Hôm nay ngày 2/8/2023, 3 con giáp bội thu TÀI LỘC, may mắn nhân đôi, trăm bề xuôi thuận, ĐẠI SỰ ắt thành, tiền đổ về túi ào ào như thác lũ

Tâm linh - Tử vi 02/08/2023 01:17

Mọi vấn đề liên quan đến tiền tài của bạn sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng và sòng phẳng.

Tuổi Dần

Xem tử vi hàng ngày, Thực Thần nâng đỡ, tình hình tài chính của người tuổi Dần có bước phát triển rõ rệt, nhất là những người làm nghề tự do. Bạn có thể nhận được tiền lãi lời từ các mối hợp tác hoặc kí được hợp đồng béo bở.

Nếu đã chăm chỉ dành thời gian cho những công việc làm thêm suốt thời gian qua thì nay cũng là lúc bạn nhận được khoản thù lao hậu hĩnh. Bạn có thể thấy rằng mọi công sức mình bỏ ra rồi sẽ được đền đáp xứng đáng.

Hôm nay ngày 2/8/2023, 3 con giáp bội thu TÀI LỘC, may mắn nhân đôi, trăm bề xuôi thuận, ĐẠI SỰ ắt thành, tiền đổ về túi ào ào như thác lũ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet



Mộc khắc Thổ, tuy nhiên con giáp này cần quan tâm hơn đến gia đình mình, đừng lấy lý do quá bận rộn để đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu nửa kia. Nếu để việc này tiếp diễn, quan hệ giữa hai người sẽ ngày một xa cách.

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nhận định thứ Tư ngày 2/8/2023 hôm nay, công việc của Ngọ khá thuận lợi, làm ăn cũng gọi là có lời. Muốn sống nhàn cũng dễ, nhưng mà nghèo. Vì thế con giáp này luôn cày cuốc cật lực để sau này không phải lo về kinh tế.

Hôm nay ngày 2/8/2023, 3 con giáp bội thu TÀI LỘC, may mắn nhân đôi, trăm bề xuôi thuận, ĐẠI SỰ ắt thành, tiền đổ về túi ào ào như thác lũ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính, bản mệnh có tiền cũng nhờ kinh nghiệm lâu năm mà ra, cứ mạnh dạn đi làm thêm khắc sẽ kiếm được tiền. Và nếu như biết cố gắng tích tiểu thành đại thì cũng hơn nhiều người.

Gia đình của tuổi Ngọ tránh được những xui rủi sắp ập đến. Con giáp này có tính thương người, hay động lòng nên rất có phước, hay được người khác quý mến. Bản mệnh biết cân bằng cảm xúc của bản thân vì hiểu rằng bốc đồng chỉ thiệt thân.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày thứ Tư 02/08/2023 cho thấy công việc làm ăn của tuổi Tuất đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, bạn cũng nên có sự thay đổi về phương hướng, hoặc kế hoạch làm ăn để phù hợp với hoàn cảnh mới, tình thế mới. Bạn cũng cần có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng sáng tạo thì mới đắc dụng cho bạn. Ngoài ra, làm việc gì bạn cũng nên đi trước một bước, nếu chậm trễ sẽ không có lợi, bị mất cơ hội tốt đẹp lại còn bị thiệt hại.

Hôm nay ngày 2/8/2023, 3 con giáp bội thu TÀI LỘC, may mắn nhân đôi, trăm bề xuôi thuận, ĐẠI SỰ ắt thành, tiền đổ về túi ào ào như thác lũ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có tài lộc, hoặc tuổi Tuất có tin tức tốt đẹp về tiền bạc, hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng, nhưng không nên nóng nảy, dùng tình cảm sẽ có lợi hơn cho bạn. Nếu có lời đề nghị hợp tác về công việc, thấy có lợi thì bạn nên chấp thuận ngay không nên chần chừ. 

Trong nhà có người thân đi xa vì có việc cần thiết bất ngờ phải giải quyết. Bạn có sự di dời, sắp xếp lại đồ đạc, hoặc có sự thay đổi nhà cửa, nơi ăn chốn ở. Tuổi Tuất nhận được tin tức tốt đẹp ở xa về công danh, việc làm của bạn bè. Gia đình nếu có tổ chức tiệc tùng, đình đám thì bạn cũng nên kết thúc nhanh chóng, không nên kéo dài sẽ gây ra nhiều phiền toái.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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Thời gian tới, bạn sẽ dần dần trở nên giàu có như ý muốn và tiếp tục phát triển tốt ở tương lai.

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