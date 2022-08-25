Hôm nay, thứ Năm ngày 25/8, 3 con giáp xui xẻo đủ đường, công việc trắc trở, nếu không bình tĩnh dễ rước họa vào thân

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 03:15

Tử vi dự báo, hôm nay 3 con giáp sau đây chú ý giữ bình tĩnh, bản mệnh chớ nên nóng nảy, bởi nếu không thì họa có thể xảy ra

Tuổi Ngọ

Trong ngày thứ Năm này người tuổi Ngọ khó có thể kiểm soát cảm xúc của mình, dễ nổi nóng do phải chịu ảnh hưởng của cục diện Tý Ngọ tương xung. Con giáp này không biết cách tiết chế cảm xúc nên dễ nói hoặc có hành động không hay, dễ gây ác cảm với mọi người xung quanh.

Bên cạnh đó, ngày này người tuổi Ngọ cần tránh các hoạt động tranh chấp, kiện tụng, vì vậy cần giữ hòa khí với mọi người, dĩ hòa vi quý, một điều nhịn là chín điều lành nếu không muốn rước họa vào thân nhé. Con giáp này sẽ nhận ra có nhiều cách giải quyết mâu thuẫn hợp lý hơn nhiều.

Hôm nay, thứ Năm ngày 25/8, 3 con giáp xui xẻo đủ đường, công việc trắc trở, nếu không bình tĩnh dễ rước họa vào thân - Ảnh 1
Trong ngày thứ Năm này người tuổi Ngọ khó có thể kiểm soát cảm xúc của mình, dễ nổi nóng do phải chịu ảnh hưởng của cục diện Tý Ngọ tương xung. Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Chính Quan cản lối, vận trình sự nghiệp của bản mệnh hôm nay không được tốt cho lắm. Bạn có nhiều mâu thuẫn và bất đồng với đồng nghiệp bởi những quan điểm trái ngược nhau. Ai cũng cho mình là đúng và cố chấp không chịu lắng nghe và xem xét những điểm mạnh của đối phương. Điều đó sẽ khiến bạn trở nên thiếu chuyên nghiệp, đừng để tình cảm ảnh hưởng đến công việc nhé.

Hôm nay, thứ Năm ngày 25/8, 3 con giáp xui xẻo đủ đường, công việc trắc trở, nếu không bình tĩnh dễ rước họa vào thân - Ảnh 2
Chính Quan cản lối, vận trình sự nghiệp của bản mệnh hôm nay không được tốt cho lắm. Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Xem tử vi thứ 5 ngày 25/8/2022 của 12 con giáp cho thấy, những người tuổi Tỵ phải chịu nhiều áp lực, nhiều rắc rối sẽ xảy ra bất ngờ kể cả trong công việc hay cuộc sống khiến bạn không biết phải xoay sở ra sao. Tài lộc sa sút, không thích để ký kết hợp đồng, ngoài ra bạn còn dễ bị hao tài tốn của do bị lừa gạt. Nếu tâm trạng không tốt, Tỵ có thể tụ tập với bạn bè để giải khuây, giảm căng thẳng.

Hôm nay, thứ Năm ngày 25/8, 3 con giáp xui xẻo đủ đường, công việc trắc trở, nếu không bình tĩnh dễ rước họa vào thân - Ảnh 3
Những người tuổi Tỵ phải chịu nhiều áp lực, nhiều rắc rối sẽ xảy ra bất ngờ kể cả trong công việc hay cuộc sống khiến bạn không biết phải xoay sở ra sao. Ảnh minh họa

 Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi dự báo, chiều nay 24/8 sau 17h, 3 con giáp dễ vướng vào mâu thuẫn, tiểu nhân ngáng trở, phiền nhiễu vây quanh, kiềm chế nóng nảy kẻo rước họa vào thân

Tử vi dự báo, chiều nay 24/8 sau 17h, 3 con giáp dễ vướng vào mâu thuẫn, tiểu nhân ngáng trở, phiền nhiễu vây quanh, kiềm chế nóng nảy kẻo rước họa vào thân

Tử vi 12 con giáp thứ tư ngày 24/8/2022 dự đoán, chiều nay sau 17h có 3 con giáp có điềm báo mâu thuẫn với những người xung quanh, dễ dính thị phi

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