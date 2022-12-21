Hôm nay (21/12): 3 con giáp được Thần Tài đợi sẵn trước cổng, chân trái sa vào hố vàng, chân phải va vào hố bạc, cứ bước ra đường là có tiền,

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 16:11

Theo tử vi vào ngày Thứ Tư 21/12/2022 hôm nay, 3 tuổi này sẽ đón nhận nhiều vận may tài lộc, đứng trước cơ hội đổi đời thành Đại Gia.

Tuổi Tý

Tử vi hôm nay, Thứ Tư (21/12/2022), công việc của Tý thuận lợi, sự nghiệp phát triển, thi cử, học hành đạt kết quả tốt nhờ có Tam Hợp trợ mệnh. Những người đang kinh doanh buôn bán thì khéo ăn khéo nói, giỏi cạnh tranh nên khá đắt khách trong hôm nay.

Hôm nay (21/12): 3 con giáp được Thần Tài đợi sẵn trước cổng, chân trái sa vào hố vàng, chân phải va vào hố bạc, cứ bước ra đường là có tiền, - Ảnh 1
Đây là 3 con giáp may mắn nhất hôm nay, tiền bạc cứ đổ về túi không ngừng. Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của bản mệnh cũng khởi sắc không kém nhờ có Chính Tài trợ lực. Thời gian tới đây có dấu hiệu được tăng lương, nhận thêm tiền trợ cấp hoặc thưởng nóng. Một số người có thể thử tập tành buôn bán nhỏ để kiếm thêm tiền sinh hoạt.

Vận may đường tình cảm cũng không kém cạnh nhờ Kim sinh Thủy. Vợ chồng ngày càng hiểu ý nhau hơn, cùng nhau dạy bảo con cái để con không thua kém ai. Tuy điều kiện kinh tế gia đình không quá tốt nhưng gia đình luôn có hơi ấm hạnh phúc là tốt rồi.

Giờ tốt: 7h đến 9h

Con số may mắn : 32 , 61 , 8

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp vào Thứ Tư 21/12/2022 hôm nay, Tuổi Sửu đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn. Thế nhưng, con giáp này cho là chớ nên chỉ nhìn và quan tâm thái quá vào vật chất. Thay vào đó hãy nhìn bao quát hơn về những mặt lợi và hại để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất.

Tuổi Sửu nên ghi nhớ rằng tiền bạc có dư dả thì bản mệnh cũng không nên chi tiêu thoải mái theo ý thích của mình, hãy tạo ra một khuôn khổ nhất định cho bản thân trong việc chi tiêu, tự mình trải qua những tình huống khó khăn nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến nhiều hơn.

Về phương diện tình cảm của Tuổi Sửu trong ngày Thứ Tư này, ngũ hành xung khắc cho thấy căng thẳng tình cảm xuất phát từ sự nhàm chán. Con giáp này và nửa kia của mình hãy thử thay đổi không gian, tạo những tình tiết lãng mạn, thường xuyên hẹn hò nhau để hâm nóng lại tình cảm đôi lứa đang có dấu hiệu nhạt phai.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Con số may mắn : 90 , 54 , 72

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Tư ngày 21/12/2022 hôm nay, tuổi Thân dù ở nhà nhưng vẫn có lộc trong công việc. Người chịu khó làm thêm thì dễ được người lớn tuổi giúp đỡ. Người làm việc từ xa nhận được nhiều tin vui trong dự án đang làm.

Hôm nay (21/12): 3 con giáp được Thần Tài đợi sẵn trước cổng, chân trái sa vào hố vàng, chân phải va vào hố bạc, cứ bước ra đường là có tiền, - Ảnh 2
Hôm nay, 3 con giáp này phất lên như diều gặp gió, được đà lên hương đổi đời. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này nên lưu ý, việc giữ chữ tín cũng rất quan trọng trong các mối quan hệ làm ăn, điều đó sẽ ảnh hưởng lâu dài đến thu nhập tài chính của bản mệnh. Nếu nói được thì phải làm được, không thì cứ im lặng ở nhà nghỉ ngơi là tốt nhất.

Vận trình tình cảm ít biến động, những khúc mắc của các cặp đôi đang yêu sẽ được giải quyết trong hôm nay. May là trong gia đình, tuổi Thân có được người cha người mẹ rất chịu khó lắng nghe, sẻ chia. Họ sẽ cho bản mệnh nhiều lời khuyên hợp lý khi gặp khó khăn.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Con số may mắn : 21 , 84 , 54

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Ngồi mát ăn bát vàng: 3 con giáp chỉ cần ngồi không tài lộc tự rơi vào người, vận may tới chạm đỉnh điểm vào đúng 17h hôm nay (20/12)

Ngồi mát ăn bát vàng: 3 con giáp chỉ cần ngồi không tài lộc tự rơi vào người, vận may tới chạm đỉnh điểm vào đúng 17h hôm nay (20/12)

Theo tử ngày thứ Ba ngày 20/12/2022 hôm nay, vận trình tài lộc của 3 tuổi vô cùng hanh thông, suôn sẻ, cơ hội kiếm tiền ùn ùn kéo tới.

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