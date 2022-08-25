Hôm nay, thứ Năm ngày 25/8, 3 con giáp xui xẻo đủ đường, công việc trắc trở, nếu không bình tĩnh dễ rước họa vào thân

Tuổi Ngọ

Trong ngày thứ Năm này người tuổi Ngọ khó có thể kiểm soát cảm xúc của mình, dễ nổi nóng do phải chịu ảnh hưởng của cục diện Tý Ngọ tương xung. Con giáp này không biết cách tiết chế cảm xúc nên dễ nói hoặc có hành động không hay, dễ gây ác cảm với mọi người xung quanh.

Bên cạnh đó, ngày này người tuổi Ngọ cần tránh các hoạt động tranh chấp, kiện tụng, vì vậy cần giữ hòa khí với mọi người, dĩ hòa vi quý, một điều nhịn là chín điều lành nếu không muốn rước họa vào thân nhé. Con giáp này sẽ nhận ra có nhiều cách giải quyết mâu thuẫn hợp lý hơn nhiều.