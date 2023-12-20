Hôm nay 20/12/2023, 3 con giáp may mắn đủ đường, có số vương giả, tiền tình đều phơi phới, ngồi không phú quý cũng gọi tên

Tâm linh - Tử vi 20/12/2023 21:05

Theo tử vi thứ Tư ngày 20/12 dự đoán, 3 con giáp sau có mệnh kim tiền, gánh vàng trĩu vai, sớm tậu nhà mua xe.

Tuổi Sửu 

Tam Hội giúp sức, người tuổi Sửu nhận được sự quan tâm và dìu dắt của lãnh đạo trong ngày hôm nay. Đối phương có thể truyền dạy cho bạn nhiều kinh nghiệm đáng quý hoặc giao cho bạn trọng trách để bạn rèn luyện.

Hãy luôn khiêm tốn lắng nghe và giữ tinh thần cầu tiến trong mọi việc, bạn sẽ thấy mình phát triển cực kì nhanh chóng. Còn nếu quá dễ thỏa mãn với những thành công hiện tại, bạn sẽ dễ trở thành người tụt hậu.

Hôm nay 20/12/2023, 3 con giáp may mắn đủ đường, có số vương giả, tiền tình đều phơi phới, ngồi không phú quý cũng gọi tên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Hôm nay 20/12/2023, 3 con giáp may mắn đủ đường, có số vương giả, tiền tình đều phơi phới, ngồi không phú quý cũng gọi tên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Bản mệnh nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được thành tựu lớn hơn. Công việc phát triển thuận lợi khiến con giáp này có tinh thần thoải mái, không phải chịu áp lực lớn. Thời vận đổ thắm, bản mệnh làm gì cũng suôn sẻ, thu về thành quả tốt đẹp. Việc buôn bán làm ăn thuận buồm xuôi gió, không phải lo lắng nhiều.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng tiến triển tốt đẹp. Tình cảm của các cặp đôi được nuôi dưỡng nhờ nỗ lực của hai bên. Đây là thời điểm cả hai cùng nhau trưởng thành, tin tưởng lẫn nhau, thẳng thắn tháo gỡ khúc mắc, hiểu lầm.

Hôm nay 20/12/2023, 3 con giáp may mắn đủ đường, có số vương giả, tiền tình đều phơi phới, ngồi không phú quý cũng gọi tên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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