hội làm sếp lớn, ngồi được vị trí mà mình mong muốn, có tiếng nói trong xã hội được nhiều người kính nể. Chính vì thế, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận lộc trời, của nả chất chồng, gánh bạc gánh vàng mỏi lưng.

Kể từ ngày 16/10/2022, Thần Tài nắm tay làm giàu, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, phú quý theo chân, an khang cát tường - Ảnh 3
Tử vi 12 con giáp nhận định rằng, người cầm tinh con Rồng bước vào giai đoạn đổi đời kể từ ngày 16/10/2022 - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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