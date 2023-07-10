Kể từ ngày 13/7: 3 con giáp được quý nhân từ phương xa giúp đỡ, gầy dựng sự nghiệp vững vàng, nhiều thành tựu lớn, thu bộn tiền, cơ hội bứt phá đổi đời, cuộc sống bỗng chốc nở hoa thịnh vượng

Đạt được những bước tiến nhanh chóng trong sự nghiệp. Con giáp này dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm nên dễ nhận được thiện cảm và sự tin tưởng của người làm lãnh đạo. Với những người đang giữ quyền cao chức trọng thì bản mệnh có khả năng đánh giá tình hình chuẩn xác, dẫn dắt tập thể đi đúng con đường dẫn tới thành công. Bạn nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của nhiều người.

Bản mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, mũi, ruột non, lưỡi... Vì thế, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, ăn uống, sinh hoạt điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh.

Tuổi Tý

Tuổi Tý tham gia các công việc tay trái có cơ hội nhận được khoản tiền hậu hĩnh. Nhờ có khoản tiền này, bản mệnh có thể tiêu xài vô cùng thoải mái. May mắn hơn, một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ nhờ trúng thưởng. Tuy nhiên con giáp này hãy sử dụng số tiền này hợp lý, tốt nhất là gửi tiết kiệm hoặc đầu tư chứ đừng nên quá tập trung vào mua bán, sắm sửa đồ dùng hào nhoáng.

Trên phương diện tình cảm lại có điều không hay. Có thể người tuổi Tý luôn tin tưởng suốt bấy lâu nay lại phản bội bản mệnh, khiến bản mệnh tổn thương sâu sắc. Đây có thể là vết thương khó lòng lành của bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dễ gặp trục trặc trong công việc. Khi xảy ra bất đồng ý kiến với đồng nghiệp hoặc bạn bè, bạn cần chú ý giữ bình tĩnh và nêu rõ quan điểm của mình. Con giáp này cũng cần chú ý không nên xử lý công việc trong trạng thái kích động, thiếu lý trí, bởi như vậy rất dễ mắc phải lỗi sai. Đồng thời, có thể đây cũng chính là nguyên nhân khiến bạn và mọi người không cùng chung quan điểm.

Bản mệnh có thể lên kế hoạch thực hiện công việc phù hợp để quá trình làm việc gặp được nhiều may mắn, gặt hái thành công.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm