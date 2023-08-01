Hôm nay 1/8/2023, 3 con giáp được THẦN PHẬT che chở, phúc lớn mệnh dày, TÀI LỘC thăng hoa, muốn nghèo cũng khó

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 1/8/2023 hôm nay, tuổi Tỵ may mắn được quý nhân nâng đỡ nên công việc gặp nhiều thuận lợi. Quý nhân sẽ soi đường chỉ lối cho bản mệnh tìm ra hướng phát triển mới phù hợp, những khúc mắc trước đó cũng được tháo gỡ kịp thời.

Nay cũng được coi là một ngày vượng duyên với tuổi Tỵ với nhiều cơ hội thoát ế cho người độc thân. Con giáp này có những cuộc gặp gỡ tình cờ, tuy chỉ là thoáng qua nhưng ấn tượng đôi bên để lại cho nhau rất khó quên.

Chẳng những vậy, con giáp này vốn tính lương thiện lại chịu thương chịu khó nên được cấp trên trọng dụng, đánh giá cao về sự năng động cũng như đa tài. Hãy cố gắng phát huy thật tốt khả năng này, đường tiến thân của bản mệnh cũng sẽ rộng mở hơn.

Tuổi Dậu

Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng thứ Ba 01/08/2023, tuổi Dậu có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn, trở ngại đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong tương lai dù có phải đối diện với bất cứ thử thách nào.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc trong ngày thứ Ba giúp tuổi Dậu thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, có hướng phát triển mở rộng hơn giúp cho con giáp này có thêm thu nhập.

Vận trình tình cảm của tuổi Dậu trong ngày thứ năm này khá ngọt ngào giúp cho các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. tuổi Dậu nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm cùng với nửa kia của mình.

Tuổi Mùi

Tam Hợp cục dự báo công việc của Mùi có bước tiến nhất định. Bản mệnh là người mạnh mẽ, có chí tiến thủ nên rất được cấp trên trọng dụng. Trọng trách được giao vào tay con giáp này luôn được bạn xử lý gọn gàng, đâu ra đấy, kết quả đúng như mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, Mùi cũng cần tiết chế bớt sự bảo thủ, cố chấp của mình thì sự nghiệp sẽ còn tiến xa hơn nữa, thậm chí còn vươn lên nắm giữ vị trí cao hơn so với hiện tại. Việc lắng nghe góp ý của người khác cũng giúp con giáp này ngày càng hoàn thiện bản thân.

Nhờ cát khí lan tràn, đường tài lộc của bạn cũng vô cùng hanh thông, không phải lo lắng chuyện không có tiền tiêu. Người kinh doanh nếu đã có được cơ hội đầu tư hay mở rộng quy mô cần phải nhanh chóng nắm bắt bởi không phải lúc nào cũng thuận lợi như thế này.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.