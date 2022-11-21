Kể từ 0h ngày 28/10 âm lịch, 3 con giáp lội ngược dòng phát tài giàu có, được Thần Tài chiếu cố, quý nhân ủng hộ trúng số độc đắc, trả sạch nợ đời, đổi đời đại gia, giàu sang tột đỉnh, phú quý không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 03:54

3 con giáp uống cạn lộc trời, túi rủng rỉnh tiền, vươn lên giàu có, tiền bạc thăng hoa, đổi đời trong tầm tay.

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp cá tính, mạnh mẽ và vô cùng thông minh. Họ dám nghĩ dám làm, dám vượt lên chính mình để chinh phục đỉnh cao danh vọng nên càng về hậu vận con giáp giàu có này càng lắm của nhiều tiền, sung sướng như tiên. Thời gian này mang lại nhiều may mắn tài lộc cho Mùi, giúp họ đổi đời chỉ sau một đêm. Thế nên, khi đã được bề trên cất nhắc Mùi hãy chớp lấy thời cơ để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

Kể từ 0h ngày 28/10 âm lịch, sẽ có nhiều thay đổi đối với tuổi Mùi theo chiều hướng tích cực. Tử vi dự đoán, tài lộc của người tuổi Mùi sẽ tăng lên đáng kể, có quý nhân xung quanh giúp đỡ, công việc ngày càng thuận lợi, suôn sẻ, từ đây tài lộc cũng sẽ không ngừng tích lũy. Công việc bất ngờ suôn sẻ thuận lợi, tài vận tăng không ngừng. Ngoài ra, sắp tới con giáp may mắn này cũng có quý nhân phù trợ, bất kể làm việc gì cũng hanh thông.

Sự gia tăng tài chính giúp con giáp có những ngày cuối năm tiêu tiền thoải mái, có thể mua những thứ mà mình đã thích từ lâu. Nhưng hãy nhớ, Đừng tiêu xài hoang phí quá mức. Bạn nên để ra một khoản tiết kiệm phòng trừ khi khó khăn. Con giáp này còn trở thành ngôi sao may mắn của người xung quanh. Bạn bè hoặc người thân cũng được hưởng “ké” vận son của Mùi. Ai làm ăn chung, hợp tác cùn bạn trong tháng cũng bội thu tài lộc.

Kể từ 0h ngày 28/10 âm lịch, 3 con giáp lội ngược dòng phát tài giàu có, được Thần Tài chiếu cố, quý nhân ủng hộ trúng số độc đắc, trả sạch nợ đời, đổi đời đại gia, giàu sang tột đỉnh, phú quý không ai bằng - Ảnh 1
 Công việc bất ngờ suôn sẻ thuận lợi, tài vận tăng không ngừng, ngoài ra, sắp tới con giáp may mắn này cũng có quý nhân phù trợ, bất kể làm việc gì cũng hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn dù là đàn ông hay phụ nữ đều đàng hoàng, ngay thẳng và sống thiện lương. Họ biết trước biết sau, đối nhân xử thế khôn khéo nên ai cũng quý mến, thương yêu. Đặc biệt, nhờ chăm làm việc thiện nên con giáp giàu sang này tích được rất nhiều công đức. Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm thì kể từ 0h ngày 28/10 con giáp may mắn này sẽ được đáp đền xứng đáng với tiền ùa vào nhà, càng về cuối năm càng hưng thịnh phú quý, muốn khổ cũng không được.

Con giáp này sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, chuyện công việc sẽ được hanh thông, suôn sẻ, giúp Thìn từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tình hình tài chính cá nhân. Vận may tuổi Thìn sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có cải thiện đáng kể. Con đường kiếm tiền của bạn trải rộng thênh thang, nhiều cơ hội xuất hiện, làm giàu không quá khó khăn.

Đây thời điểm người tuổi Thìn “chạy nước rút” để hoàn thành những mục tiêu mới. Con giáp này sẽ tập trung tối đa vào công việc và cải thiện tài chính. Tam hợp Thân – Tý – Thìn tiếp tục mang tới vận khí cát lành cho những chú khỉ. Người tuổi Thìn sẽ có sự bứt phá ngoạn mục về cả sự nghiệp và tiền tài trong thời gian này.

Kể từ 0h ngày 28/10 âm lịch, 3 con giáp lội ngược dòng phát tài giàu có, được Thần Tài chiếu cố, quý nhân ủng hộ trúng số độc đắc, trả sạch nợ đời, đổi đời đại gia, giàu sang tột đỉnh, phú quý không ai bằng - Ảnh 2
Con giáp này sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, chuyện công việc sẽ được hanh thông, suôn sẻ, giúp Thìn từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tình hình tài chính cá nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước nên Tuất chẳng quá khó khăn để trở thành đại gia. Tuy nhiên, vì ham chơi, bất cần nên thuở đầu lập nghiệp Tuất đã phải trả giá khá đắt cho sự hời hợt, thiếu nghiêm túc của mình. Kể từ 0h ngày 28/10 con giáp thông minh này sẽ có cơ hội đổi vận. Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần sẽ giúp Tuất đạt cát đại lợi, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Dù trước đó khó khăn bao nhiêu thì từ thời điểm này, vận may của tuổi Tuất sẽ lội ngược dòng. Công việc và tài vận có những chuyển biến tích cực, con giáp may mắn sẽ tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới, thậm chí là đổi đời, phát tài không ngờ.

Bản mệnh của người tuổi này cho thấy sự tăng trưởng đáng kể về mặt tài chính. Điểm sáng lớn nhất là thu nhập tới từ các công việc phụ. Các khoản thu đổ về dồn dập làm người tuổi Tuất càng sung túc, giàu sang. Bạn còn được hoàn trả một món nợ lớn, khiến tài khoản tăng dư chóng mặt. 

Kể từ 0h ngày 28/10 âm lịch, 3 con giáp lội ngược dòng phát tài giàu có, được Thần Tài chiếu cố, quý nhân ủng hộ trúng số độc đắc, trả sạch nợ đời, đổi đời đại gia, giàu sang tột đỉnh, phú quý không ai bằng - Ảnh 3
Công việc và tài vận có những chuyển biến tích cực, con giáp may mắn sẽ tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới, thậm chí là đổi đời, phát tài không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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